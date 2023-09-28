15 историй о путешествиях, в которых кое-что пошло не по плану
Отправляясь в новые места, особенно в отпуск, ожидать можно чего угодно. Но всем, конечно, хочется избежать разного вида неловкостей и неприятных моментов и наслаждаться отдыхом. Люди в интернете поделились, как их поездки обернулись разного вида казусами.
- Недавно впервые побывала в Париже. Несколько дней мы гуляли по самым разным достопримечательностям, кафе, посещали экскурсии. В самый последний день решили сходить в кино, посмотреть фильм на французском и еще больше пропитаться атмосферой.
И каково же было мое удивление, когда мы увидели пару, где девушка ела попкорн, а парень — ведро лягушачьих лапок. Когда сеанс закончился — мы решили специально уточнить, лапки ли это были. Оказалось, парнишка реально ел именно их. © Палата № 6 / VK
- Помню, как я впервые в жизни отправился отдыхать на круизном лайнере со своей семьей. Мы долго ждали этого путешествия, но уже после первых часов на корабле мне стало ужасно плохо. Кружилась голова, темнело в глазах, меня тошнило... Вдруг мы с мамой заметили, что корабль по кругу плывет, как будто его засасывает куда-то.
Капитан сказал, что мы случайно вошли в круговое течение, которое заставило нас вращаться. После этого мне стало еще хуже. Только представьте: и так тошнит, а тут еще и круговое течение. Больше никогда в жизни не отправлюсь в плавание на круизном лайнере. © Палата № 6 / VK
- Приехали в отпуск к родителям мужа. Потратили кучу денег на подарки, бытовую технику, продукты для всей семьи. Осталось только на билеты назад. Перед отъездом свекровь потребовала оставить ей денег на счета за электричество и воду, мы ведь две недели там жили. Лучше бы на море съездили. © Подслушано / Ideer
- Муж подруги захотел в отпуск на машине. А тогда еще только бумажные карты были. Ночью не смог сориентироваться, решили заночевать. Загнал машину в кусты, уже собрались спать, вдруг мимо грузовик едет.
Подорвались и за ним. Водитель большегруза прибавил газа, муж подруги не отстает. Катались, катались, заехали в поля. Из грузовика выпрыгивает водитель с домкратом, пришлось бежать от него. Подруга открыла дверцу, супруг ее еле успел вскочить и дать задний ход.
Так они отползали довольно долго, пока машина не заглохла. Остаток ночи толкали ее по буеракам. Пришлось в итоге автомобиль оставить и заплатить денег за стоянку. День потом еще добирались на пригородных автобусах, чтобы сесть на поезд. Подруга уже билась в истерике, к счастью, билеты удалось купить и они все-таки уехали. © Татьяна Лобанова / ADME
- Отпуск, валяемся с мужем на пляже при отеле, кайфуем. Подходит девушка в купальнике и обращается к мужу: «Вы не могли бы меня на руки поднять для фотки?» Муж нервно косится на меня, отказывает. Я лежу с приоткрытым от удивления ртом, анализирую, что там за фотка может быть. Говорю мужу, что мы наверняка напридумывали себе, а девушка что-то невинное хотела, идея для фотки крутая, может. Через минуту девушка сидела в стрингах на плечах у счастливого турка, «хватала» солнышко. Искусство, не иначе. © Подслушано / Ideer
- К нашему отпуску решила присоединиться семья, с которой мы когда-то дружили. Надо сказать, что мы их с собой не звали, а они даже и не спросили о нашем желании. В итоге мы выслушивали, их жалобы на отель и ворчание, мол, кто добровольно хочет так отдыхать. Дальше они и вовсе затеяли ссору и разбежались на наших глазах.
