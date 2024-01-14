15 историй о том, что ногти пилить — это вам не клюкву ложкой мять. Что угодно произойти может
Девушки, которые не ходят в салоны красоты, многое упускают. Ведь такие места — это неиссякаемый источник историй, о которых невозможно молчать. Это, собственно говоря, могут подтвердить и сами мастерицы, ведь они всегда находятся в гуще событий. Мы собрали самые яркие и запоминающиеся рассказы с обеих сторон.
- Недавно была ситуация-мем:
— Здравствуйте, я к вам на маникюр записана в понедельник, можно перенести на пятницу?
— Сейчас посмотрим, очень проблемно что-то найти...
— Вы понимаете, мне очень надо, потенциально мне сделают предложение в субботу.
— Перезаписали на 17:00. © GGlagolevaa / Twitter
- Работаю мастером по маникюру. Ко мне уже год ходит одна клиентка, женщина лет 40. Записывается каждые 2 недели, а по маникюру я сразу понимаю, как у нее дела. Если снова сгрызла гель-лак, значит, нервничала и все плохо. Она мне еще давно призналась, что страдает такой проблемой с детства. Я в чужие дела не лезу и лишнего не спрашиваю. Но что ж должно происходить в жизни, чтобы настолько толстый и прочный слой геля сгрызать... И неужели зубов не жалко? © Палата № 6 / VK
- Знакомую попросили сделать педикюр с выездом на дом. Время позднее, поэтому супруг вызвался сопровождать. Собирался ждать на улице, но клиентка настояла, чтобы зашел. Пока знакомая делала педикюр, муж сидел рядом и видел весь процесс. А когда уехали оттуда, заявил ей: «Я думал, ты какой-то ерундой занимаешься на своей работе. Ногти пилить — это разве труд? А теперь посмотрел и понял — труд, еще какой!» © Вероника / AdMe
- Я писательница. И так вышло, что словила кризис. Увы, никакие путешествия, медитации, музыка и новые знакомства не помогли прийти «в норму». Да, отдохнула, да, прекрасно провела время, но писать дальше не могу. И тут мне подруга подкинула идею — поработать в другой сфере. Вспомнила, что была когда-то мастером маникюра. Достала инструменты и практически сразу же вернулась в строй! Люди заряжают энергией, рассказывают столько всего, что просто вау! Только и успеваю записывать идеи для своих историй! Я в восторге! © Палата № 6 / VK
- Мастер маникюра у меня постоянный, хожу к ней около двух лет. Девчонке 20 лет, учится на фармацевта, после учебы ногти пилит. Причем делает отлично, не хуже профессионалов, и расценки невысокие, поэтому запись у нее достаточно плотная. Говорит, с 13 лет этим занимается. Содержит себя, помогает матери с сестренкой и на половину квартиры уже накопила. Как-то раз решила спросить:
— Алена, а после учебы чем планируешь заниматься? По профессии пойдешь работать?
Она смотрит на меня недоуменно:
— Нет, конечно. Ногтями и буду заниматься. Еще и на брови отучусь, сейчас просто времени не хватает. Я за месяц на ногтях по 70 тыс. зарабатываю, зачем мне в аптеку за 30 идти? © Selesti.N / Pikabu
- В последнее время вижу очень много постов в сети по типу «что я просила и что получила». Как правило, девушки приносят очень талантливые работы, прямо произведение искусства. Но я не понимаю, как можно ожидать такого же результата в обычном салоне с мизерными ценами. По-моему, очевидно, что разница между работой независимой мастерицы с ценами втридорога и обычным экспресс-мастером будет колоссальной. © lodolitemoon / Reddit
- У меня всегда были ломкие ногти. И витамины пила, и укреплять пыталась. Ходила в салон к одному мастеру, делала всякие дорогие процедуры по укреплению. В итоге плюнула — ну какие есть, такие есть. Зато с мастером подружилась. Тут посоветовала ее одной знакомой, она пришла на маникюр и говорит, мол, по моему совету пришла. А та ей стала говорить, какие у меня ужасные ногти и прочее. Как в душу наплевали! Я ей столько чаевых оставляла всегда, доверяла. Фу такой быть. © Подслушано / Ideer
- Я работаю уборщицей в магазине, занята там часа 1,5 в день. В 11 утра я уже дома, свободна. Начала потихоньку учиться маникюру, смотрела видеоуроки. Прошло уже года два, как я этим занимаюсь. Купила необходимое оборудование и пилю. Но беру только знакомых и их знакомых, совсем уж посторонних не люблю в своей квартире. Не скажу, что зарабатываю миллионы, но и ценник у меня символический. Это скорее хобби с неким финансовым бонусом. Вот так и живу. Утром полы намыла, днем ногти попилила, вечером есть силы на все остальные дела. Дети присмотрены, муж доволен, дома чистота и горячая еда, я не уставшая и с денежкой. Красота! © Kokosha2 / Pikabu
- Пришел как-то раз ко мне начальник. Он очень любил называть себя «основателем компании», в которой работало 4 с половиной человека. Попросил, чтобы я отфотошопила готовые маникюрчики салона, где работала его пассия. Подправить длину, убрать затеки, убрать заусенцы, подправить блики и так далее. И знаете, что он мне предложил за эту работу? Сходить в этот же салон на маникюр бесплатно... Он серьезно думал, что я пойду в салон, где ноготочки после маникюра приходится фотошопить. © WhiteWhite / Pikabu
- Недавно одна мадам меня огорошила и унизила, как никто другой! Я делаю маникюр на дому. За 5 минут пишет, что не придет, и говорит перенести запись на пятницу. Все было занято, я прислала другие окошки. Тут же звонок: «Анечка, ты хорошая девочка, но не забывай, что, что я по факту твой работодатель. Ты должна под меня подстраиваться, а не я». Я не нашла слов, просто положила трубку и отправила ее в черный список.
