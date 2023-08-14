15+ историй о перелетах, которые из памяти никаким ластиком не сотрешь
Иногда на рейсе попадаются такие вредные пассажиры, которых хлебом не корми, дай только выкинуть какой-нибудь фортель или покачать свои права. Мы выяснили, как пилоты, бортпроводники и соседи по самолету реагируют на подобных нарушителей спокойствия.
- Я проработала стюардессой 15 лет. Рейс за рейсом я наблюдала, как находился особенный пассажир, которому непременно хотелось пройтись по полу в салоне босиком. Ох, это хождение босиком! Особенно в туалеты. Знаете, ребята, а ведь эти полы не такие чистые, как вы думаете. © Helfsich / Reddit
- Один раз, когда я летел на самолете, люди начали вставать, пока мы двигались к выходу на посадку. Видимо, пилоту об этом сообщили, он нажал на тормоз, и некоторые пассажиры попадали в проход. Капитан объявил в микрофон, что не двинется с места, пока люди не вернутся на свои места и не пристегнутся ремнями безопасности. Нарушители подчинились, а остальные сидели молча, как маленькие дети, на которых накричал отец. © AhFFSImTooOldForThis / Reddit
- Как-то мы попали в зону турбулентности, и нашелся пассажир, который крыл экипаж на чем свет стоит за то, что ему, видите ли, пришлось лететь в тяжелых условиях. Если вы думаете, что можете управлять самолетом лучше, тогда поступайте в летную академию. © Helfsich / Reddit
- Я действующий капитан авиакомпании, летаю уже более 12 лет. Здорово раздражает, когда пассажиры внаглую берут и уносят домой оборудование для обеспечения безопасности в полете. Это может показаться невинной шалостью, но у нас на борту все подотчетно. Каждый раз, когда что-то пропадает, нам приходится звонить в службу технического обслуживания и заказывать недостающие элементы. Однажды пассажир надул спасательный жилет прямо на борту и вызвал тем самым часовую задержку рейса, потому что нам пришлось после приземления разбираться с полицией и заказывать новый жилет. © Jpinlondon / Reddit
- Раздражает, когда тыкают или хватают, чтобы привлечь мое внимание! Не надо меня домогаться, особенно если я говорю с другим пассажиром, — я не брошу другого пассажира, пока с ним не закончу. Вас услышат, если вы просто позовете или помашете, но не нужно ко мне прикасаться. Однажды меня так разозлило чье-то непрекращающееся тыканье, что я повернулась, посмотрела неугомонному пассажиру в глаза и спросила: «Что тебе нужно»? © dazey_chain / Reddit
- Я не бортпроводник и не пилот, но много лет летал по работе. Больше всего меня обескураживает то, как много людей не представляют, как складывать свои вещи в багажные корзины. Почему это так сложно? Если ваша куртка или ручная сумка в них не помещаются — положите под сиденье. Зачем стоять и тщетно пытаться все туда впихнуть? © WATTHEBALL / Reddit
- Я бы сказала, что одна из самых раздражающих вещей — это когда люди игнорируют наши инструкции относительно правил безопасности или сопротивляются им. Я ненавижу постоянно повторять, что нельзя ставить сумку в проходе, а ноутбук нужно убирать во время взлета и посадки, или что вы должны оставаться на месте, пока значок ремня безопасности включен. И нет, это не подлежит обсуждению. © Airsteps350 / Reddit
- Всех бортпроводников раздражает, когда люди ходят в туалет во время посадки, но бесит нас не то, что вам резко приспичило, когда всем нужно оставаться на месте, а то, что вы подвергаете себя риску, игнорируя опасность. А еще не хотим оформлять всякие документы, если вы получите травму во время попадания в турбулентность или при жесткой посадке. © mrsbeequinn / Reddit
