15+ историй о перелетах, которые из памяти никаким ластиком не сотрешь

Иногда на рейсе попадаются такие вредные пассажиры, которых хлебом не корми, дай только выкинуть какой-нибудь фортель или покачать свои права. Мы выяснили, как пилоты, бортпроводники и соседи по самолету реагируют на подобных нарушителей спокойствия.