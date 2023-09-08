15 историй о людях, которых в гости теперь и медом не заманишь
Если вас пригласили в гости на шашлыки — это еще не повод радоваться. Иногда после посещения коллеги, родственника или друга в неформальной домашней обстановке мнение о человеке может кардинально измениться. И уйдя из гостей несолоно хлебавши или под впечатлением от особенностей чужого быта остается только рассказать свою историю в интернете и просто посмеяться над ситуацией.
- Некоторое время жила у меня подруга. Не знаю зачем, но несколько раз она мне рассказала историю, как у нее в гостях на посиделках один парень умял целую тарелочку конфет и как это бессовестно: 2 недели тарелка стояла с конфетами, а тут за один вечер все съели. И на фоне этого как-то спросила, почему у меня в холодильнике целый литр меда. Я сказала, что у меня дядя на пенсии решил заняться пчеловодством и вот подарил. А я мед просто так не ем, не тянет. Ем только, когда болею, поэтому для меня это — стратегический запас. В итоге она умяла целый литр меда, а, когда я простыла, мне пришлось покупать мед в магазине. © Marletka / ADME
- Подруга пригласила на день рождения, обещая шашлык. Сняла отдельную палатку, а еду заказывать не стала, мол, чего тратиться, сама приготовлю. На самом празднике было человек 15 (супружеские пары с детьми), и при этом гордо поставлены на стол мисочки в картофелинами в фольге, коих штук 20 в общей сложности. Шашлык — упаковка колбасок для гриля и немного ребрышек. Именинница с размахом: «Гуляем, народ!» накладывает себе несколько картофелин и все время просит мужа подать ей еще ребрышек. Остальные сидят с почти пустыми тарелками: у кого-то половинка колбаски, у кого-то обглоданное ребрышко, картошки и по одной не всем-то хватило. Гости стеснялись себе что-то положить в тарелку, потому что было очевидно, что всего очень мало. © beautiful.escape / Pikabu
- Мне исполнялось 18 лет, я позвала друзей отмечать. Где-то через час после начала вечеринки ко мне подошел один парень и заявил: «Слушай, тут так скучно, мы решили в кино пойти. Хочешь с нами?» Уже сейчас я понимаю, что надо было им всем в лицо высказать, что друзья они так себе. Как бы то ни было, они реально встали и пошли в кино. А через 3 часа вернулись, чтобы попробовать тортик. © Vivienne Coburn / Quora
- Раньше я часто устраивала разные тусы у себя дома. Позвала как-то знакомых, чтобы посмотреть вместе футбол. Как обычно, приготовила разные закуски: чипсы, сыр, крекеры, разные ассорти. А гости такие: «О, какая тут у тебя нездоровая еда!» Я аж растерялась — это же вечеринка, я не ем такое каждый день. Потом еще пожарила овощи и стейки на гриле. Так-то я мяса не ем, но для гостей готовила. И опять началось: «А это органическое мясо или нет?», «А где ты его брала?», «Мы очень разборчивы». Короче, после того случая у меня дома больше никто не собирается. © Sharon Weiss / Quora
- Заскочили как-то ко мне в гости несколько знакомых, я решила потушить курицу. И в какой-то момент один из гостей подошел к сковородке и бухнул туда просто нереальное количество порошка чили, обосновав это тем, что любит поострее. Ну если любишь, то перчи только свое блюдо, никто не запрещает. В итоге никто, кроме него, не мог нормально есть эту курицу. © Ползучесть / ADME
- Всегда считала страшилки про свекровей чушью, так как в семье моих родителей в этом отношении была полная идиллия. Вышла замуж. На днях новоявленная «вторая мама» пришла в гости, провела ревизию на кухне. И вылила полную кастрюлю только что сваренного супа в унитаз, аргументируя это тем, что у нее аллергия на морковь. © Подслушано / Ideer
- Зашли как-то в гости ко мне знакомая и ее муж. Пока мы с ней общались, он ходил рядом и увидел мое растение:
— О, перец! Острый? Я люблю острый перец, могу прям целиком съесть!
— Не стоит. Это не магазинный чили, а очень острый мексиканский перец. Он не для еды, я вообще его как комнатный цветок выращиваю.
— Супер, я как раз такой люблю.
Он кладет перец в рот и разжевывает. Делать уже нечего, остается только наблюдать.
У мужика багровеет лицо, выступают капли пота на лбу, а потом он начинает орать и носиться кругами по кухне. Его жена застывает в ужасе. Тут его взгляд натыкается на бутылку с водой, он делает несколько больших глотков. Это была его вторая ошибка, поскольку в бутылке было удобрение для цветов. О чем я ему и сообщила. Мужик просипел: «Галя, мы уходим». Больше я их не видела никогда. © Steffika / Pikabu
- Как-то раз у меня в гостях проснулась одна хорошая девушка. Мне нужно было ненадолго смотаться по делам, а вечером мы все равно собирались снова встретиться. Поэтому, когда она спросила, мол, может, я просто тебя здесь подожду, я беспечно ответил: «Ок». Когда я вернулся, то обнаружил, что она сделала уборку. Полы я как следует помыл перед тем, как привести ее в гости. После ее уборки они стали липкими и покрылись разводами. Вместо половой тряпки она использовала ту, на которую ставилась уличная обувь. Она надела мою любимую футболку и основательно облила ее апельсиновым соком. Разбила стакан. Осколки вроде как собрала, но на один из них я почти сразу напоролся ногой. Еще меня ждала горячая домашняя еда — разваренные макароны с кетчупом. «Хорошо, когда в доме есть хозяйка», — подумал я. © Bladerunner42 / Pikabu
- Брат жены, будучи студентом, часто напрашивался к нам в гости с ночевкой. В очередной раз, в час ночи, звонок. Моя сообщает: «Мишка прется. Да еще с девахой какой-то». Ну, что ж, не оставлять же парочку без крова. Заявляется братик. Один. А на плече сидит ворона. Рассказал, что встретил ее на дорожке парка.
