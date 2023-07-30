15 феерических историй, которые могли случиться только в путешествиях

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Дело было в Китае. Стояла я после моря в очереди к душу для ног. Рядом — толпа местных. Китайцы — люди скрупулезные и отмывали ноги от песка долго и тщательно, чем начали злить небольшую группу туристок. Когда очередь дошла до меня, я ножки быстро сполоснула, в шлепки нырнула и услышала: «Господи, ну хотя бы эта не стала тут сто лет пятки намывать». В общем приняли меня, татарку, за китаянку. Хамов не люблю, поэтому пришлось многозначительно цокнуть и уставиться в упор на говорящую. Выражение лица грубиянки того стоило. © Зафирантес / ADME

Гуляя по территории отеля в Египте, услышала сзади, как парни обсуждают местных девушек — никто им не нравится. А надо сказать, я себе купила очень удачное платье в арабском стиле. Так вот, разговор дальше: «Но есть одна, сразу бросается в глаза — очень симпатичная. Кстати, вот она, впереди идет». Я поворачиваюсь и говорю: «Спасибо», и иду дальше в звенящей тишине. © Umacka / Pikabu

«Этот красивый болван поднимается на крышу моей гостиницы каждое утро и истошно орет»

Мы со знакомой в Исландии как-то пытались автостопом добраться до нашего городка. Конец июня, 0 °C, снег, видимость почти нулевая. Остановился какой-то местный дядечка. Я в универе 2 месяца учила исландский, но, как выяснилось, так и не освоила, потому что дубак, уже рук-ног не чувствуем, а взаимопонимания нет (на английском старшее поколение исландцев почти не говорит). Хорошо, у него карта оказалась, показали на ней, куда нам надо, довез. © Молчаливая Галлюцинация / ADME

На Хоккайдо есть изумительный музей, посвященный местным жителям — айнам. Очень понравилось! Это было самым ярким событием моей поездки. Также советую сходить в онсэн (горячий источник). Мне повезло, что в моем отеле в оснэн пускали с татуировками. Рекомендую ресторан «Счастливчик Пьеро» — там подают типовой ужин 1950-х годов. На следующий день отправился на утренний рынок и попробовал морского ежа, угря и кальмара. © TheCrimsonCatalyst / Reddit

Когда мы были на юге, поразило, что наша экзотика для них является делом банальным. К примеру, хозяева соседнего коттеджа жаловались, что к ним на кухню заползли черепахи и что-то сожрали. А я — человек, которые видел черепах только в террариумах.

Египет. Салат в итальянском ресторане при отеле выглядит, мягко говоря, странно

Были в Штатах. Нью-Йорк, метро. Толпа китайцев. Выходят на своем Чайна-тауне (станцию метро не помню). Один остается сидеть. Мы со знакомым стоим рядом. Он мне говорит негромко: «Смотри, китаец свою станцию проехал». «Китаец» поднимает на него глаза и говорит: «Я не китаец, я кореец». © d383838 / Pikabu

/ Pikabu Посетил Вакканай — самый северный город во всей Японии. Многие люди были удивлены, увидев иностранца так далеко на севере. Принимающая семья отвела меня в суши-ресторан с маленьким роботом-кошкой, который доставлял тарелки с супом на стол. Мать семейства водила меня на прогулки вдоль побережья. Интересно было посмотреть на жизнь небольших деревенек. Удивительно, как они гордятся продуктами, выращенными на Хоккайдо! Повсюду была лучшая местная гречневая соба, картофельные крокеты и мягкий крем. Уезжать было грустно. © TheCrimsonCatalyst / Reddit

Шел по Риму, впереди прямо передо мной шли три девчонки и обсуждали девичьи темы «ниже пояса». В конце диалога одна из них произносит: «Надеюсь этот парень нас не понимает». «Понимаю», — говорю. Девчонки норм оказались, с юмором. © barcelonistas / Pikabu

Мне очень понравился сеульский зоопарк. Но несколько удивило, что я, обычный немолодой европеоид, пользовался там гораздо большим успехом в качестве объекта фотоохоты у юных кореянок, чем панды или гамадрилы. © NatumVidiMundi / Pikabu

«Купил дезодорант, а когда вернулся в отель, обнаружил его в таком виде»



Ожидала большего от Джоконды. Маленькая темная картина, окруженная плотной толпой японских туристов. © NoName / ADME

Через программу Work&Travel я попала на работу в магазин в глухомани в Вирджинии. Первый месяц было очень тяжело, покупателей не понимала совсем — хотя английский учила и в школе, и в универе. Но потом мозг адаптировался и я стала понимать практически всех. И тут заходит к нам в магазин парень, смотрит на мой бейджик с именем и начинает что-то спрашивать. Я понимаю, что он говорит со мной на каком-то языке, который я знаю, но это не английский. И слова вроде проникают в сознание, а ответить не могу. Думаю, интересно, почему я его понимаю? А сама стою столбом, только улыбаюсь и киваю. И тут до меня дошло: это ж земляк! © kurassan / Pikabu

В Японии концертные площадки находятся на каждом шагу. Наверное, такого количества выступлений нет нигде в мире. Каждую ночь вы можете увидеть исполнителей всех жанров, играющих от души в небольших подземных клубах, известных как «живые дома». Там звучит живая музыка. На крупные концерты туристам сложно попасть: обычно билеты продаются лишь на японских сайтах. Но хорошая новость в том, что инди-шоу — настоящие, живые, захватывающие — очень доступны. Я в восторге! © Hazzat / Reddit

«Только что заселился в отель в Таиланде. Нашел эти следы в моем номере над кроватью»



Швейцария. Стоим, ждем поезда. Неподалеку несколько чуваков в характерных шапках. Мы негромко обсуждаем:

— Монголы.

— Да не, не монголы.

— Да точно монголы.

Мужик из той компании:

— Не монголы мы, мы киргизы.

Все поржали. © d383838 / Pikabu

— Монголы. — Да не, не монголы. — Да точно монголы. Мужик из той компании: — Не монголы мы, мы киргизы. Все поржали. © d383838 / Pikabu Рим, весенний вечер. Стою у Колизея, обнимаю колонну, чувствую сотни лет истории. Такая гармония и умиротворение. Мимо проходит компания из девочек лет 17-19 на вид, обсуждая свою личную жизнь — громко и очень нецензурно. И так мерзко стало, я тут с историей, а они о такой низости. Кричу им в след: «Думаете, вас тут никто не понимает?» Покраснели и резко втопили в горизонт. © DjYxO / Pikabu

Африка, Кения. Национальный парк Амбосели, маленький кемпинг для туристов. Среди иностранцев стою я в задумчивости перед шведским столом с неведомыми фруктами и блюдами. И сам себе (больше-то некому) вслух говорю: «И что здесь съедобное?» Из-за плеча раздается: «Ешь все, все вкусное». © 2000pult / Pikabu