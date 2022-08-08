15+ историй о людях, которые сами себя считают продуманными, а на деле они просто жадные
Есть такая категория людей, у которых снега зимой не допросишься — они обязательно попробуют вам его продать, да подороже. Такие персонажи готовы крутить роман с парикмахером ради бесплатной стрижки, кинуть на деньги близкого человека и ни за что своего не упустят, даже если выгода копеечная.
Мы в ADME часто видим, что нет предела человеческой жадности, но втайне надеемся, что один из подобных крохоборов посмотрит на себя со стороны и изменится.
- Уже 5 лет состою в отношениях. Парень — человек непростой, очень зависим от своего настроения. Задумались о детях. Он сказал, что готов стать отцом, если мы подпишем контракт, мол, в случае расставания алименты равны $ 490, и это при том, что зарплата у парня уже сейчас больше $ 3 тыс. У нас раздельный бюджет, денег я не прошу, могу сама содержать себя и ребенка, но как-то тревожно от таких слов. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было лет 7–8, жили мы с родителями очень бедно. Даже на самые простые продукты денег часто не было. Работал только отчим, мама с маленьким братом в декрете сидела. Отчим всю зарплату оставлял себе, а если мама просила денег детям на еду, то он устраивал дикий скандал и ухмылялся: «Я в ресторане уже поел, а вы себе пропитание сами ищите». Спустя 20 лет я, когда приезжаю к ним в гости, покупаю гостинцы только маме с братом, и все вкусняшки мы дружно прячем от отчима. Не стыдно. © Подслушано / Ideer
- После дочки, пока она маленькая была, оставались вещи абсолютно новые, с бирками магазинными. Мы отправляли эту одежду бывшей теще в деревню, она в соцзащите работала. Хотели, чтобы она раздала нуждающимся. Так эта тетя вместо того, чтобы отдать вещи людям, продавала их односельчанам. Ну а что, вещи неношеные, нормально же. Лучше б в детдом отдали. © koctec7 / Pikabu
- Купила новую стенку, старую решила отдать знакомой семейной паре с ребенком. Состояние шкафа хорошее, а они как раз жаловались, что им вещи некуда девать, складывают на полу. Естественно, они согласились, и мы договорились, что они заберут стенку завтра утром. Наступил обед, никого нет, звоню им и спрашиваю: «Где вы?» Ответ меня поразил: «Мы тут посчитали, что за доставку придется платить $ 70. Вот когда вы нам их переведете, тогда мы приедем забирать стенку». Тактично послала их подальше и выложила в местный чат сообщение о продаже стенки за символическую сумму. Шкаф в тот же день забрали. © Vmeilru / Pikabu
- Мой свекор рылся в мусорных баках возле магазинов автозапчастей в поисках пустых бутылок из-под моторного масла. Он брал их домой, чтобы слить последнюю каплю или две. Думаю, за свою жизнь он сэкономил около 250 мл моторного масла. © marycartlizer / Reddit
- Меняли дома ванну, старую (чугунную) выставили в подъезд, некому было вынести на помойку. Месяца 3 под лестницей стояла, соседи и уборщица подъездная ругались почем зря. Нашла, наконец, людей, дала им немного денег, чтоб они эту ванну из подъезда убрали. Они вытащили, кувалдами разбили, в мешки загрузили и куда-то сдавать потащили. Тетка с 4-го этажа орала как резаная: «Это моя ванна! Я ее на дачу приготовила!» Самое чудное, что перед этим она ко мне приходила и выговаривала, что эта ванна всем мешает и вообще оскорбляет своим видом эстетические чувства жильцов. © Yalina / Pikabu
- Я откладывал расставание с бывшей девушкой, потому что она работала парикмахером, а я не хотел платить за стрижку. Горжусь ли я этим? Нет. Сделал ли я несколько отличных причесок бесплатно? Да. © Alexander Porter / Quora
- Однажды отец забрал меня из школы на новой спортивной тачке, покатал по району, высадил у дома и умчался вдаль. На крыльце стояла мама и мой младший брат, оба плакали. Оказалось, папу только что повысили и на радостях он решил уйти от нас. Кажется, папа давненько это планировал, потому что успел не только купить новую квартиру и машину, но и тайно перевезти все свои вещи. Мама была домохозяйкой, денег катастрофически не хватало. Бывало, я ела один раз в день — в школе (там кормили бесплатно). Через какое-то время маме удалось выбить алименты и стало попроще, но понять папину жлобскую логику я не могу до сих пор: сам купался в деньгах, его дети голодали, а ему было по барабану. © Sara Kopper / Quora
- Разместила в интернете объявление, что подарю остатки люксовых помад с давно истекшим сроком годности (мало ли, вдруг кому надо). Среди многих написала одна девушка, визажист. Как выяснилось, флаконы от «люкса» ей нужны для того, чтобы вставлять туда дешевые помады, но при этом круто выглядеть в глазах клиентов и иметь хороший ценник. Фу. © Подслушано / Ideer
