15+ историй о меркантильных людишках, которые халяву чуют, как ищейка след
Расчетливые люди чуют выгоду за версту, но при этом очень обижаются, если их уличают в меркантильности. Интернет-пользователи поделились возмутительными и смешными историями о том, как жизнь свела их с подобными наглецами. В некоторых случаях наши герои еще и сами крайними оказались.
- Подруга работала секретарем. Зарплата минимальная, еле хватало на аренду комнаты и обновление гардероба по минимуму. Каждую неделю с приближением выходных подруга звонила и настойчиво звала потанцевать в клуб. Но как только дело доходило до оплаты счета, то сразу ей нужно было в туалет, срочно позвонить, «извини, зарплату задержали». И так продолжалось некоторое время. В какой-то момент меня это достало, и на ее очередное приглашение потанцевать я с грустью ответила: «Блин, очень хочу, но с деньгами туго». Подруга прямо зависла на несколько секунд, а потом ответила: «А, ну ладно, в другой раз, значит». © Zemko / Pikabu
- Одноклассник позвал на день рождения. Сказал, что отмечать будет в кафе, скинуться нужно по столько-то. Я тактично съехал с этой темы, потому как с деньгами было в то время туговато. Да и вообще, если ты не вывозишь кафе, отмечай дома или не отмечай вообще. Но дальше — больше. В день банкета он несколько раз звонил мне и предлагал приехать. После аргумента, что у меня нет денег, чтобы оплатить ему банкет, он мне предложил приехать на машине и в качестве альтернативы развезти всех его гостей по домам. Занавес. © Kirillvsa / Pikabu
- Однажды в соцсетях добавился в друзья парень, хотел познакомиться. Так и написал: «Давай познакомимся, ты мне понравилась». Ну ок, чего бы не потрындеть. Пишу в ответ: «Привет! Давай. Меня зовут Юля. Я по специальности биолог. А ты чем увлекаешься, где работаешь?» В ответ неожиданно получаю истерику: «Все вы, бабы, меркантильные. Сразу вопросы про деньги и зарплату. Иди ты!» И удаляется из диалога. © Спизула Сахалинензис / ADME
- Я девушка самодостаточная: сама зарабатываю, сама трачу. Познакомилась с мужчиной. Я ему мое отношение к финансам сразу объяснила. Он как-то подозрительно обрадовался. Ходили мы с ним в рестораны, каждый платил сам за себя. Потом стал он ко мне приезжать в гости. В эти дни ходить куда-то есть он не хотел, хотел вместе готовить. Для этого мне нужно было заботиться о покупке всех составляющих. Если доставка, то заказываю я, денег он никогда не давал. Дальше — больше. Ходить мы куда-либо перестали, к нему не ездили, у него ремонт. Ко мне он хотел в гости как минимум 3 раза в неделю. А ел как не в себя. Постоянно звал в отпуск, только платит, конечно, каждый сам за себя. И нужен самый дешевый вариант, в каком-нибудь хостеле. Хочешь дороже — разницу сама оплачивай. Подсчитав финансы, решила я, что дешевле мне без него. Очень обиделся, ведь все было так замечательно. © KeinePanik / Pikabu
- Как-то на свидании девушка попросила меня заказать и оплатить несколько дополнительных блюд, чтобы она могла забрать еду с собой и накормить детей ужином. А еще потребовала заплатить ее сестре за то, что та все это время присматривала за отпрысками. © sabboom / Reddit
- У меня подруга познакомилась с парнем. Зима, холодно. Ходили они раз по парку, второй, третий. Даже кофе ей не купил. Перед четвертым свиданием подруга говорит мне, мол, все, не могу, приглашу сама его в кино. Купила билеты. Он в ответ заплатил за средний попкорн, сам его же и слопал. Подруга целый день с ним провозилась, поесть дома забыла. Желудок уже ансамбль свой устроил. Не сдержалась и говорит ему: «Может, поедим чего-нибудь? Мы в торговом центре все-таки!» А он ей в ответ: «Ты знаешь, у меня лучше идея: давай я тебя отвезу домой. Ты поешь, я тебя подожду, а потом я покажу, как на турниках подтягиваюсь». И это говорит работающий мужик с машиной, 35 лет! У меня все. © Екатерина Лахманюк / ADME
- Встречалась с парнем, который зарабатывал меньше меня. Траты на совместный отдых — каждый сам за себя. Поскольку я не любитель дорогих ресторанов и модных курортов, проблем не было. Но однажды собрались мы на базу отдыха. И вот тут-то вышла закавыка. Там были разные по уровню комфорта варианты размещения. Он выбрал самый дешевый номер без кондиционера, туалет и душ — на этаже. Меня такой вариант не устраивал, я выбрала отдельный домик. Но домик был существенно дороже. Парень лишнего тратить не хотел, он согласился на домик, но с условием, что разница в цене — за мой счет. Я отказалась. Мы не договорились. Но я уже загорелась желанием отдохнуть в том месте. Предложила брату поехать — он с готовностью согласился, о чем парню и сообщила. Тот пожал плечами, пожелал хорошо отдохнуть. И вот за пару дней до заезда парень мне заявляет, что он, так уж и быть, согласен ехать в домик и оплатить половину. Я ему напомнила, что уже с братом договорилась. Он в ответ: «Ну так скажи, что поездка отменяется, потому что я еду». Ну, собственно, на этом мы с парнем и расстались. © Ines.MM / Pikabu
