15 историй о подкатах, которые могли бы выглядеть мило, но что-то пошло не так

Доказано, что любовь — это химический процесс. И это объясняет многие наши поступки, которые спустя время кажутся очень смешными и нелепыми. Хорошо, что эти сумасшедшие химические реакции не могут управлять нами всю жизнь и со временем все устаканивается. Но истории про некоторые подкаты, конечно, из памяти уже не сотрешь.