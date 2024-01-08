15 историй о родственничках, прочитав которые хочется поплевать через левое плечо
Споры в семье — дело обычное, но суть в том, как разрешаются конфликты. Учитываются ли интересы всех или кто-то один упорно тянет одеяло на себя? Герои этой подборки
поделились историями о близких, от которых хочется держать подальше.
- Когда я была подростком, мама постоянно ругала и обзывала меня. Каких только слов я не слышала в свой адрес! Я уже привыкла. Родители вместе не жили, у обоих уже свои семьи. Папа в то время начал ругать меня за оценки, но тут мачеха вступилась: «Перестань! Если человеку говорить, что он свинья, он сядет и хрюкнет. Она умная и талантливая». Я расплакалась. Сидела и плакала, потому что неродной человек стал родным. Столько лет прошло уже, а с мачехой мы не разлей вода. С родителями отношения до сих пор натянутые. © Подслушано / Ideer
- Мама — профессор биологии, тетя — доцент, бабушка — врач. Я поступила на художественный. От счастья скакала по всему дому, плакала, рассказывала каждому, кто спрашивал и не спрашивал. Да только мама поджимает губы, тихо советуется с тетей по телефону, а бабушка смотрит на меня с таким видом, будто я лежу при смерти. А недавно поступило деловое предложение: или я выбираю «настоящую» профессию и универ мне оплачивают, или я тащу художественный одна. Собираю втихаря вещи. © Подслушано / Ideer
- У мужа есть сестра, в какой-то момент она заменила ему мать. Со мной она в целом мило себя вела, но женщина она властная. Проблемы начались, когда я забеременела. Я жду мальчика и уже придумала имя. А сестра мужа настаивает, чтобы я назвала его Тимуром. Муж сказал, мол, почему бы и нет, хоть я и пыталась ему объяснить, что своего ребенка хочу назвать сама. Тут пригласили нас на праздничный ужин, и я узнаю, что золовка повесила носок и для моего сына, а подписала его: «Тимоша». Я была в ярости. Заявила, что не приду к ней, пока она не снимет этот носок. Но золовка уперлась рогом. Муж наорал, что я порчу отношения с семьей. Все на меня давят, чтобы я пришла на этот ужин. © Dear_Beyond8984 / Reddit
- Родители жили душа в душу, мама папу безумно любила. Любит до сих пор, наверно. Потом оказалось, что у него вторая семья уже лет 10, там ребенок есть. Страшно это, никому не пожелаю. А еще страшно, что у большинства друзей, с которыми я поделилась этой историей, оказывается, была подобная ситуация. Отцы, будучи в средних годах, изменяют своим женам! © Подслушано / Ideer
- У меня появилось собственное жилье. Совсем недавно ко мне переехала моя сводная сестра — нам обеим по 24 года. Мы прекрасно ладим. На днях созванивались по видеосвязи с младшей сестрой. Та случайно увидела, что к нашей сводной сестре пришел парень. Рассказала родителям. Теперь они мне наяривают и говорят, чтобы я не позволяла сестре приводить парней. Моя реакция: «Какого лешего? Она уже взрослая». © Electronic_Bag1907 / Reddit
- У мамы был пунктик с самого первого класса — я должна была получать одни пятерки. За четверки со мной никакой жести не творили, был только один и тот же вопрос разочарованным тоном: «А почему не 5?» Ну и стандартное: никаких гулянок, сиди дома и учись. Вероятно, на этом фоне к 13 годам у меня немного съехала крыша (иных причин я не вижу), я стала вырывать у себя на голове волосы. Это длилось 8 лет. Мать говорила, что я ее позорю, втаптывала в грязь мою самооценку. Потом я догадалась порыться в сети и выяснила, что у меня трихотилломания. Заболевание лечится медикаментозно. Сейчас с шевелюрой все хорошо. Но я не могу простить мать из-за того, что она медик. Я у нее потом спрашивала, почему она не обратилась к врачам, на что услышала: «Было стыдно». Ну да, врачам сказать стыдно, а своим подружкам жаловаться на меня — нет. © Unknown author / Pikabu
- Родители постоянно сравнивают меня с другими. Каждая встреча начинается с того, что мне рассказывают, что я неудачно подобрала куртку, обувь, шапку или футболку. А потом родители искренне удивляются, что я им не подружка. Что многое скрываю и в целом не несусь со всех ног с ними общаться. © pupsinator9000 / Pikabu
- На одном семейном празднике дочка потеряла свои беспроводные наушники. Они нашлись в доме моей сестры — у моего племянника. Он утверждал, что взял их случайно, мол, решил, что это его наушники. Да вот только мы получили их обратно в розовом зажиме, которым пользовалась наша дочь. У племянника уже было много «случайностей» с чужими игрушками. Поэтому я сказала сестре, что ее ребенка больше на порог не пущу. Мальчику 13 — пора повзрослеть. Сестра обиделась. Она не видит проблемы в том, что ее сын тащит чужое. © Ok_Bookkeeper8814 / Reddit
