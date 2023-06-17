15+ работяг, которые без долгих раздумий сказали начальству «аривидерчи» и счастливо укатили в закат
Иногда никакая зарплата не покроет ущерб, который наносит психике нездоровая рабочая атмосфера. Поэтому герои нашей статьи, столкнувшись с невыносимыми условиями труда или зловредным начальством, решили, что нервы дороже. И громко хлопнули дверью.
- Босс не платил несколько месяцев. А в день зарплаты выдал 2000 в конверте. Я в тот же день собрала вещи и ушла. А с первой получки на новом месте заказала ему торт в качестве «благодарности». И тот был в форме руки, показывающей известный жест. А на коробке написала: «Спасибо от коллег». Доплатила за анонимность доставки. Не знаю, как курьер не раскололся, по его словам, бывший начальник чуть душу из него не вытянул. А на прежнем месте работы еще долго ходили легенды о моем поступке.
- Были у меня коллеги, которые водили шуры-муры с начальством. Как результат, получали хорошую зарплату, продвижение по карьерной лестнице и всякие поблажки. Мне же от шефа доставались только нелепые подколы, попытки навесить лишнюю работу и штрафы. А когда решила увольняться, начальник неожиданно выдал: «Да ты совсем ничего не поняла! Я же хотел привлечь твое внимание. Я тебя так люблю, так люблю!». © Подслушано / VK
- Я прошла собеседование, и в конце эйчар спросил, не буду ли я возражать против дополнительной работы — небольшой уборки конференц-зала по пятницам после обеда. Я подумала, что это немного странно, но работа непыльная, и согласилась. В пятницу подходит ко мне девушка, достает пылесос, швабры, чистящие средства и говорит, что я должна вычистить все туалеты, прибрать в офисе и в зале. Стою я такая в костюме, колготках и на высоких каблуках. Я собрала свои вещи и ушла. Позже позвонил эйчар и сказал, что все женщины делали это, это типа инициации. © Ann Bennett Blethen / Quora
- Друг работал в небольшой компании менеджером по продажам. Вместо оклада получал процент от сделок. За год наладил устойчивые каналы сбыта товаров. В результате деньги потекли рекой не только ему, но и всей фирме. Даже бухгалтер стал получать больше. Вдруг директор приходит к выводу, что Виталик зарабатывает слишком много, и существенно урезает ему процент. Попытки вразумить директора ситуацию не меняют, и Виталик, поняв истинное отношение руководства к своим работникам, увольняется. Сегодня узнали, что через полгода компания закрылась. © onemartian / Pikabu
- Работал я в одной очень крупной нефтяной компании. Опоздал утром на 46 минут, и сотрудник службы безопасности запустил процедуру дисциплинарного взыскания. Меня лишили 13-й зарплаты и текущей премии. Я уволился так, чтобы для моего увольнения вызвали на работу по приказу 3 января кадровичку и порвали годовой бюджет, потому что мне нужно было выплатить компенсацию за 86 дней неиспользованного отпуска. Замену мне, естественно, тоже никто не успел найти. А опоздал я потому, что не смог проснуться в 7 утра после того, как приехал с работы в 5 утра. © bamalt / Pikabu
- Я работала в юридической фирме. Обязанности постоянно менялись, никто не знал, кто что должен делать. Каждый день в обед босс обязательно присылал мне несколько задач, которые нужно было выполнить немедленно. Знал, что я обедаю. А еще обожал отправлять мне сообщения ночью через нашу офисную систему сообщений, поэтому я не видела их, пока не заходила туда. О, конечно, с утра он спрашивал, выполнены ли поставленные ночью задачи. Я уволилась через неделю. Босс потерял 5 сотрудников за 4 месяца. © Nikki Smith / Quora
- Период от «о, работа!» до «пойду уволюсь» занял 3 часа. Устроилась эйчаром, и в первый же день были групповые собеседования. Я помогала своему непосредственному руководителю, менеджеру по персоналу. После того как собеседования 2-го раунда закончились, мы обсуждали двух кандидатов. Тут входит генеральный директор и говорит: «Почему вы вообще спрашиваете ее мнение? Оно не имеет значения. Она просто стажер». Я ушла и не вернулась. © Karishma Sawlani / Quora
- На собеседовании шеф просмотрел мое резюме, увидел, что я специализируюсь на литературе, и сказал: «О, это может быть очень полезным для нас». «Да неужели?» — удивился я. А он такой: «Нет!» Ну и юмор. В первый день босс велел без какой-либо подготовки позвонить нашим должникам. Люди кричали на меня по телефону. После обеда я попросил его помощи, а шеф закатил глаза: «Да, это тебе не литература». Позвонил ему на следующее утро и сказал, что не вернусь. © Robert McGrory / Quora
- Я пыталась терпеть, потому что недавно переехала в новый город и нужны были деньги. Но последней каплей стали попытки менеджера контролировать меня и считать, сколько раз и зачем я встаю из-за стола без разрешения. Я встала, посмотрела ей в глаза и вышла за дверь. До сих пор сожалею, что взялась за эту работу. Мораль этой истории: делай то, что лучше для тебя! © BrinedBrittanica / Reddit
- В обед на новой работе спустился в кафе на бизнес-ланч. Минут 20 не было. Обратно иду, молодой начальник стоит и взглядом сверлит: «У нас обедать шустрее надо!» 2 недели оттрубил и ушел. А потом мне рассказали, что, оказывается, этот «крутой босс» сам недавно начальником заделался, его из менеджеров перевели. Но он проявил слишком много прыти, люди стали уходить, так что его обратно и понизили. Все вздохнули с облегчением.