- На одном официальном мероприятии мы с женой сидели за одним столом с моим начальником, другими коллегами и их супругами. В конце вечера жена моего шефа смела весь оставшийся хлеб с маслом в сумочку и ушла. Затем вернулась и забрала цветочную композицию, которая стояла посреди стола. Было очень неловко. © Moag14 / Reddit
- У меня в институте была подруга, которая вместе со своим парнем снимала однушку. Первое время платили они за все вдвоем, со стипендии и с подработки. Потом он сказал ей: «Давай так: я выкуплю эту квартиру! Буду весь свой заработок откладывать. А на твои деньги жить будем, все равно все в общий котел идет». У подруги не было к парню претензий, ибо любовь-морковь. Тянула она все сама. В итоге он накопил-таки на эту квартиру, выкупил ее и выгнал подругу, мол, любовь прошла — завяли помидоры. Главное, все это время кормился, жил, лечился, одевался за ее счет. Даже мне было обидно за нее. © Natalee Yusupova
- От подружки ушел муж. На следующий день мы с ней чай сидели пили, когда заявилась ее свекровушка. Мадам вспомнила, что она чайничек им дарила, а сынок его забыл. А забыл он чайник заварочный (красная цена — 3 копейки в базарный день). Так с заваркой и унесла. © Юлия Комарова
- Встречался я как-то с одной женщиной. Пошли в ресторан, классно поужинали, официантка была суперпрофессионалом, и я решил оставить ей $ 30 на чай. Моя спутница спросила, не переборщил ли я, но это как бы мои деньги и мое решение. Когда мы собрались уходить, дама замешкалась у стола, и я увидел, как она что-то сует себе в сумочку. Открыл счет — чаевых нет. Я был в шоке! Попросил ее вернуть деньги, а она начала врать, что ничего не брала, но потом все же отдала часть. Я положил их в счет и мы ушли. Это была наша последняя встреча. © Jon Mixon / Quora
- Отмечали Рождество всей семьей. Моя крайне богатая тетя купила своей матери очень классное кольцо. Бабушка открыла подарок и обомлела от такой красоты, очень ей понравилось. А тетя встала и как выдаст: «Я хочу сразу расставить все точки над „i“: когда бабушки не станет, кольцо унаследует моя дочь!» Молчание было долгим и неловким. © edgarpickle / Reddit
- У меня был «друг»: он работал в налоговой начальничком, а я была молодой учительницей. Повадился этот налоговик на чаепития ко мне, вот только время было сложное, не было у меня ни чаю, ни кофе. Парниша посочувствовал, что заварки нет, и принес в следующий раз заварочку, заботливо завернутую в салфеточку, точно для одного раза; сам весь чай и выхлебал. Когда я решила не продолжать «дружбу», этот мужественный герой раскурочил часики, что мне презентовал, и флакончик духов. Но когда он протянул свои лапы к игрушечной собачке (беленькой, которая могла ходить и лаять), я выпихала его с моей территории, ибо собачки, даже игрушечные, возврату не подлежат. © Olga Balashevich / ADME
- Друг рассказывал. Его гениальный директор для поздравления сотрудниц с 8 марта предложил в заводской столовой устроить мини-корпоратив. И прямо обязательно нужен был музыкант, который играл бы живую музыку и желательно пел. Недорого. Мол, мы его привезем и увезем с аппаратурой на заводской машине. Директор так и сказал: «Там делов-то на 2 часа. А мы его за это покормим». © Sashataran / Pikabu
- Есть у меня подруга, родители ее мужа — страшные жадины. Свекровь лет 10 назад работала в детской больнице, так семья полностью питалась оттуда. Женщина тащила домой все, что не доедали дети, вплоть до откусанных котлет, складывала суп и кашу в банки. Муж ее тогда еще работал и получал пенсию немаленькую. Но они все это ели, не брезговали. Внукам дарили по пирожку или яблочку, все оттуда же, из больницы. © Наталья Исаченко
- Мой парень очень заботливый, но жмот. В кафе я плачу сама за себя либо за нас двоих, продукты покупаю я, а он их только ест. Конечно, он может принести одну морковь и одну свеклу на селедку под шубой, но делает это с таким видом, будто настоящую шубу мне купил. В поездке я должна его заправить, а то, бедный, разорится, потратившись на бензин на 60 км. А если едем на моей машине, то бензин, конечно же, мой. На людях он милый, защищающий меня ото всех бед, а по жизни — дрянь. Не бросаю из жалости, он же вроде так сильно меня любит. © Подслушано / Ideer
А какой пример человеческой жадности поразил вас до глубины души?
AdMe/Народное творчество/15+ историй о людях, которые сами себя считают продуманными, а на деле они просто жадные
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