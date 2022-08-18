15 историй о том, что первое впечатление бывает таким же обманчивым, как прогноз погоды на неделю
Многие родители учат детей не доверять незнакомым людям. Конечно, в детстве это важное правило и лучше лишний раз поосторожничать, но часто оно откликается эхом в нашей голове и во взрослом возрасте. И обычно с незнакомцами мы ведем себя не очень-то дружелюбно. Особенно когда видим, что они еще и выглядят неопрятно.
Мы в ADME хотим немного расшатать сложившиеся убеждения.
- Я заблудилась и не могла найти свой хостел. Уличных фонарей становилось все меньше, я шла явно куда-то не туда. Вижу, в мою сторону идет здоровый бородатый мужик, весь в татухах, похож на байкера. Он зыркнул на меня злобно, а я тихонько прошмыгнула мимо. Потом он остановился, развернулся, подошел сзади и хвать меня за плечо. У меня чуть душа в пятки не ушла, а он вдруг спросил невероятно нежным голосом: «Ты потерялась? Я могу помочь?» Я объяснила, куда иду. Он предложил поймать такси, потому что дальше по пути нет освещения. Отчитал меня, мол, был бы в ужасе, если бы я была его дочерью и ходила бы одна так поздно ночью. Он мило пожурил меня еще несколько минут, а потом поймал мне такси. © Vexta / Reddit
- Вчера поздно вечером еду домой на автобусе. Застряли в пробке, еду я стоя. Скукотища. Вдруг я замечаю, что мне прямо в глаза со злобой смотрит какой-то суровый мужчина. От нечего делать я тоже начала сверлить его взглядом. У него забегали глаза, но позже он снова уставился на меня. Я не сдавалась. Мы просто стояли и свирепо друг на друга смотрели. Так продолжалось, пока мы не подъехали к моей остановке. Уже выходя из автобуса, услышала сзади веселое: «А ты хороша. Надеюсь, как-нибудь повторим!» © Палата № 6 / VK
- Подавала как-то объявление о продаже наушников. Написал мне мужик. Приехал, купил, забрал. Такой обычный дядя на раздолбайке-минивэне, одетый непонятно во что. Смотрел на меня так, что я чуть смутилась. Еще его деньги сбегала разменяла, потому что все показалось подозрительным. Потом мужу показываю: вот такой-то мне написал и купил. У мужа аж лицо вытянулось. Он говорит: «Знаешь, кто это? Это же наш городской общественный деятель, очень популярный». Я честно ни сном ни духом. Теперь понимаю, почему дядя так пристально меня разглядывал, — видно, был уверен, что я его узнаю. © Jasmyne75 / ADME
- Поднимаюсь я как-то по лестнице, потому что лифт не работает, а за мной странный парень в капюшоне. Струхнула немного, решила пройти мимо своей квартиры, если вдруг что. Дошла до 8-но этажа, он тоже. Встал и пристально смотрит на меня. Я понимаю, что выхода нет, и давай звонить соседям с планами разыграть сценку, будто мы лучшие друзья. Нажимаю на звонок, пару секунд жду, а парень такой: «Так вы еще на первом этаже могли сказать, что в гости зайти хотите». Я не знала, куда деться от стыда, и рванула на свой этаж в надежде никогда больше его не увидеть. Конечно, теперь, как на зло, вижу этого соседа каждый день по 10 раз и он постоянно улыбается мне. © Палата № 6 / VK
- Однажды, еще в школьные времена, к нам в класс пришла новенькая. Сначала я подумала, что она какая-то неразговорчивая, не интересуется уроками и плохо учится, поэтому не стала с ней нормально общаться. Позже, когда объявляли результаты одной из классных работ, я пожалела об этом, ведь ее оценки были сильно лучше моих. © Uzma Sehr / Quora
- В период, когда мной овладела идея фикс носить все черное, я пошла в продуктовый магазин. Дело было в очень консервативном небольшом городе. Я и так выше среднего роста, а в тот день была в сапогах на высоком каблуке. Стою такая вся в черном платье с бахромой и так далее. И тут ко мне подходит маленькая старушка. Я ожидала чего угодно, но она вдруг заявила: «Ты такая высокая! И такая хорошенькая!» Эта пожилая женщина подошла не для того, чтобы пристыдить меня или высмеять, а чтобы сделать комплимент! © BugabooMS / Reddit
