15 историй о неподражаемых женщинах, которые, как никто другой, умеют поставить нахалов на место

Мало кого обходят стороной ситуации, связанные с грубым или наглым поведением окружающих. Однако, несмотря на то что противостоять нахалам может быть сложно и страшно, некоторые женщины упорно проявляют мужество и стойкость, чтобы отстоять свои границы и указать наглецам на их недопустимое поведение.