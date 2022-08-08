15+ историй о людях, которые сами себя считают продуманными, а на деле они просто жадные

Есть такая категория людей, у которых снега зимой не допросишься — они обязательно попробуют вам его продать, да подороже. Такие персонажи готовы крутить роман с парикмахером ради бесплатной стрижки, кинуть на деньги близкого человека и ни за что своего не упустят, даже если выгода копеечная.