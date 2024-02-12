15 историй о подкатах, которые могли бы выглядеть мило, но что-то пошло не так
Доказано, что любовь — это химический процесс. И это объясняет многие наши поступки, которые спустя время кажутся очень смешными и нелепыми. Хорошо, что эти сумасшедшие химические реакции не могут управлять нами всю жизнь и со временем все устаканивается. Но истории про некоторые подкаты, конечно, из памяти уже не сотрешь.
- Работаю медсестрой в реанимации. Угораздило оказаться здесь мужу. Я была рядом, когда он отходил от наркоза. Тогда он сказал, что я очень красивая, но он женат. Мол, если бы не жена, то он попытался бы подкатить ко мне. И жену вроде любит. Еще много-много комплиментов и бреда наговорил мне, не зная, что мы уже 12 лет женаты. И вроде я должна быть счастлива и рада, что даже в таком положении он верен мне, но в душе паршиво. Получается, он заглядывается на других женщин и иногда жалеет, что женат. © Подслушано / Ideer
- Сидел я как-то в заведении, и у меня упал телефон. Одна девушка это заметила и такая: «Все нормально, не разбился хоть? А то у меня нет ручки, а я как раз хотела дать тебе свой номер». Запомню ее лайфхак. © CplRicci / Reddit
- Я балдела от своего будущего мужа запредельно, а он парень скованный, интеллектуал. И вот пригласила я его в гости, послушать музыку, поболтать. Якобы разыгравшись от приятного общения, я сделала пируэт и, тщательно потеряв равновесие, рухнула прямо в его объятия. Момент был опасный, конечно. Он мог не успеть подхватить. Но я верила в свою удачу. Скоро 14 лет, как мы вместе. © Альтамура / ADME
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ты пытался подкатить / VK
- Подрабатываю санитаркой, приметила милого интерна. В один из дней убирала в коридоре и решила привлечь внимание. В итоге, двигая капельницу, я задела другую. Та начала падать, я в попытке ее поймать уронила швабру и опрокинула ведро. Думала, хуже уже не будет, если бы дальше не наступила на швабру, которой получила по лбу. Поскользнулась и получила перелом, а парень больше не смотрел. © Подслушано / Ideer
- Когда-то я работал с девушкой, которая постоянно пыталась флиртовать с парнями, но только ради того, чтобы они делали за нее ее работу. Однажды дошла очередь и до меня. Но я ошарашил ее, сказав: «Слушай, а я ведь знаю, кто может тебе помочь!» Она, естественно, захотела узнать, кто. Я и ответил: «Ты сама!» И ушел. Барышня была очень даже привлекательной, но ее поведение просто бесило. © Striker__Eureka / Reddit
- Учусь на последнем курсе. Ведет у нас лекции молодой и симпатичный преподаватель. Многие девчонки клеятся к нему, но он лишь отшучивается. Девушки понять и принять этого никак не могут. Никто не знает, что он на самом деле мой муж и мы женаты уже два года. Фамилию я не меняла, а кольца мы не носим, для всех он холостяк. И каждый вечер мы обсуждаем комплименты, которыми его осыпают. © Подслушано / Ideer
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ты пытался подкатить / VK
- Как-то, будучи еще студентом, я сменил прическу и решил отращивать бороду. И одна знакомая сделала мне комплимент, мол, мне очень идет растительность на лице. Ну я и ответил, не задумываясь: «Спасибо, тебе твоя тоже, кстати». Я почему-то подумал, что она похвалила мою прическу, а потом до меня дошло... После этого она со мной больше не разговаривала. © wh1036 / Reddit
- В магазине очень красивая девушка понравилась, решил подкатить. Беру с полки шампунь: «Как вы думаете, подойдет моей бабушке?» Она глянула: «Да, классный!» Рассчитались, вышли, она так мило улыбнулась и тут говорит: «Мне на четыГнадцатый, а вам?» Я ничего не ответил, сел в автобус и уехал. Что поделать, если не люблю картавых. Шампунь отдал брату. © Подслушано / Ideer
- Ко мне недавно один мужчина пытался подкатить: «А хотите, я вам скажу, почему вы не замужем?» Отвечаю, что я замужем, и начинаю хохотать. Я чуть ли не всю жизнь замужем. Первый раз — 10 лет, второй — 17, сейчас в третьем браке (надеюсь, это последний). Не успевала поклясться себе, что больше никаких «замуж», как опять оказывалась там. © Подслушано / Ideer
Для создания этого материала были использованы следующие источники: mems.baker / Pikabu
- Как то в торговом центре подруга попросила посидеть с ее малышом, пока она что-то примеряла. Подходит мужчина и пытается познакомиться. Я занята младенцем и вообще знакомиться не планирую. Выходит подруга, забирает малого, а мужик такой: «О, так это не ваш? Как жаль, вы так похожи на заботливую маму». © Алина / ADME
- Меня как-то раз девушка на улице попросила показать ближайший парк. Местность была незнакомая, так что я открыл навигатор, сориентировался и показал направление. Тогда она несколько навязчиво попросила проводить ее до ближайшей трамвайной остановки. Я огляделся. Да вот же она, рядом.
И пошел дальше по делам с мыслью, что некоторым людям нужно учиться думать своей головой, а не пытаться решать проблемы с помощью случайных прохожих. В конце концов, у нее и самой навигатор был. То, что это был подкат, а девушка была ничего так, я понял только через пять минут. © FrostFox12 / Pikabu
- Нашла хорошую работу. Думала, что мне повезло с коллегами, пока не попала на корпоратив, который проводили в отеле. В ходе гулянки один снял окно, так как ему стало жарко, другой резал сыр на кубики и строил из них башни на полу, третий специально облил мою кровать. Отличился один парень, решивший ко мне подкатить. Он постучался ко мне в номер с цветами, которые вырвал с корнем из горшка на ресепшене, и пластиковыми стаканами, на которые явно кто-то наступил, с фразой: «Ты этого достойна!» © Подcлушано / Ideer
AdMe/Народное творчество/15 историй о подкатах, которые могли бы выглядеть мило, но что-то пошло не так
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