- По традиции мы всей семьей празднуем Новый год у родителей. У меня есть брат, а у брата — 7-летняя падчерица. В прошлом году случилось ЧП. Все подарки были оставлены под елкой. Детей предупредили, что разворачивать их будем все вместе утром. Но в 6 утра я случайно проснулась и застала падчерицу под елкой. Она умела читать, но развернула чужие подарки. Я была в шоке. Мы, взрослые, пытались переупаковать все, но девочка уже успела сломать пару игрушек, мой племянник остался вообще без подарка. В этом году я написала в групповой чат, мол, комнату с подарками надо запереть, чтобы ни у кого из детей не было соблазна в них залезть. Я не указала имен, но брат и его жена дико оскорбились. К счастью, родители на моей стороне. © Jazzlike-Town7686 / Reddit
- Брат хочет приехать ко мне на новогодние праздники вместе со своей женой Светланой. Но она боится больших собак, а у меня есть пес. Золовка предложила на праздники отдать моего песеля в гостиницу для животных. Светочка сказала, что не сможет спать, зная, что собака в доме. Я ответила, что пес плохо переносит общество других животных и незнакомые места. И вообще, собака — член семьи. А если Свете что-то не нравится, она может не приезжать. Та устроила драму в семейном чате. Моя мать на стороне невестки, зато меня поддержал папа. © New-Prize-7698 / Reddit
- Я дизайнер-самоучка. Мне пришлось попотеть, чтобы начать хорошо зарабатывать, а младшая сестра всегда пыталась меня уколоть и говорила, что это ерунда, а не работа. И вот скоро у нее свадьба. Она попросила меня в качестве подарка купить ей дорогое свадебное платье — я согласилась. Но недавно мы были на семейном ужине с ее женихом. В какой-то момент сестра съехидничала, мол, у других людей давно есть нормальная работа, а я все за компом играю. Мне стало так обидно. Короче, сказала, что если она не уважает мой труд, то и платья ей не видать. © Historical_Essay8282 / Reddit
- Свекровь казалось хорошей или по крайней мере адекватной. Но на свадьбе устроила скандал из-за того, что ей не налили воды. Пока я офигевала и пыталась не заплакать при гостях, она потащила своего сыночку ко мне домой собирать его вещи. Я не понимала, это была свадьба или развод. Потом он все осознал и переехал ко мне обратно. Его мать обиделась, отрекалась от него и проклинала, запретила отцу выйти на работу (папа работает на него), не хотела вернуть ему его машину. А через неделю они помирились. Но меня теперь передергивает каждый раз, когда слышу о ней. © Палата № 6 / VK
- Мне было 10, а моей сестре 8, когда овдовевшая мама второй раз вышла замуж. Отчим всегда хорошо относился к нам, финансово обеспечивал, даже оплатил наше образование. У сестры сейчас свадьба на носу и она заявила, что отчим не поведет ее к алтарю. Он, конечно, расстроился, но воспринял все спокойно. А потом сестра добавила, что даже не хочет его видеть за праздничным столом, ведь он «не член семьи». Похоже, родители теперь вообще не хотят идти на свадьбу. Сестра звонит мне в истерике, но я на стороне родителей. © Present_Concern4789 / Reddit
- Я жду ребенка. Рожать буду в канун Нового года, а мать моего парня требует, чтобы он приехал на праздники к ним. А живут они, к слову, в другом городе. При этом в семье есть еще дети — куковать одни родители точно не будут. Моя будущая свекровь прекрасно знает о сроках, но все равно требует сыночку к себе. Мы пришли к компромиссу — парень слетает к ним на пару дней и вернется. Обдумывая всю эту ситуацию, я поняла, что хочу пойти с парнем на терапию и лишь потом принимать решение о свадьбе. © Prize-Ad3917 / Reddit
- Муж уехал работать вахтовиком на север. Я с ребенком сижу дома, работаю удаленно. Когда мужу только предложили работу, мы с ним все обсудили и подсчитали, что сможем быстро выплатить ипотеку. Как муж уехал, начались странности. Стали постоянно приходить его друзья, справлялись о моем здоровье. А потом ко мне зашла семейная пара друзей мужа, якобы он попросил их меня навестить и узнать, все ли в порядке. Меня это смутило, ведь мы с мужем созванивались буквально вчера, о чем я друзьям и сказала. Они тоже страшно смутились и признались, что муж их ни о чем не просил. Просто кто-то спустил слух, что я ему изменяю.
Позже и муж мне сказал, что до него такая информация дошла: «Ты знаешь, люди говорят. Да-да, конечно, это сплетни, просто волнуюсь, ведь дыма без огня не бывает». Но он догадался, кто пустил эти слухи и зачем. Это сделала свекровь. Узнав о том, что сын собрался на заработки, она попыталась продавить его, чтобы он сперва помог сестре с ее мужем ипотеку выплатить. Мол, им нужнее. И теперь она пробует нас рассорить, чтобы муж от меня ушел и все деньги отдавал своей сестре. © Подслушано / Ideer
А здесь у нас 15 комиксов о выходках детей, чьим родителям не обойтись без вагона терпения и тележки пофигизма.
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