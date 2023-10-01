15+ историй о партнерах, с которыми что ни день, то испытание

Иногда для того, чтобы ужиться с другим человеком, нужно вселенское терпение. Ведь «особенные» привычки некоторых партнеров способны пошатнуть даже спокойствие тибетского монаха. Хотя пары, которые давно вместе, обычно стараются не зацикливаться на этом и, с юмором воспринимая ситуацию, делятся своими историями в сети.

Мой парень не то чтобы жмот, но очень экономный. Хотя квартира, хорошее авто, деньги тоже водятся нормальные. Но в кафе любит платить «по очереди», в магазине также при выборе продуктов максимально экономит. И тут подарок на 8 марта — магнитофон в мою машину за 20 тысяч. Мой магнитофон тоже был весьма неплох, этот — модель свежее. Я была приятно удивлена. Установил, все подключил, старый оставил у себя. Сегодня он мне сообщил, что придет покупатель, он выставил на продажу мою магнитолу — «отбить деньги». © Подслушано / Ideer

Вот прям аж вымораживает, когда говоришь мужу: «Буду готова выходить через 10 минут», — а он через пару минут уже стоит при полном параде и со вселенским страданием на лице. Нудит: «Ну я уже обулся/ оделся/ укутался/ притащил мамонта, мне же жарко стоять, давай быстрей, сколько можно». Сразу же сказано было: 15 минут! Вот стой теперь и потей себе! © Подслушано / Ideer

Моя девушка в последнее время так сильно помешалась на своих танцующих корейцах, что будто забыла о моем существовании. Хотели недавно сходить на свидание, но она все отменила в последний момент и убежала смотреть трансляцию своего любимца. Я не дурак к такому ревновать, но посмотрим, как он будет ее утешать, когда мы расстанемся. Если она вообще заметит, что я исчез из ее жизни. © Подслушано / Ideer

«Я просто попросил жену подстичь мне волосы»

Женаты 9 лет, вместе 11 лет. И все это время в любимой меня сначала слегка напрягало, а теперь просто бесит отсутствие у нее хоть какой-то застенчивости. Не знаю, как правильно объяснить. К примеру, она может не закрыть шторку примерочной — нормально, не полностью же голая. Переодеться на пляже — тоже: лифчик можно сменить быстро, не прикрываясь, типа никто не заметит, а трусы под полотенцем переодеть можно. Подумаешь, сверкнула перед всеми прелестями, пара секунд — ерунда. Курьеру откроем дверь в кружевной ночнушке. Просвечивает? Какая ерунда, курьеры и не то видели. Выйти на балкон без одежды тоже можно. Конечно, никто не смотрит. И так постоянно... © Подслушано / Ideer

Мой парень разбил телефон на следующий день после покупки. Ну как разбил — небольшая царапина. Бывает, что ж теперь. Ныл он мне об этом целый день. В очередной момент я сгоряча сказала: «Так выброси его». И он мало того, что выбросил его, так еще и перед этим разбил об пол экран, а потом сделал меня виноватой, так как я, видите ли, должна была предвидеть его псих и не говорить ничего ему. В итоге меня ненавидят и не разговаривают со мной. © Подслушано / Ideer

«Это художественное изображение того, сколько места жена оставляет мне на кровати. Она занимает примерно 3 квадратных метра из 4. Прямо-таки Чингисхан королевского матраса»

Я ненавижу ходить с парнем в кино. Он всегда за пару дней до сеанса находит фильм в пиратском отвратительном качестве и смотрит. Потом приходим в зал, и он начинает меня бесить. Постоянно спойлерит, рассказывает, кто что сделает и что дальше скажет главный герой. Невозможно с ним, бубнит на ухо и мешает смотреть фильм. Но иногда такая его странность выручает. Глянет фильм в пиратке и говорит, что полное фуфло, идти не стоит. А если фильм хороший, то берем билеты, и он пересматривает его во второй раз. © Палата № 6 / VK

Меня бесит забывчивость моего парня. Я встала с утра пораньше, чтобы приготовить ему обед. Перед тем, как идти на работу, предупредила: «Любимый, обед на столе!». Когда я вернулась домой, обед так и стоял на столе... А возле мусорника красовалась коробка из-под ДоДо-пиццы. Дальше примерный диалог:

— А почему ты не ел мясо и борщ?

— Какие?

— Ну, я тогда приготовила с утра... Предупредила...

— Блин, точно! Я и забыл!

Так бы и шлепнула! Скоро забудет, как меня зовут и как я выгляжу. © Палата № 6 / VK

«Деликатес», который готовит мой муж. Яйца, сосиска для хот-дога и... пончик?"

