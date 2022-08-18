15 историй о том, что первое впечатление бывает таким же обманчивым, как прогноз погоды на неделю

Многие родители учат детей не доверять незнакомым людям. Конечно, в детстве это важное правило и лучше лишний раз поосторожничать, но часто оно откликается эхом в нашей голове и во взрослом возрасте. И обычно с незнакомцами мы ведем себя не очень-то дружелюбно. Особенно когда видим, что они еще и выглядят неопрятно.