- Еду в маршрутке, через проход на соседнем сиденье мужик что-то в сумке прячет. Пошуршит в ней и оглядывается. Минут 10 наблюдаю за ним, но так, чтобы меня не спалил — мало ли что он там делает. Оказалось, он просто вяжет. Две спицы и нитку прячет. © Подслушано / Ideer
- Я переехал в новый район, и вот постучался ко мне как-то сосед. Высокий парень, накачанный, весь в татухах. Мы немного поболтали, соседушка окинул взглядом мое жилье и вдруг заметил пианино. Недолго думая, сел и просто шикарно сыграл одну известную композицию. Выражение моего лица было бесценно. © xKirbee / Reddit
- Сегодня в автобусе наблюдал занятную картину. Массивный и с виду суровый мужчина заметил на окне бабочку. Нежно, чтобы не повредить ее хрупкие крылья, он взял ее своими большими пальцами и выпустил в открытое окно. Характер человека проявляется в мелочах. © Подслушано / Ideer
- Как-то ко мне зашли соседские строители, несколько мужчин-«шкафов» зверского вида. Я немного напряглась, была одна дома, но тут в коридор выплыли мои кошки посмотреть, кто пришел. Самый здоровый и устрашающий мужик расплылся в счастливой улыбке: «Ой, котики! А можно я их поглажу?» Ну и я сразу перестала бояться. © CatKate / ADME
- Мы как-то ехали компанией на дачу. Пока мой муж с друзьями покупали продукты, я сидела в машине. Спереди стояла потрепанная тачка, в нее как раз садились четверо парней весьма хулиганского вида: такие худощавые, «прокопченные», в трениках и растянутых застиранных майках. Потом на полную мощь в их машине врубились динамики, и они умчалась в даль под звуки... симфонии Моцарта. Сказать, что я удивилась, — это ничего не сказать. © Ирина ТТ / ADME
- Подошла к нам на заправке девица и попросила подвезти. Денег у нее нет, в столице первый день, едет на собеседование, здесь не ориентируется. На вид лет 20. Мы сначала напряглись: кто знает, что у незнакомки на уме. Но решили помочь: выглядела и общалась она как божий одуванчик. Пока ехали, девушка рассказала, что приехала учиться, а сейчас едет устраиваться на подработку. А потом вдруг спросила: «А как жить в столице и не потерять себя?» Я чуть кофе не поперхнулась, а муж начал что-то рассказывать. Я только добавила, что в машины к незнакомым людям стоит поаккуратнее садиться в этой самой столице. Завершился наш вояж тем, что девушка, дико извиняясь, попросила у нас денег на проезд, а взамен прочитала стих собственного сочинения. © Dostavalova77 / Pikabu
- В прошлом году работала у меня бригада строителей — 5 человек. Я, когда одного из них увидела, еле удержалась, чтобы не побежать прятаться за маму (мне за 30). Ну типичный такой гопник с татухами, отсутствием многих зубов и очень недобрым лицом. Оказался он по образованию ветеринаром, собаки мои от него не отходили. И вообще он был очень добрым веселым дядечкой. © Елена Макарова / ADME
- Мой сын лет до 4 был фанатом тракторов: любимая игрушка — трактор, любимый мультик — про трактор. Если видел на улице, смотрел как завороженный. В нашем городе есть Музей истории трактора, и вот в который раз мы поехали туда. Пока брали билет, завязался разговор с мужчиной в рабочем комбинезоне. Я и раньше замечала, что он что-то там постоянно чинит или высаживает цветы на клумбе. Рассказала, что сын обожает тракторы и что мы уже, наверное, больше 10 раз посещали этот музей. А мужчина возьми да подари нам билет на несколько персон. Оказалось, что он руководитель и основатель этого музея. © Sweet Dreams / ADME
- Однажды я приехал в небольшой город на недельный семинар. Было холодно и дождливо. На парковке стоял какой-то бедолага в лыжной шапке и показывал людям, куда заезжать. Я припарковал машину и зашел в здание. Примерно через 10 минут заходит туда тот самый «бедолага», снимает шляпу и начинает первую лекцию. © Bruce Epstein / Quora
Вы верите своему первому впечатлению?
AdMe/Народное творчество/15 историй о том, что первое впечатление бывает таким же обманчивым, как прогноз погоды на неделю
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