- Недавно клиентка обругала меня, на чем свет стоит, и убежала из салона посреди процедуры. И взбесновалась она так — внимание! — всего лишь из-за того, что я попросила ее не трогать лицо руками, пока я делаю маникюр, потому что из-за кожного сала может плохо лечь лак. © MiaMiaPP / Reddit
- Клиентка как-то выяснила, что муж ей изменяет. Ранее он частенько делал ей замечания по поводу маникюра, типа он уродский, и показывал примеры, которые ему нравятся. Она нашла эти фотки и оказалось, что любовница мужа тоже ходит ко мне. Тогда клиентка придумала дьявольский план, как свести его с ума, и начала постоянно делать вслед за любовницей точно такой же маникюр (я ей сообщала, когда та девушка ко мне приходила и что делала). В конечном счете он так разнервничался, что у них произошел открытый конфликт. Он пообещал бросить молодуху, но моя клиентка уже приняла решение развестись. Но и это еще не все. В день, когда муж пригласил ее на ужин, чтобы спокойно поговорить, она пришла ко мне с их свадебными клятвами и попросила сделать маникюр с этими текстами. Это была моя самая безумная работа и самая уморительная месть за всю историю. © inaworldofnoimages / Reddit
- Недавно клиентка так ошарашила меня своей наглостью, что пулей полетела в блок. Она долго расспрашивала все в деталях — какой опыт, образование, коллекция лаков, дезинфекция. Даже спросила, есть ли у меня дети и домашние животные. Я ей все спокойно разъяснила, а мадам на чистом глазу заявила: «Давайте, я принесу свои инструменты и лак, а вы сделаете мне маникюр плюс-минус за пару сотен. Пойдет?»
- Делаю девочкам на дому маникюр. Как-то клиентка пришла с пакетом, а мой чихуахуа, как потом я обнаружила, вытащил из него трусики... Она потом так деликатно спрашивала, а не спер ли что-то из ее пакета мой песик. Она так и не призналась, что это были трусы. А я так и не призналась, что нашла их. © Подслушано / Ideer
- Сегодня не успела я переступить порог, как мастер в ярости начала на меня орать, что я трачу ее время, а время — деньги! У меня аж слезы невольно навернулись. Она еще больше рассвирепела: «Чего сопли распустила?! Мое время очень ценно!» Я не выдержала и выбежала из салона. Не понимаю, за что она так со мной. Я хожу к ней каждый месяц вот уже 2 года. У нее довольно высокие цены, но красивые дизайны и хорошая техника, поэтому я частенько оставляла ей на чай 25-30% от суммы. Но у нее есть такая политика: если опаздываешь на 15 минут, запись отменяется. Обычно я никогда и не опаздывала больше, чем на 5 минут. А сегодня так вышло, что впервые задержалась на 12 — и она подняла такой скандал. Обидно. Не думаю, что снова к ней пойду. © BossyBunnykkk / Reddit
Конечно, это далеко не все истории, о которых поведали в соцсетях клиенты маникюрных салонов и сами мастера. В этой статье вы найдете описание других случаев, когда между мастерами маникюра и их клиентами разгорелась нехилая драма.
AdMe/Народное творчество/15 историй о том, что ногти пилить — это вам не клюкву ложкой мять. Что угодно произойти может
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