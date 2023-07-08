15+ историй о том, что отношения, когда тебе «чуть за 30», — самые настоящие дебри
Строить личную жизнь, когда перевалило за 30, то еще испытание. Казалось бы, юношеский максимализм остался позади, улеглись волны бурной романтики, и мы более трезво и прагматично смотрим на тех, с кем хочется находиться рядом. Мы готовы осознанно выбирать партнера и выстраивать отношения, основанные на взаимном уважении, поддержке и понимании. Однако не всегда ожидания совпадают с тем, что ожидает нас в реальности.
- Есть у меня сосед, он же хороший друг — Дима. Ему 40, разведен, платит алименты. У нас с Димой дружеская взаимопомощь: «Юль, я брюки купил. Можешь укоротить? Что это у тебя выключатель не работает? Сейчас посмотрю». В личной жизни Диме не везет, он ищет девушку лет 20-ти (можно с ребенком). И очень огорчается, что девушки с ним продолжать знакомство не хотят. А вот мне он нравится. Я разведенка с детьми, и Дима с моими детьми ладит. У меня квартира, зарплата есть. То есть финансы меня мало волнуют. Мне просто хочется, чтобы рядом был мужчина, с которым приятно кофе пить по утрам. Однажды я осмелела и сказала Диме, что он мне нравится, и я предлагаю ему заботу, вкусный борщ и стакан воды в старости. Дима посмотрел на меня и сказал: «Юля, ты чего? Ты же старая!» Мне 36. © Julyash / Pikabu
- Мои поклонники, как правило, младше меня. И чем старше становлюсь, разница все больше увеличивается. В 30 муж был на 3 года моложе. В 40 второй муж уже на 6 лет, в 51 — 36-летний замуж позвал. Особенно позабавило выражение: «Я не могу упустить этот шанс». Пришлось невежливо отшить. © marta723 / Pikabu
- К нам на предприятие устроилась девушка, с которой мы раньше учились в школе. Она младше, очень интересна мне во всех планах, женился бы. И нет сомнений в том, что это взаимно. Возвращаемся с обеда парком, я взял ее за руку, она в ответ сжала мою. Предложил ей отношения. В ответ услышал, что она не может забыть мой проступок. 12 лет назад я обозвал ее страшилой, а она была влюблена в меня. Я извинился за мелкого себя, но остаток пути мы прошли молча, и руки она убрала в карманы. Ждал, как обычно, ее после работы, чтобы подвезти, высматривал, звонил. Но трубку не взяла, и каким образом она смогла пройти мимо меня — загадка. Одного понять не могу: она общалась со мной полгода как ни в чем не бывало, мы держались за руки, я страшно влюблен. Неужели это просто месть? 12 лет прошло! Мы были детьми! Бред какой-то. © Подслушано / Ideer
- Как-то 10 лет назад друг нашел себе девушку. С первой минуты знакомства у меня появилось к ней отвращение. Бесил ее голос, ее манера общения, ее рассуждения. Я выискивал в ней недостатки, капал на мозги другу, с другими девушками его знакомил. И как я был счастлив, когда он сам же ее и бросил.
Я владею СТО, и примерно год спустя она обратилась ко мне с вопросом через соцсеть. И когда я триста раз стирал и заново писал ей ответ, проверял, как правильно пишется слово, запятые расставлял, до меня дошло, что я просто в нее влюблен. Видимо, с первого взгляда. Сказал, что по телефону все объясню, и она скинула свой номер. Уже через неделю мы встречались, а через год поженились.
