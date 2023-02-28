15 историй о неподражаемых женщинах, которые, как никто другой, умеют поставить нахалов на место
Мало кого обходят стороной ситуации, связанные с грубым или наглым поведением окружающих. Однако, несмотря на то что противостоять нахалам может быть сложно и страшно, некоторые женщины упорно проявляют мужество и стойкость, чтобы отстоять свои границы и указать наглецам на их недопустимое поведение.
- Работаю уборщицей. Звонит мне мастер и предлагает небольшой участок придомовой. Шикарно, до работы в соседний дом сходить. Ок, соглашаюсь. Выгребла всю территорию, спину надорвала, так как предыдущая уборщица ничего не делала. Тут приходит мастер и говорит, что теперь передает участок другой. Конечно, удобно же на все готовенькое. В итоге я позвонила старшей в негодовании. Поздравьте меня: отжала обратно. Иногда стоит открыть свой рот и поставить на место даже свое начальство. © Wlzwl / Pikabu
- У меня есть тетка, которая любого доведет до белого каления. Может ходить и раз 10 за день сказать: «Как ты сильно поправилась. Надо худеть. Неприятно на тебя смотреть. Мужу твоему наверняка это не нравится. Хватит сладкое жрать». И при этом похлопывает меня по животу и щиплет за бока. Однажды я поступила с ней ровно так же. Она в истерике заорала: «Отстань от меня, что я тебе сделала?!» Собрала вещички и уехала, хотя месяц мы ее выгнать не могли. © Подслушано / Ideer
- Стояла со своими 4 детьми в очереди в супермаркете. И одна женщина позади нас докопалась, утверждая, что мы перенаселяем землю или что-то в этом духе. Никак не могла угомониться, все прыскала и прыскала ядом. Знакомая кассирша пришла на выручку, громко поприветствовала меня и спросила, завершили ли мы процесс усыновления. Я ответила: «Да, все в порядке, эта женщина подает детям отличный пример того, как не надо себя вести». И дети стали тихо перешептываться, мол, «у тети плохая минутка», а младшая сказала: «Ей просто нужно вздремнуть». Никогда не забуду возмущенный визг этой тетки. © Dc Carey / Quora
- Пошла в больницу лечить зуб. Там мне нахамили, нагрубили и в итоге послали «идти куда хочешь». Ну я и пошла, написала жалобу. Теперь звонят и извиняются, предлагают свою помощь. Потом пошла в банк, чтобы снять деньги, так как срок карты истек. Мне предложили съездить в другой город за картой, а деньги так и не выдали. Я и поехала в главный офис, написала письмо руководителю, теперь звонят и спрашивают, когда я могу прийти за деньгами. Ну почему свои права нужно постоянно отстаивать? © oseledich / Pikabu
- Стою в очереди. Какая-то дама нагло подошла к окошку, чтобы «только спросить». Девушка отправляет ее в очередь. Дамочка приходит в ярость, начинает обвинять девушку в дерзости и так далее. Пришел менеджер, дал дамочке бланк для жалобы. Тут-то я подошла и тоже попросила такую бумажку. Менеджер в шоке уточняет, неужели работница и мне нагрубила. А я объясняю, что хочу написать жалобу на даму, чтобы приложить к жалобе на девушку. После этого она пулей вылетела из помещения. © Suzanne Grani / Quora
- Этим летом соседка по даче попросила помочь ей подготовить стол для гостей. Я согласилась. Позже, когда приехали ее друзья, я решила тоже сходить, чтобы меня шашлыком угостили. Соседка меня сразу выгоняет и говорит, что все съели. Смотрю через щель в заборе: а шашлык-то только что приготовлен! Окей. На следующий день у нее на крыльце стояла кастрюля свежеприготовленного супа (остывала). А со мной на даче живет мой пес... Через пару часов соседка куда-то уехала, а я дала добро псу перепрыгнуть через забор и сделать свое грязное дело. Суп он съел. И мне не стыдно. © Подслушано / Ideer
- Мой парень начал мне изменять — я увидела переписку в телефоне. Когда он в очередной раз куда-то собирался свалить, я не выдержала и подсыпала ему снотворного и слабительного, причем не жалея. Спустя 2 часа вернулся грустный и заперся в ванной комнате. Нетрудно представить, как прошло свиданьице. © Подслушано / VK
- Работала в магазине. Написала на нас жалобу вредная мадам, а нашей вины не было, дело было в заводском браке товара. Так мы взяли ее номер телефона из жалобы и попросили друзей из разных регионов подать объявления в местные городские газеты в раздел «Продам». Благо страна у нас большая, часовых поясов много. Представляли и смеялись всем коллективом, как ей круглосуточно звонят люди и спрашивают: «Это вы продаете сено / шкаф / навоз / беговую дорожку?» Нам не стыдно, ибо нечего срывать злость на персонале! © Подслушано / Ideer