Оказалась подранком, правое крыло подбито. Он просто погладил, посочувствовал ее незавидному положению. Поговорил с ней за жизнь, ну и пошел дальше. Оглядывается, а она шкандыбает следом. Пришлось взять. Я потом у жены спрашиваю:
— Ты откуда про подругу-то взяла?
— А что я должна была подумать? Говорит: «Наташ, можно к вам? Только я не один. Я тут с вороной одной». © Sanviktorovi4 / Pikabu
- Как-то мы с тетей и братьями поехали на выходные в один маленький городок. У тети там жила подруга, которая была не против, чтобы мы переночевали у нее. Заходим в дом, а там кошмар. Мухи, тараканы, мусор, испортившаяся еда. Кучи одежды, мешки, кипы старой почты и газет. А еще в доме жило по меньшей мере шесть кошек. И все они ходили где-то здесь в туалет — от запаха у меня аж глаза заслезились. Посмотрели мы на это, достали из машины палатку и разбили лагерь во дворе. Тогда я впервые осознала, что люди могут жить в такой грязи. © Joy / Quora
- Пошла как-то в гости к школьному другу, чтобы вместе поработать над одним проектом. Дома у него было чисто и стильно, но в воздухе стоял очень странный запах. Друг отлучился, а я как раз в туалет захотела. Открываю дверь и от неожиданности начинаю орать. В ванной было 4 хорька! Он объяснил мне, что им нужна свобода, поэтому в клетках их не держат. © Kelly Ackroyd / Quora
- Собирали мы родственников посидеть по-семейному. Брат предупредил, что он с семьей немного задержится. Задержались они на 4 часа, причем после часа опоздания перестали отвечать на звонки. Взволновали всех, так как им нужно ехать из другого города, мало ли что могло случиться в дороге. Когда они наконец явились, оказалось, что супруга брата решила «прошвырнуться по магазинам», и процесс несколько затянулся. © Ползучесть / ADME
- Никак не могла понять свою коллегу. Постоянно жалуется, что часто болеет: то простуда, то цистит, то герпес, то отравление, то еще фигня какая-нибудь. Искренне ей сочувствовала, пока случайно не попала в гости. Такого треша я давно не видела. Вековая пыль, жирные засохшие пятна, одежда под мебелью, в ванную вообще лучше не заходить. Ага, подруга, действительно странно, что ты болеешь постоянно. © Подслушано / Ideer
- Пригласил новоиспеченный коллега по имени Иннокентий нас с женой в гости и попросил купить что-то из еды. Дома жена наготовила салатов и запекла курицу. Приехали, поели. Я, глядя на гору в раковине, без задней мысли предложил помыть помыть посуду. Хозяин великодушно позволил. В процессе мытья Кеша подходил раза три и раздраженно напоминал мне, что неплохо бы мне выключать воду в процессе. Но когда он почти заорал, что надо убавить напор воды, ведь у него счетчики, я не выдержал, сходил за кошельком и принес ему деньги. Надеялся, что у него совесть проснется. Я ошибся. Он, не моргнув глазом, убрал купюру в карман. Мы сразу засобирались домой. Уже в такси жена ржала почти до слез: «Где ты еще сможешь помыть гору посуды за свои же деньги? Цени меня, дорогой. Ведь я дома позволяю тебе делать это бесплатно!». © WitchGiggles / Pikabu
- Знакомая долго и упорно приглашала меня в гости с детьми (4 и 6) на детскую вечеринку. Мы живем в другом городе, в минутах 35 езды, плюс пройти километра 2. Дорога общественным транспортом — крайне неудобная. Но решили ехать. Отменили футбол сыну, купили подарки, не успели пообедать, но приехали к оговоренному времени. А оказалось, что вместо детской вечеринки знакомая с дочкой на занятиях балетом, причем балет начинался как раз в то время, на которое пригласили нас. И она предложила мне, пока ее ждем, поиграть на улице с детьми. Я в итоге пошла в гости к другим друзьям, которые оказались намного гостеприимнее. А знакомая теперь пишет мне разгневанные сообщения в духе «друзья так не поступают». © ALh / ADME
Иногда кажется, что лучше вовсе не принимать гостей, чем портить отношения с знакомыми, родственниками и друзьями, столкнувшись с их странными бытовыми привычками.
AdMe/Народное творчество/15 историй о людях, которых в гости теперь и медом не заманишь
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