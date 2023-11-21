15 историй о тату, которые останутся в памяти на всю жизнь, как и чернила в коже
Иногда татуировки оказываются не мимолетной прихотью, а выверенным решением, к которому человек шел неделями, месяцами, а то и годами. И тогда история, связанная с татуировкой, бывает в разы любопытней, чем иные фильмы или сериалы.
- Работаю тату-мастером. Пришла ко мне молодая пара набить тату. Чувствовалось, что парень и девушка счастливы вместе. Вначале я сделал тату девушке — небольшое сердечко на запястье. А потом парню — этакий мультяшный бриллиант. Я спросил, зачем он ему, а тот в ответ, мол, просто нравится дизайн. Оба ушли довольные. А через неделю девушка написала, что парень вечером того же дня сделал ей предложение. И благодарила меня за то, что я сделал ее день таким особенным. Оказывается, парень решил сделать тату в честь их предстоящей помолвки, хотя даже не знал, ответит ли она «да». Очень мило, и я несказанно рад, что она согласилась. © S*****andcute / Reddit
- Я решила, что никогда не буду делать тату. Тату мне не нравились, у меня низкий порог болевой терпимости, а мысль о том, что оно останется со мной на всю жизнь, меня пугала. И тут как-то я погрузилась в пучину разочарования в себе, а друг решил меня подбодрить, прислав строчку из пьесы Шекспира: «И хоть она мала, она душой свирепа». Я перечитывала ее раз за разом. Я поставила ее на фон на телефоне. Я прочитала пьесу. Я даже пошла посмотреть спектакль по ней, в котором выступал мой друг. Эта фраза стала моим девизом. «Я свирепа!» — шептала я себе, когда сталкивалась с новым препятствием. В конце концов я пришла к выводу, что мне нужна татуировка с этой строкой. Целых полгода я выждала, чтобы убедиться, что мое мнение не изменится, и, наконец, набила себе эту фразу на боку. И это было не так больно, как я ожидала! © Kate Scott / Quora
- Ко мне в салон пришел молодой парень, который уезжал из дома на учебу и оставлял свою кошку дома. Он хотел, чтобы я сделала ему тату отпечатка его кошки в том месте, где она обычно кладет свою лапку. А я настолько обожаю свою собственную котейку, что мне трудно даже представить, что я могла бы ее оставить. Так что я была тронута до слез, когда делала это тату. © meowmeow138 / Reddit
- У меня муж всю жизнь мечтал о татушке паука с паутиной. Там, где он жил, нет тату-салонов, а в те города, где они есть, он не ездил, не было необходимости. И только когда мы стали жить вместе в моем городе, мы исполнили его мечту, и теперь у него на предплечье паутина и паук. А случилось это в его 60 лет! © Луника / ADME
- В 16 лет я втайне от родителей решила набить тату на пальце правой руки. Мой друг выбил его для меня. Чтобы родители ничего не заметили, я прикрывала тату кольцом, думая, что покажу его, только когда мне исполнится 18. Однако моя мама все же умудрилась увидеть его, но не стала кричать, а вдруг расплакалась. Оказалось, что у тети Лоры, моей тезки, которая ушла из жизни еще до моего рождения, тоже была такая же татуировка и на том же месте. © PilesOfLaura / Reddit
- Отец моего старшего брата ушел из жизни много лет назад, а вчера брат признался мне, что ему периодически снится один сон. В этом сне он — еще ребенок, а его отец запускает с ним воздушного змея. Вижу: брат рассказывает это, а у самого слезы подступают. Вот я и сказала ему, что можно было бы сделать тату на эту тему. И вот сегодня мы с ним вернулись из тату-салона, а у него на целую руку красуется тату, на котором взрослый человек и ребенок запускают воздушного змея. Приятно было видеть, что брат счастлив. © Подслушано / Ideer
- Работаю татуировщиком 13 лет. Приезжает ко мне пожилой обходительный мужчина с женой. Я с обоими работал десятки раз. Жена уезжает на их машине по делам, а я делаю ему тату. Проходит примерно 2 часа после начала сеанса, и тут звонок ко мне в салон. Поднимаю трубку и к своему шоку узнаю, что его жена попала в аварию, их машина разбита, а она сама находится в больнице. Я бросаю работу и сам отвожу мужчину в больницу. К счастью, жена была в порядке, а мы через несколько дней закончили начатое тату. © efergantes / Reddit
- Сестра укатила учиться на дизайнера-художника в Италию, там и осталась. В какой-то момент решила подработать набиванием татух, прикупила аппарат, ну и на себе испробовала, на животе точку поставила. Точка оказалась заглавной буквой целого абзаца, обе руки забиты, и история еще не подошла к концу. © JohnySage / Pikabu
- Я пошла бить тату, хотя знала, что бабушке это не понравится. А она меня растила, я ее люблю, и мне бы не хотелось ее расстраивать. И да, услышав об этом, она закатила глаза, но когда я показала тату розы, бабушка Роза вдруг улыбнулась и сообщила, что я еще та приколистка. Тогда она показала мне свое тату, о котором я даже не знала. Бабушка сказала: «Когда твоя мама назвала тебя Маргаритой, я сразу же пошла и сделала себе такое тату маргаритки. А ты думала, в кого ты такая?». © Палата № 6 / VK
«Портрет моей бабули. Она была моей королевой».
