15 историй о людях, которых в гости теперь и медом не заманишь

Если вас пригласили в гости на шашлыки — это еще не повод радоваться. Иногда после посещения коллеги, родственника или друга в неформальной домашней обстановке мнение о человеке может кардинально измениться. И уйдя из гостей несолоно хлебавши или под впечатлением от особенностей чужого быта остается только рассказать свою историю в интернете и просто посмеяться над ситуацией.