Ну а нам понравился наш отдых. Это было лучшее, что мы могли себе позволить на тот момент. Возможно, они привыкли к более высоким стандартам, но их никто и не просил ехать с нами. © BitCorgi / Reddit
- Нас как-то знакомые позвали вместе провести отпуск в одной стране, где они уже были, а мы — еще нет. Подавалось это под соусом: «Мы вам все покажем и расскажем». Ну мы согласились. Прилетаем, и оказалось, что для них «интересно» — это проводить время в 10-этажных ТЦ, а в промежутках жариться на пляже. И все разговоры о том, где что можно вкуснее поесть. А там страна с многотысячелетней историей: потрясающая архитектура, храмы, музеи. Мы через пару дней не выдержали, и решили отдыхать самостоятельно. © Тревожное пирожное / ADME
- Когда дочери исполнилось полтора года, впервые поехали в отпуск. Родители предложили поехать с нами, с ребенком помочь, чтобы мы и сами отдохнули. Мы оплатили родителям путевку в благодарность. Через полгода подумали вновь отдохнуть, родители были заняты, и помочь вызвалась свекровь. Мы также оплатили ей все. На месте оказалось, что с внучкой она в одной комнате жить не хочет, вечером два часа с ней посидеть не может, да и вообще у нее отпуск и ребенок не ее. Сейчас обижается, что больше ее мы не зовем. © Подслушано / Ideer
- Я решил поехать в отпуск, покататься на сноуборде. Это был первый настоящий и полностью оплаченный мною отдых за последние 7 лет. В первый же день мне написал сосед и спросил, почему я вытащил из дома всю свою мебель Оказалось, мой арендодатель и по совместительству мой отец, ждал, пока я уеду, чтобы сделать это. Хотя я планировал съехать в следующем месяце. К счастью, потом меня приютили мои бабушка и дедушка. © Starfall*** / Reddit
- Ни один отпуск моей жены не обходится без приключений. Один раз на Карибах мы отправились поплавать с масками и посмотреть на морских обитателей. Моей супруге от чего-то было очень некомфортно нырять и в итоге весь день она просидела на лодке. А просто вернуться назад мы не могли, так как на лодке были и другие люди. Супруга, естественно, была расстроена. А на следующий день начался ужас: она проснулась с опухшими губами. Их обсыпало простудой из-за того, что она весь предыдущий день просидела под палящим солнцем. И хоть этот отдых и был полон других незабываемых событий, из памяти никак не вычеркнешь этот неприятный момент. © reflectrofluid / Reddit
- Нахожусь в отпуске. Пришла в номер за фотоаппаратом, зная, что там еще не закончили уборку. Смотрю — горничная фоткается с моим букетом цветов на свой телефон. Подождала, пока она закончит и зашла. А что, мне не жалко. © Подслушано / Telegram
- В поездку на море ненавязчиво напросились две тетушки супруги. Отказывать не стали, посчитали что хуже не будет, и детям лишний присмотр не помешает. Доехали весело. Но проблема приехала с нами: выяснилось, что одной тете тяжело добираться до пляжа. Но и этот вопрос решили.
Пролетело время, выезжаем обратно на рассвете, чувствую что машина ведет себя по другому. В гору с трудом, с горы разгоняется, инерция бешеная, пробиваю колесо в итоге. Чтобы добраться до запаски, выгружаю все вещи и две неподъемные абсолютно сумки тетушек.
— Что там у вас, надеюсь не тяжелые воспоминания?
— Нет, конечно, галька красивая с пляжа, представляешь какая дорожка шикарная на даче будет. © СЕМЕН67 / Pikabu
- За братом всю жизнь охотятся животные. Он всегда первый сожран комарами, его обожают осы и шмели. Несколько раз нападал и кусал наш покладистый кот, от собак вообще много раз получал. Птицы так вообще ненавидят: подлетают и могут клюнуть. А теперь еще и на море к нам подплывают рыбки и кусают его. Меня ни одна не тронула, а он весь в укусах. © Подслушано / Ideer
- Когда моей бабушке было лет 10-11, у нее были длиннющие волосы ниже колен. Поехали они с родителями на море, и, когда она купалась, образовалась воронка, и ее начало засасывать. Спасли бабулю, схватив за те метровые волосы. Поэтому и свои я берегу как зеницу ока, вдруг что. И спустя столько лет бабушка даже близко к воде не подходит, максимум душевую использует, и все. © Подслушано / Ideer
- Мы приехали в курортное место в разгар сезона. Нигде свободных номеров не было. Еле нашли гостиницу, в которой был свободным двухкомнатный люкс. За нормальные деньги, кстати. В нем не было кондиционера, было адски душно. Выход на балкон был забит гвоздями.
Но выпали мы, когда увидели завтрак: в первом контейнере плавало одно яйцо, во втором была вода от сосисок. Было еще несколько кусков хлеба. Мы думали сейчас придут и доложат еды. Пришла тетя, посмотрела внимательно, ушла в недра кухни и принесла хлеб!
Другой еды больше не было. © Изяслав в ярости / ADME
От разных происшествий в путешествиях не застрахован никто, главное сохранять самообладание и учиться на ошибках, если не хочется повторять такое снова. Ну и сохранять в памяти самые интересные истории, которые с вами приключились.
AdMe/Народное творчество/15 историй о путешествиях, в которых кое-что пошло не по плану
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