- Держим дома 2 крупных котов. Раз в пару месяцев делаем большой заказ на мешки с кормом и наполнителем. Подъем обычно оплачиваем отдельно, но грузчики регулярно наглеют и отказываются подниматься. И вот очередной из них говорит, мол, спустись, у меня аппендицит. А я прямо вот понимаю, что врет. Звоню в отдел претензий и говорю: «Хочу оставить жалобу. Жестокое обращение с курьером! Заказ номер такой-то, вес 54 кг. Доплата за подъем до квартиры. Вы отправили на этот заказ курьера с аппендицитом!» Минут через 7 звонок в дверь. Открываю, стоит курьер — злой и красный как рак, рядом с ним лежат мешки. После этого случая проблем с курьерами больше не было. © Velelada / Pikabu
- Раньше жена регулярно ходила по утрам за кофе. Каждый день ей приходилось наблюдать за парнем, который вечно лез без очереди, будто он там самый важный. И вот однажды она делала заказ, как явился этот тип и беспардонно втиснулся между ней и прилавком. Жена:
— Простите, вы кем себя возомнили? Идите в очередь.
— Да ты не знаешь, кто я! Я добьюсь того, чтобы тебя уволили!
— Как? Я здесь даже не работаю.
— Вот и все, я больше никогда сюда не приду!
После этого она стала местным героем и периодически получала бесплатный кофе. © Ernie Dunbar / Quora
- Мой парень начал близко общаться со своей бывшей, с которой расстался по причине ее отказа разводиться с мужем и уходить к нему. А тут, видимо, очередной семейный кризис, и она вспомнила о старой любви. Что я сделала? Продолжила мило улыбаться, а сама создала страницу в соцсети с мужским аккаунтом, подобрала фото мужчины того типажа, который ей нравится, и постучалась к ней. Так и отвадила ее от парня, а она в того принца влюбилась. © Подслушано / VK
- На борту самолета оказалась невероятно истеричная женщина. Настаивала на том, что будет сидеть только у прохода, ругалась на пассажиров и стюардессу, которая вообще-то терпеливо помогала ей уложить вещи на багажную полку. Во время руления, когда нельзя вставать с мест, вскочила и начала копаться на полке. Стюардесса попросила дамочку сесть, но та лишь в очередной раз ей нагрубила. Тогда девушка молча ушла, сообщила пилотам, самолет вернулся к отправной точке, и даму вывели из салона. Мы аж все зааплодировали. © Anne Nolan / Quora
- Как-то писала дипломную работу на заказ. Деньги очень нужны были, на дворе май, везде пахнет шашлыками, а я не у дел. Отдаю работу, а мне вместо денег приносят яблоки и апельсины. Я даже расплакалась, а клиент говорит, мол, да что такого, ты работу за 3 дня написала, тебе это ничего и не стоило. Всучила эту коробку с апельсинами клиенту, двери захлопнула и просто слила всю работу в сеть. Слышали бы вы истошные крики заказчика при проверке работы на плагиат. © captain20 / Pikabu
- Работаю в платной клинике. Как-то раз у клиента никак не проходил платеж по карте, решить проблему долго не получалось, в итоге он психанул, наорал на меня и ушел. Приходит на следующий день, швыряет карту на стол и рычит: «Давайте еще раз!» У меня сердце бешено колотится, но говорю: «Не уверена, что буду помогать вам сегодня, вчера вы были очень грубы». Он вскинул брови, а я расписала ему, как это все выглядело со стороны, ведь я не была виновата в технических проблемах, а он на мне сорвался. И в конце попросила его быть ко мне добрее. Вы бы видели, как он засмущался. Стал вести себя спокойно, потом даже спросил, как проходит мой день, и мы мило поболтали. © Lydia Collins / Quora
- Кассир отказалась принять надорванную купюру. А я полчаса ходила, собирала продукты.
— Идите в банк через дорогу, а я такую не приму!
— Так не сильно же надорвана...
— Не буду. Мы такие не принимаем.
Начинает молча выкладывать из пакета мои сладости. Я прошу подождать и говорю, что поменяю, а сама ищу в интернете текст закона и зову заведующую. Та даже спорить не стала: конечно же, все принимается, и в банк не пришлось бежать. © vasilisaPRO / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15 историй о неподражаемых женщинах, которые, как никто другой, умеют поставить нахалов на место
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