В этом году будет 8 лет счастливой супружеской жизни, двое пацанов, дочка в планах. А с другом объясниться так и не получилось, супруга не в курсе, почему мы перестали общаться. © Подслушано / Ideer
- Я страшно боюсь развода. Меня так вырастили родители, что это самая ужасная вещь для семьи. А тем более, если есть дети, как у нас. Год назад муж изменил мне. Сам признался, жалел очень о случившемся. И я простила его. Конечно, сперва сомневалась. Но как представила, что останусь одна с двумя детьми, неизвестно где. А для окружения буду в статусе разведенки... Сразу приняла решение продолжать отношения. Понимаю, что должна сохранять семью ради детей. © Палата № 6 / VK
- Долго встречаюсь с молодым человеком, влюбилась по уши, а он разведен после 10-летнего брака по инициативе жены. Расстались они без скандала, но он тяжело переживал их развод. Мы познакомились уже после, и он очень заботливый, внимательный, нежный, но сказал, что полюбить меня не сможет. Никого не сможет после нее. Мол, смысла в любви нет, давай жить так, «на стабильных чувствах». И вроде замечательно, но внутри страх, что отношения ненастоящие, что я никогда не услышу от любимого человека это злосчастное слово «люблю». © Подслушано / Ideer
- Пишет мне в соцсети мужчина, мой ровесник из моего города. Пообщались очень приятно. Два раза приглашал меня в кафе (оплачивал он, но я заказывала только кофе). И вот однажды он спрашивает, может ли он прийти ко мне с ночевкой. У меня дома дети, поэтому приглашать его в мои планы не входит. И пока я обдумываю ответ, он спрашивает, что у меня на ужин. Отвечаю: «Макароны с курицей». И тут он резко меняет тон: «Ты что, меня всю жизнь будешь курицей кормить? Я ее уже видеть не могу!» Я не знала, что ответить, промямлила что-то и распрощалась. Общаться с ним перехотелось. Еще какое-то время я прокручивала, что я сделала не так. Вот была бы у меня приготовлена свинина в кисло-сладком соусе, не профукала бы я такого жениха. © Julyash / Pikabu
- Часто, когда к нам кто-то наведывался, а мы еще не знали кто, бабушка возмущалась, мол, кого это принесло. Я в ответ всегда отвечал: «Жених, наверное, наконец нашел тебя». Она только кривилась в ответ. В очередной раз после этой дежурной фразы открываю дверь, а там реально ее отвергнутый много лет назад ухажер с цветами, румянцем и вопросом: «Галя дома?» © Подслушано / Ideer
- Был период в жизни, когда общалась на сайтах знакомств. Попался забавный индивид 48 лет. Начал он разговор с того, что с женщинами обычно не о чем поговорить. Что женщинам от мужчины «только одно и надо» (после расспросов стало понятно, что имелись ввиду его дом в деревне и зарплата). Во мне проснулся маленький чертик, и мне стало интересно, сколько он сможет проговорить с женщиной (они ведь не интересные). В итоге нашли массу общих знакомых, обсудили дачные дела, рыбалку и особенности снастей в разные сезоны, где лучше ловить рыбу. Я прекратила разговор, когда поняла, что больше нам реально не о чем говорить. Мужик никуда не ходит и не ездит кроме дачи и озера рядом с ней. Не читает, не посещает никакие мероприятия (ибо все очень дорого), ничем не увлекается. Позже звонил сам еще пару раз, ему хотелось пообщаться. Но я всегда была занята. То на концерт с подругой, то в театр, то в спортзал, то еще куда. Мне от него ничего не было надо. © RinaS1 / Pikabu
- Мы с мужем вместе с самой школы, а это 20 лет, на минуточку. За столько времени стали родней. И как любая семейка, утомляемся друг от друга. Лет 5 назад поняли, что быть 24/7 вместе (а мы еще и работаем в одной конторе), вместе жить, а вдобавок и отпуск проводить вдвоем — это слишком. Нам надо отдыхать друг от друга. Поэтому уже пару лет, когда выдаются отпускные и выходные, проводим их только порознь. Я с подружками, муж со своей компанией. Можем за эти дни даже ни разу не списаться, все равно никуда не денемся друг от друга. © Палата № 6 / VK
- Мне в мои 35 мужчина на 12 лет старше сказал, что я недостаточно худая для серьезных отношений. «Ну ты же понимаешь, что ты не худенькая, буквально на грани. Еще пара кило — и все». Я тогда весила 48 кг при росте 164 см. На улице мне показывал на худых девочек лет до 18 и говорил: «Вот, вот на такой я женюсь». И все, больше у меня никогда не было попыток отношений с мужчинами с существенной разницей в возрасте. © user5516778 / Pikabu
- Моему старшему брату 39 лет, не женат, одинок. Говорит, что очень хочет семью, детей, есть своя отдельная квартира, куда хочет привезти будущую жену, работает. Но при этом он знакомится на сайтах знакомств, а потом жалуется, что вокруг одни меркантильные женщины, даже на первой встрече все разговоры о деньгах. Я говорю, если хочешь семью, смотри попроще девушек, чтоб без таких претензий, чтобы тоже искали душевности. А в итоге все одно и то же. Начал высказывать мне и родителям, мол, могли бы, как в старые времена, сосватать. Папа на работе заприметил девушку молодую, говорит брату, вот милая какая, напиши. Тот отвечает, что нет, слишком молодо выглядит, не мое. Я фотку коллеги показала, симпатичная, мечтает о семье, интересная, умная, а он: нет, не нравится внешне. Говорим, сходи хотя бы, пообщайся, вдруг зацепит. Нет и все. Я его не понимаю. © Аноним / Pikabu
