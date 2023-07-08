15+ историй о том, что отношения, когда тебе «чуть за 30», — самые настоящие дебри

Строить личную жизнь, когда перевалило за 30, то еще испытание. Казалось бы, юношеский максимализм остался позади, улеглись волны бурной романтики, и мы более трезво и прагматично смотрим на тех, с кем хочется находиться рядом. Мы готовы осознанно выбирать партнера и выстраивать отношения, основанные на взаимном уважении, поддержке и понимании. Однако не всегда ожидания совпадают с тем, что ожидает нас в реальности.