15+ историй о несносных коллегах, которым на работе будто доплачивают за вредность

Наверное, каждый хоть раз в жизни сталкивался с чудаковатыми коллегами, чье поведение не укладывается в общепринятые рамки. Иногда общение с ними может быть даже полезным и любопытным опытом. Но чаще всего они все же делают жизнь в офисе невыносимой каторгой, и об этом просто невозможно молчать.

У нас работал администратор, который вынес из офиса практически все, даже мебель, под видом ремонта. Микроволновку — потому что вредна для здоровья, жалюзи — пылесобиратели, растения в горшках — аллергические, бумага из принтера — берегите планету и т. п. Потом все это обнаружилось у него дома. © Lana Ploom

У нас в офисе был инженер, который летом ставил кондиционер на 16 °С, а сам при этом сидел в шерстяном костюме. © Олена Иванова / AdMe

Подруга постоянно попадает в коллективы, где принято совместно есть в кабинете. Ну, там, день рождения отметить или просто пообедать отделом. Так вот, на одной из работ у начальницы отдела была привычка положить себе салат общей ложкой, а потом облизать ее и обратно воткнуть в блюдо. Все старались положить себе салатов перед этим. © Бутербродик / AdMe

Коллега по работе Вася постоянно покупал довольно дорогой кофе. Другие работники об этом знали и частенько наведывались к нему посидеть — кофейку попить. А недели 3 назад Вася купил дешевенький кофе и пересыпал в банку без каких-либо опознавательных знаков и этикеток. И тогда вчера еще любезные коллеги стали ходить к нему за напитком все реже. Одному кофе казался слишком терпким, другому слишком слабеньким. А на днях Вася купил свой любимый кофе и пересыпал в банку с этой дрянью, от которой все отказывались. Оказалось, что все это время там был тот же кофе, просто он называл его дешевеньким. © MR.PHANTOM / Pikabu

Работаю в офисе. Есть у нас негласная традиция на день рождения приносить сладости. Конечно, люди нередко берут отпуск на это время, а когда возвращаются, всегда приносят сладости. Но есть товарищ, который за 3 года не принес ни одной конфетки. Причем сам стабильно поглощает принесенное другими. Он единственный из 15 человек, кто никогда и ничего не принес. © Katie Tighineanu

У меня была коллега, которую я считала своим другом. Мы вместе обедали, смеялись, а иногда даже тусовались после работы. Однажды за обедом я рассказала ей кое-что личное, касающееся меня и моего парня, и попросила никому об этом не говорить. Она поклялась держать рот на замке. На следующее утро сотрудник, который сидел рядом с моей подругой, вдруг начал расспрашивать о моем парне. Я была потрясена до глубины души. Слухи распространились по офису как лесной пожар, я чувствовала себя преданной. Позже я узнала, что моя «подруга» не просто случайно обмолвилась о нашем разговоре, она разболтала мой секрет всем, как только вернулась с обеда. © Joyce Neeley / Quora

Работала в сети продуктовых супермаркетов. Был у нас коллега — зная, что чей-то день рождения на носу и нужно скидываться, сразу уходил, уезжал и возвращался только к моменту, когда накрывался стол. Менеджерам в торговый отдел поставщики постоянно приносили на пробу свою продукцию, так вот этот парниша все время забирал эти продукты и с огромными авоськами еды уходил домой. © Natalia Pióro

На моей первой работе коллеги меня здорово доставали, но был среди них один, который особенно отличился. Он мучил меня почти 5 месяцев. Я был целью всех его выходок — все это напоминало среднюю школу. Например, он звонил на кухню по телефону, а когда я отвечал, включал на полную громкость музыку со своего телефона прямо в трубку. А также пускал про меня всякие слухи. Я думаю, что он таким образом пытался меня сломать. Либо спровоцировать, либо бросить работу, но я не сделал ни того, ни другого. В конце концов он уволился и перешел на другую работу. © Greg Asci / Quora

Среди коллег был дизайнер Миша, который мылся исключительно в офисном туалете. Мотивировал тем, что живет в общаге и брезгует пользоваться тамошним душем. Стирал он тоже в офисе. А потом без малейшего стеснения сушил свое бельишко и носочки на ближайшей батарее. И очень бывал возмущен, когда директор заставлял его все это убрать, потому что клиенты, мягко говоря, удивляются. © Luanna / AdMe

«Я сегодня вышел на работу после отпуска, ура. И вот тебе на! Коллеги смеются: „Лучше бы ты дома сидел“. Но я был в отпуске, я здесь ни при чем, слово даю!»

На работе сижу в одном кабинете с мужичком 55+ лет. Он месяцами ходит в одной одежде, не стирает, летом от него ощутимо попахивает. Нет. Воняет. Делаю замечание я, наш начальник, вышестоящее руководство. А женщина, которая сидит с нами в одном кабинете, однажды ему так и сказала: «А.С. от вас пахнет!» На что мы получаем ответ в духе: «Я отец двух детей и сам разберусь когда от меня пахнет». Демонстративно пшикаем освежителем воздуха, духами, окна настежь. И ничего не помогает. Остается признаться в своем бессилии и выбивать отдельный кабинет. Это такой человек. © skydoo1 / Pikabu

Нашего Халка зовут Паша, и его взяли в помощь завхозу Петровичу экспедитором. Паша высокий, выше 190 см, и очень плотный. У Паши оглушительно громкий голос, черная борода и неуемное желание демонстрировать мощь. Одна из сотрудниц жаловалась, что Паша, увидев ее маленькую машину, попытался эту машину раскачать на парковке, чтобы доказать, какое это небезопасное транспортное средство, и объяснить: все, что мельче уазика, вообще не машина. © SallyKS / Pikabu

Меня бесит коллега, вечно сидящая на диете. Сама она ничего не покупает и не приносит в офис: «Я же на диете!» Но прекрасно употребляет все, что мы приносим, всякие мелочи, вкусняшки. © Elena Pokusaeva

Стоматолог накосячил и, убирая зубные камни, то ли аппаратом своим задел, то ли оставил заостренный камень. В общем, на языке у меня появился порез. Говорить больно, заживает медленно. На работе кое-как объяснил генеральному директору и коллегам, в чем дело. Короче, пока у меня две недели заживал язык, генеральный мне звонил каждые 15 минут, бесился, что я не беру трубку, и регулярно вызывал в кабинет. И коллегам всем вдруг приспичило заходить ко мне и что-то спрашивать! А как все зажило, все резко успокоились. © Подслушано / Ideer

У меня были разные коллеги, может, и я для кого-то была не подарок. Но запомнился больше остальных стажер, который ушел на обед и не вернулся, телефон отключил. Все начали переживать: может, что-то случилось. В общем, в течение недели искали, как выйти с ним на связь, через десятые руки нашли его второй номер телефона, и, когда дозвонились, оказалось, он вообще уже в другом городе. А ответ был: «Я ушел домой тогда. Подумал, вы поняли, что я не буду у вас работать». © Ксюша Иваненко

Бывшая жена устроилась ко мне на работу. Мне только что дали свой отдел, я набрал команду классных спецов, а профиль компании вообще вне интересов жены. Она пыталась наладить контакт, я вежливо попросил только о рабочих отношениях: никакой «дружбы» и совместных обедов. И тогда она начала заигрывать с моим подчиненным, устраивает какие-то драмы, а я просто хочу спокойно работать. © Подслушано / VK

Была одна коллега, которая заболевала именно в пятницу утром и писала, что пойдет к врачу в понедельник. Выходило, что работала она 3 дня в неделю. Приходилось каждую неделю искать ей замену. © Svetlana Kurilova Grischko