15 историй о том, что ногти пилить — это вам не клюкву ложкой мять. Что угодно произойти может

Девушки, которые не ходят в салоны красоты, многое упускают. Ведь такие места — это неиссякаемый источник историй, о которых невозможно молчать. Это, собственно говоря, могут подтвердить и сами мастерицы, ведь они всегда находятся в гуще событий. Мы собрали самые яркие и запоминающиеся рассказы с обеих сторон.