15+ историй о меркантильных людишках, которые халяву чуют, как ищейка след

Расчетливые люди чуют выгоду за версту, но при этом очень обижаются, если их уличают в меркантильности. Интернет-пользователи поделились возмутительными и смешными историями о том, как жизнь свела их с подобными наглецами. В некоторых случаях наши герои еще и сами крайними оказались.