Внезапно узнала, что мой муж совсем недалекого ума. Думала, что умный человек, аналитик все-таки, но тут у нас забился унитаз: вроде смывает, но очень медленно. Ушла с утра на работу, мужа оставила с указаниями вызвать сантехника. Но супруг решил сэкономить $7 семейного бюджета и прочистить унитаз самостоятельно. Сода и уксус не помогли, благоверный решил применить метод, ранее работавший на раковине, — кипяток. Оценил, что унитаз большой, плюс в нем холодная вода, нагрел в кастрюлях и чайнике 15 литров. Перелил в ведро (так и не смог объяснить зачем) и начал заливать. Унитаз, естественно, лопнул. Кипяток — мужу на ноги (к счастью, ошпарило не слишком сильно, но стопы и голени все равно пострадали). Сидит теперь грустный, ноет, как ему больно вставать на ноги, как тяжело себя обслуживать. Я, конечно, бегаю вокруг него, пока дома, но больничный по уходу за ошпарившимся мужем в нашей стране не дают. И на работу он шлет мне грустное нытье, как ему тяжело. Замена унитаза, кстати, встряла в $114. С соседом снизу удалось договориться и отделаться банкой краски. © Подслушано / Ideer

Мой муж — шкаф весом почти 1,5 центнера, носит только сшитые на заказ ему лично семейные трусы, другие просто не признает. Не меняет дней по семь. Я даже пытаюсь их прятать, когда он в ванной. Все равно находит и донашивает. И упрекает меня, которая не мыслит нового дня без свежего белья, что я грязнуля, потому что (внимание!) меняю белье каждый день. Мол, у меня пачкается, а у него — нет. © Подслушано / Ideer

Мой парень не может уснуть без телевизора, поэтому мы ложимся при включенном. Вскоре он начинает храпеть, я постепенно делаю потише, в итоге выключаю. И стоит мне наконец-то уснуть в тишине, как он подрывается и начинает орать, зачем я выключила, ведь он смотрит! © Подслушано / Ideer

Вот такую гору кружек и стаканов моя жена оставляет в нашей ванной каждую неделю. Каждую неделю я убираю их, и спустя время они возвращаются на эти же места. Кто-нибудь чувствует мою боль?

Я не знаю, как мне своего мужа уговорить подстричься в нормальном салоне. У него дурацкая привычка ходить всегда в одну и ту же парикмахерскую, которая рядом с домом. А его там всегда ощиплют, как курицу! Вроде бы солидный человек, директор, а прическа оставляет желать лучшего. Муж говорит, что не видит разницы, где стричься, а я ему: «Конечно, не тебе же своим затылком любоваться!». © Палата № 6 / VK

Мой парень постоянно бросает свои вонючие носки на пол. Они могут там пролежать день, два, даже три! Я считаю, что это не то, что не вежливо, это противно. Уже не раз делала ему замечание, а он только: «Ладно, киска». Вчера я устроила настоящую сцену: «Меня достали твои грязные носки. Теперь, с этого самого дня, пол — это красная зона. Если ты бросаешь на него носки снова, я их просто выбрасываю в мусорку. Надоело! Только обещаешь, но не исправляешься». Я думала, что это сработает, но какое же оно ленивое! Я уже одни выбросила сегодня. Если так и дальше пойдет, то я, получается, все носки своего парня выброшу?? Почему так сложно просто не делать этого! © Палата № 6 / VK

Жила я как-то с человеком, который не ценит чужой труд и не знает цену деньгам. Привыкла вкусно питаться, делать разнообразные блюда, приготовленные из качественных продуктов. А он наоборот мог неделями есть дешманские макароны с сосисками, как из туалетной бумаги, и закусывать жареной картохой. Готовлю я вкусно, обычно сразу на несколько дней, а так как копуша — у меня уходит на это весь день. Обычно какой-нибудь суп/борщ/солянка, вторых блюд 2-3, салатики разные. Сожитель бывший обед брал из дома, плюс еще что-то перекусить, так как утром не завтракал. Случился у нас какой-то праздник, и пришли его коллеги с работы. И один прям с порога выдал: «Ммм, обожаю твою еду, скорее за стол!» А я его впервые вижу и уж точно никогда не кормила. И в процессе разговора выясняется, что мой благоверный менялся на работе обедами! То есть я ему солянку, где мясного 3 вида, и недешевая колбаса, а дорогая, с хорошим составом! Бутерброды не с янтарным сырком, а с маасдамом! А этот олух менял это на картошку жареную! После, как все разошлись, сказала, что из дома он больше даже гречки, приготовленной мной, не вынесет. Я из 2 выходных 1 целиком посвящала готовке, чтобы этот болван кормил чужих мужиков! © Подслушано / Ideer