- Итак, я проработала 2 дня. При приеме на работу в графе «согласие на работу сверхурочно и в выходные» поставила уверенное «нет». Свод правил запрещал собираться в коридорах больше двух человек, ходить по коридорам прогулочным шагом, есть за рабочим столом, пользоваться телефоном и интернетом в личных целях. Обед — 20 минут. Вечером мне сказали, что нужно в субботу ехать на склад в соседний город, чтобы увлекательно провести полдня, разумеется, без оплаты. Я спросила, почему же на собеседовании о таком не предупреждали, и была отправлена увольняться. © mirovik / Pikabu
- Училась на 3 курсе и параллельно работала удаленно. Как-то купила себе новый смартфон, о котором мечтала последние пару лет, и сразу же зашла с него во все нужные мне рабочие аккаунты. Это увидел наш админ. И тут же в общий чат от него прилетел скрин уведомления с комментарием: «Посмотрите, кто тут зарабатывает больше всех». Мне стало не очень приятно. А спустя неделю в день зарплаты директор написал мне: «У нас был пересмотр заработной платы, со следующего месяца ты будешь получать меньше». Я была в шоке, поспрашивала у коллег, с которыми у меня хорошие отношения, получили ли они такое сообщение, и после их «нет» все поняла. Долго не думала и в тот же день написала, что увольняюсь, ибо это цирк. © Палата № 6 / VK
- Меня давно посещали мысли об увольнении, однако я их настойчиво прогонял. В пятницу подошел начальник и попросил выйти в субботу, без оплаты. Мол, ну очень критическая ситуация и просто по-человечески нужна помощь. Не смог отказать. Пришел в субботу в офис и все было хорошо до одного момента: мой начальник наорал на меня за то, что я пришел в джинсах. В выходной день. Это стало последней каплей! Не передать с каким облегчением я писал заявление об уходе. © Палата № 6 / VK
- Устраивался как-то на работу руководителем отдела при таком условии: кто покажет за 2 месяца лучшие результаты, того и должность. Потирая руки, в конце отведенного срока ждал повышения. А руководителем выбрали племянника генерального директора, которого никто, к слову, в глаза не видел. Попросили всех похлопать по поводу этого радостного события. Но стояла гробовая тишина. Написал заявление об увольнении в тот же день. Проходит год, тружусь уже в другой организации. Вдруг звонок от эйчара некой компании по поводу вышеуказанного товарища, стандартные вопросы. Посмеялись с эйчаром от души. Его не взяли. © ulasatun / Pikabu
- Устроилась аниматором в детский развлекательный центр. Зарплата так себе, но выжить можно, если ходить на программы и вести праздники. Проработав 2 месяца на минимальной ставке, я подошла к администратору и прямо спросила, почему мне не дают программы. Ее ответ меня поразил: «У тебя фигура крупная, не для аниматора». Уволилась в тот же день, но в шоке пребывала еще долго. При росте 168 см я вешу 65 кг. © Палата № 6 / VK
- Несколько месяцев назад я окончил колледж и искал работу бухгалтера. В одной компании шеф пообещал, что поможет на первых порах и все покажет, потому что опыта у меня нет. Мне требовалось обучение, о чем я честно сказал. Он надавал заданий, ничего не объяснил, а пока я пытался разобраться, повышал голос. И в итоге сообщил: «Уже можно было все понять, в этом нет ничего сложного». Вернулся домой и написал ему по электронной почте, что не вернусь. Жизнь слишком коротка. Мое психическое здоровье на 1-м месте. © Kemar Blake / Quora
- Устроилась работать в крупную компанию по организации досуга детей. Первый месяц более-менее, хотя руководство на всех орало. На второй месяц работы установили ужасный график 5/2 по 14 часов с перерывом на обед дважды по 15 минут. И дважды в месяц нужно приходить в свой выходной на собрание. Я доработала месяц и уволилась. Как итог, получила в 2,5 раза меньше, чем была должна. Оказалось, так делают часто. Компания крупная, заниматься судами и разборками не хотела. Я поступила иначе. Когда-то я держала у себя дома ежа. В магазине, где покупала ему корм, приобрела 600 тараканов. Разложила их по пакетикам от сухариков. И попросила знакомую оставить эти пакетики в двух туалетах на разных этажах и еще в паре мест. И вечером того же дня она позвонила в СЭС с жалобой на антисанитарию. Уж не знаю была ли проверка. Но, как итог, парк детского досуга был закрыт в течении нескольких дней. А это потери намного большие, чем моя зарплата. © Светлана Сарычева / ADME
Работа отнимает у нас достаточно времени и иногда бывает сложно балансировать между выполнением трудовых обязательств и семьей. Вот честные признания людей, которые однажды оказались перед непростым выбором: семья или работа.
AdMe/Народное творчество/15+ работяг, которые без долгих раздумий сказали начальству «аривидерчи» и счастливо укатили в закат
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