- 16-летняя внучка позвонила мне, захлебываясь от рыданий. Я испугался, спрашиваю, что случилось. В перерывах между потоками слез выяснил, что родители не разрешили ей делать татуировку. Ну, ребенок плачет, надо же как-то утешить, вот я и ляпнул, мол, успокойся, будет тебе 18, сам отведу тебя сделать татуировку и сам такую же сделаю. И все: 2 года об этом мы не говорили ни слова. А на ее 18-летие — звонок. Поднимаю трубку, а внучка мне: «Дедуль, помнишь, что ты мне обещал?» А я уже и не помню, о чем речь. Она напомнила мне, и делать нечего: я сдержал свое обещание, и мы вместе сделали свои первые татуировки с медвежьей лапой. Она — в 18 лет, а я — в 65. © Robert Baker / Quora
- Через неделю после того, как я встретил свою нынешнюю жену, она подарила мне старый медный ключ — «ключ к ее сердцу». Это было банально, знаю, но при этом все равно так мило и трогательно. Я носил его с собой каждый день в течение 10 лет, а во время нашего медового месяца мы прилетели в Мексику, и я сделал татуировку с ним на спине, за сердцем. © FreakInThePen / Reddit
- Мне тату жизнь изменили. Всегда хотела сделать, вынашивала идеи, рисунки все со смыслом, но никак не решалась. То мама не разрешала, потом ребенок появился, второй, вес набрала. В прошлом году на 30 лет психанула и сделала две, но не понравилось, как на рыхлом теле выглядит. В итоге пошла в зал, села на диету, похудела на 30 кг и забила все запланированные тату. Муж в награду за упорство разрешил грудь, наконец, вернуть в форму операцией. Теперь выгляжу как модель c обложки модного журнала. © Подслушано / Ideer
- Я делал татуировки девушке, ее тете и маме... в один и тот же день. Девушка прошла химиотерапию и ждала результатов лечения от рака. Она попросила выбить ей фразу «Просто позволь мне уйти». И только я нанес эскиз будущей надписи, как ей позвонил ее врач, и сообщил, что она излечилась от рака. После чего я стер эскиз. Это было так радостно и волнительно и для ее семьи, и для меня. © wut-n-tarnation / Reddit
- Дочь давно хотела тату. Я была против. Предложила ей сделать временную, может, поймет, что надоело. Она сделала, походила, говорит, мол, все равно хочу. Спросила, что она думает набить, а она присылает мне эскиз — стеклянный флакон с искорками внутри и розы. Я говорю: «Раз уж ты делаешь что-то навсегда, пусть это будет что-то памятное. Пусть во флаконе будут морские волны, а вместо роз — крокусы». Она родилась у моря, крокусы — это краснокнижные цветы в этом регионе. Она подумала и согласилась. Тату-мастер нарисовал ей эскиз, она прислала мне, я одобрила, она сделала. Получилось неплохо. © Вероника / ADME
- Пару лет назад моя бабушка и тетя приехали навестить мою семью. Мама и тетя вздумали вместе сделать татуировки. Когда они вернулись домой, они показали то, что получилось, бабуле, а той так понравились тату, что она пошла в салон и тоже сделала себе наколку. Когда бабуля вернулась в дом престарелых, все ее подруги буквально обзавидовались. В общем, все закончилось тем, что они убедили персонал организовать им совместную поездку в тату-салон, где они все и сделали себе татуировки. © Unknown author / Reddit
Чтобы тату доставляло радость, важно попасть к опытному и чуткому мастеру, который прислушается к пожеланиям клиента и сам сможет дать дельные советы. Попасть к профессионалу — задача не из легких, но результаты, как правило, стоят того.
AdMe/Народное творчество/15 историй о тату, которые останутся в памяти на всю жизнь, как и чернила в коже
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