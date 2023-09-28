15 историй о путешествиях, в которых кое-что пошло не по плану

Отправляясь в новые места, особенно в отпуск, ожидать можно чего угодно. Но всем, конечно, хочется избежать разного вида неловкостей и неприятных моментов и наслаждаться отдыхом. Люди в интернете поделились, как их поездки обернулись разного вида казусами.

От разных происшествий в путешествиях не застрахован никто, главное сохранять самообладание и учиться на ошибках, если не хочется повторять такое снова. Ну и сохранять в памяти самые интересные истории, которые с вами приключились.