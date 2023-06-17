15+ работяг, которые без долгих раздумий сказали начальству «аривидерчи» и счастливо укатили в закат

Иногда никакая зарплата не покроет ущерб, который наносит психике нездоровая рабочая атмосфера. Поэтому герои нашей статьи, столкнувшись с невыносимыми условиями труда или зловредным начальством, решили, что нервы дороже. И громко хлопнули дверью.

Работа отнимает у нас достаточно времени и иногда бывает сложно балансировать между выполнением трудовых обязательств и семьей. Вот честные признания людей, которые однажды оказались перед непростым выбором: семья или работа.