- Как-то встречались с приятелем в кафе. А он без предупреждения привел своего сынишку. Но то еще цветочки оказались. Ягодки пошли в конце: приятель попросил заказать ему с собой еды, чтобы он мог угостить дома жену и свекровь. © EmperinoPenguino / Reddit
- Жара, плюс 30. Молодой человек пришел на свидание в костюме, лаковых туфлях, в руках — представительная кожаная сумка. Аргументировал тем, что для него «наша встреча — как праздник». 2 часа гуляли по жаре и солнцу, он даже не предложил остановиться или зайти в кафе. Закончилось все тем, что я сама купила себе воды, стаканчик кофе, перекус и попрощалась с ним. Вечером мне прилетело от него восторженное сообщение о том, как классно мы погуляли и намек на еще одну встречу. Ну уж нет. © Анастасия Бахвалова / ADME
- Был у меня один персонаж. Собрались на озеро. Обычная турбаза, без суперкомфорта. У него машины нет, я за рулем. Расходы на бензин мои — моя ж машина. Продукты — пополам. Приезжаем, и тут мой герой заявляет: «Я кошелек дома забыл». А договоренность была, что платим тоже 50/50. Обалдела, но не возвращаться же. Заплатила. Терпение лопнуло, когда вечером он снял джинсы и бросил их на кресло, а из кармана выпал кошелек. © Milady89 / Pikabu
- Затащил меня горе-кавалер в кафе. До этого он казался мне молчаливым и загадочным, а вот на первом свидании разговорился. На мои вопросы, кем он работает, чем интересуется, сказать ничего внятного не мог, но зато мне пришлось выслушать какие-то бредовые истории про чувства тающих снежинок. Сбежать хотелось сразу же, но он настоял, чтобы я сделала заказ. Утешала себя тем, что дожую салат — и скорее домой. И вот принесли счет. Молодой человек сказал, что сейчас нужно не отвлекаться, чтобы правильно посчитать, кто из нас сколько должен. Я глянула на счет, положила на стол свою часть денег и накинула чаевые. Парень просто впился в меня глазами. Спрашиваю, мол, что не так, а он: «Вообще-то нужно сначала открыть калькулятор в телефоне и нормально все посчитать». После своих подсчетов он мне сообщил, мол, ну вот, я неправильную сумму положила. На объяснение, что я положила за себя больше, чем нужно, потому что добавила еще чаевые, у меня ушло минут 10. Он никак не мог понять, думал, что я каким-то образом его обхитрила и ограбила. © Инга / ADME
- Как-то раз в качестве теста, чтобы понять, что за человек передо мной, рассказала мужчине о сложном финансовом положении. Призналась, что заняла у родителей денег. При этом не попросила у него ни копейки. Кавалер испарился как роса по утру. А спустя 2 года он позвонил мне и вместо «Здравствуй» задал вопрос: «Ты с долгами рассчиталась?» Разговор как-то не завязался. © Marina Veremeyevskaya / ADME
- У одного надоедливого парня, с которым я работал, были билеты на футбол. Он пригласил меня. Я действительно хотел пойти на ту игру, так что согласился. Во время перерыва мы пошли взять себе еды, и, стоя у кассы, я ему сказал: «Раз ты купил билеты, я угощаю». Вместо того чтобы сказать спасибо, он решил еще что-то заказать. К счастью, я уже расплатился, а кассир сказала, что заказ уже сформирован, поздно добавлять что-то. © sybrwookie / Reddit
- На свидании заговорили о работе. И когда моя спутница узнала, что я не просто какой-то там «компьютерщик», а «инженер-программист», ее отношение ко мне мгновенно изменилось в лучшую сторону. Не хотелось ее расстраивать, но я всего лишь стажер, получаю $ 20 в час. Я не богат. © The_Toaster_Oven / Reddit
- На заре туманной юности работала в одной группе компаний. Главбухом был молодой парень по имени Александр. С нами работала девушка, которая знала жену Александра. Приходит она как-то на работу с квадратными глазами и рассказывает: выходит жена нашего главбуха из института после получения стипендии: счастливая, глаза горят. Сообщает подругам: «Сейчас пойду сыра куплю». Подруги в шоке, говорят: «Ты ждала стипендии, чтобы сыра купить? У тебя ж муж хорошо зарабатывает, вроде на сыр должно хватать». Но Александр, как оказалось, сказал: «Кто в нашей семье, кроме тебя, ест сыр?» И вот да, девочка месяц ждала стипендии, чтобы порадовать себя кусочком сыра. © Marina Veremeyevskaya / ADME
- На первом свидании дама заказала сразу 3 блюда. Первое было для нее, а второе и третье — для нее и ее матери, чтобы позже поесть. Она прокомментировала это так: «Хорошо, что ты привел меня сюда, я никогда не смогла бы себе позволить такое заведение». Девушка так и не поняла, почему второго свидания не было. © I_Dont_Like_Rice / Reddit
Благодарность, внимание и интерес к человеку зачастую проще всего выразить с помощью материальных вещей, например, цветов или угощения. Но почему-то многие считают, что предложение встретиться за чашечкой кофе равносильно разводу на деньги и вешают на женщин ярлык «меркантильная», даже не подумав.
AdMe/Народное творчество/15+ историй о меркантильных людишках, которые халяву чуют, как ищейка след
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