- Лучший пассажир — это тот, который сразу говорит мне, с чем ему принести напиток, а не ждет, пока я обо всем расспрошу. Когда бортпроводник интересуется, что вы хотели бы выпить, — будьте конкретны! Кофе с 1 порцией молока и 3 пакетиками сахара, кока-кола со льдом, вода с капелькой клюквы. Так вы поможете мне сэкономить время и перейти к следующему пассажиру. © doordonot19 / Reddit
- Летели экономклассом. Со мной сидела девушка с шикарным букетом. Цветы никому не мешали пока в салон с опозданием не ворвалась одна мадам. При виде букета она давай орать косаткой об аллергии. Стюардесса предложила пересесть, дама ни в какую. Заявила, что пересесть должна именно девушка с букетом. Стюардесса смерила ее взглядом и ушла, а спустя 5 минут во всеуслышание сообщила, что прямо сейчас девушка может взять свой букет и пересесть в первый класс. Тогда дама, заявившая про аллергию, начала возмущаться, что место досталось не ей, но ее все проигнорировали. Я считаю, что правосудие восторжествовало! © amzitosnup / Reddit
- Однажды во время полета один высокий парень стоял в передней части самолета, делая разминку, и громко болтал с человеком, сидящим рядом. Когда люди шли в туалет, он каждый раз выглядел удивленным: «О, тебе нужно пройти, хорошо, сейчас я попробую сесть». То же самое ждало человека на обратном пути из туалета. Я понимаю, что высоким людям тяжело переносить полет, но думаю, что весь самолет хотел крикнуть ему: «А ну-ка, сядь!» © BaconReceptacle / Reddit
- Раздражает, когда спрашивают, как проехать в аэропорт, получить багаж, выехать на трассу, найти арендованный автомобиль. У меня нет ответов, зачастую я даже не понимаю, в каком городе нахожусь, когда вы засыпаете меня своими бесчисленными вопросами. © poser765 / Reddit
- Моя мама работает стюардессой, я часто слышу ее жалобы на то, что люди складывают друг в друга пластиковые стаканчики и миски, которые идут вместе с едой, и пытаются упихать это вместе с подносом в тележку. Но эти подносы входят обратно только в том виде, в каком они были выданы, и никак иначе. Порыв хороший, но бортпроводникам не до смеха. © Tsunami6866 / Reddit
- Я летчик и обычно после полета стою у кабины экипажа и прощаюсь с пассажирами, когда они выходят. Многие люди спрашивают, сколько мне лет. Меня это не особо беспокоит, мне даже будет грустно, когда они перестанут это делать. Но мне не нравится, когда меня треплют по голове или пытаются ущипнуть за щеку. Серьезно, я не ваш внук, я ваш капитан. © Airport_Hobo_ / Reddit
- Жена работает в крупной авиакомпании. Однажды на ее глазах девица, опоздавшая на рейс, начала орать на сотрудников аэропорта. Она требовала пустить ее на борт, вопила, что спортсменка и из-за них пропустит отборочные соревнования. А вишенкой на торте было то, что девушка заявилась в аэропорт через 2 часа после взлета. © Tthelaundryman / Reddit
- Я пилот, к счастью, у меня есть усиленная дверь, которая отделяет меня от путешествующей публики, но они все равно умудряются меня достать. Бесит, когда пассажиры останавливают меня прямо в терминале и внезапно спрашивают о своем рейсе. Я не обладаю универсальными знаниями о каждом рейсе каждой отдельной авиакомпании. Обратите внимание на табло вылета. © PlaneShenaniganz / Reddit
- Летел первым классом. Рядом со мной сидел мужчина, который прочитывал страницу газеты, затем комкал лист и бросал его себе под ноги. А когда мы приземлились, он, как ни в чем ни бывало, собрался на выход. Я спросил, почему он за собой не убирает, на что мой сосед ответил: «Это работа уборщиц. Я просто даю им ее выполнять». © chicanes / Reddit
Одни люди обожают летать на самолетах, другие пользуются этим видом транспорта только в случае крайней необходимости. Но и для первых, и для вторых авиапутешествие может стать источником нетипичных ситуаций.
AdMe/Народное творчество/15+ историй о перелетах, которые из памяти никаким ластиком не сотрешь
Поделиться этой статьёй