- Моя свекровь была умной женщиной и отношения у нас всегда были хорошие. Когда мы разошлись с мужем, она осталась хорошей бабушкой, я с ней продолжала общаться. Когда она начала сдавать, мы с дочкой ездили к ней прибираться, привозили продукты, потом навещали в больнице. Не знаю, как с ней общался бывший, плохого она про него не говорила, но если бы он заезжал к ней с лекарствами, я бы явно заметила. В итоге одна из квартир по завещанию уходит мне, одна — дочке, дача тоже дочке. Бывшему мужу мать оставила машину, которую когда-то ему купила, но без переоформления. Только бывший с этим смириться не может и на полном серьезе подал в суд на нас с дочерью, чтобы признать «недостойными наследницами». Какие у него аргументы, я так и не поняла, на суде узнаю. У дочери до этого бывали порывы: «Вот ты бросила моего папу, я росла без отца». А теперь: «Как ты с ним столько лет прожила?» С паршивой овцы хоть шерсти клок — улучшил мои отношения с дочерью в сложном возрасте. © Подслушано / Ideer
- Развелись с мужем после 16 лет брака, потому что он встретил девушку сильно моложе него, в которую влюбился. Мне было 39, мужу — 41, его новой пассии — 23. Она его, по его же словам, пленила. А что бы и не пленить, если он хорошо выглядит, очень обеспечен и легко пленяется? Через 2 года после развода он увидел меня возле работы, предложил сходить в кафе. Пошли, и он рассказал, как ему непросто с новой девушкой. Она совершенно не настроена на отношения, думает только о себе, никогда не интересуется ничем из жизни бывшего мужа, кроме его кошелька. В общем, предложил мне вернуться к нему. Я отказалась, но, если честно, даже задумалась, вдруг муж будет теперь ценить меня и точно не уйдет никуда и не променяет ни на кого больше? С одной стороны, внутри все равно живет мысль о его предательстве и о том, что не войти в одну реку дважды, а с другой стороны, я все равно испытываю к нему теплые чувства, знаю его долго, мы вместе не один пуд соли съели и я была с ним счастлива всегда. © Подслушано / Ideer
- Когда я познакомился со своей женой, мне был 41 год. Мы оба наделали много ошибок в прошлом, но извлекли из них урок. Когда мы встретились, то уже были готовы к тому, чтобы строить действительно искренние, серьезные отношения. Это было нелегко. Сейчас мне 69, моей жене 68. На двоих у нас 5 детей, 2 моих и 3 ее. И знаете, с каждым годом я люблю ее все больше и не представляю своей жизни без нее. © valis*** / Reddit
- Парень предложил переехать к нему. Это было для него нелегкое решение. До меня 7 лет прожил холостяцкой жизнью и совместное сожительство для него в новинку. Полгода намекала, что пора съезжаться, и добилась своего. В первый же день, пока он был на работе, решила навести свои порядки. Убирала вещи парня, сменила шторы, сделала небольшую перестановку в гостиной. А он пришел и устроил скандал. Сказал, что это не наше семейное гнездо, а его квартира, где нельзя ничего трогать без спросу. Накричал на меня. © Палата № 6 / VK
- Раньше думала, что знаю, чего хотят мужчины. Но после того, как все страшненькие подружки вышли замуж, причем очень успешно, а мы с подругой, такие красивые, на пафосе, не можем найти даже тех, с кем вечером погулять, я совершенно ничего не смыслю в отношениях. Зоя Павловна, почти 39 лет. © Подслушано / Ideer
- Я встречалась недолгое время с мужчиной на 13 лет старше. Ему был 51 год. Интересный, интеллигентный. Да, получал больше меня, но достраивал дом в 2 этажа себе и еще 2 дома взрослым детям. По факту доходы минимальные. Через несколько месяцев началось: поменяй работу, давай жить вместе в недострое, роди мне ребенка, зачем тебе машина, продай и вложи в недострой. Ну и конечно, слушаться его нужно, он ведь старше, умнее, успешней. Удивлялся, почему я рассталась с ним. © Scoropeya / Pikabu
- Я развелась в 40 лет после крайне неудачного брака и не имела ни малейшего желания с кем-либо встречаться, к чему весьма настойчиво подталкивали все мои друзья. Как-то у меня сломалась стиральная машина, и моя начальница порекомендовала мне мастера, с которым она уже пыталась свести меня раньше. Она прожужжала мне о нем все уши, и я в итоге сдалась. Он починил мне машинку, но плату брать не стал, так как я мать-одиночка. Взамен попросил испечь шоколадный торт со сливочной глазурью. Мне было несложно, я люблю печь. После этого мы несколько раз случайно пересеклись, а затем начали встречаться. В 43 года я вышла за него замуж, и совсем недавно мы отпраздновали нашу 29-ю годовщину. Он мой лучший друг, моя любовь, и я не представляю без него свою жизнь. © rulanmooge / Reddit
Взрослая жизнь — это всегда интересный и порой неожиданный опыт. Однако ко многому все-таки мы оказываемся не готовы.
AdMe/Народное творчество/15+ историй о том, что отношения, когда тебе «чуть за 30», — самые настоящие дебри
Поделиться этой статьёй