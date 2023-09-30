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15 историй о том, как у людей накипело, и они придумали достойную ответочку

Народное творчество
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Людям, которые не понимают, что сигналить женщинам на перекрестке или грубить доставщикам пиццы нельзя, не помешает дать достойный отпор или преподать ценный урок. Это и сделали герои нашей статьи.

  • Переходил дорогу на оживленном перекрестке, и какой-то нетерпеливый водитель начал сигналить женщине с коляской, которая, по его мнению, шла слишком медленно. Я намеренно замедлил шаг, но один парень сделал еще лучше. Он остановился перед машиной и наклонился, чтобы завязать шнурки. © sorakoi / Reddit
  • Те, кто работал в магазине в последнюю смену, должны были в конце рабочего дня делать уборку. Новый менеджер все время придирался к нашей работе. Однажды после уборки он провел пальцем по полке и с ухмылкой сказал: «Похоже, вам есть еще над чем поработать». Мы с приятелем и не сговариваясь, принялись мыть и чистить все вокруг. Все уже ушли, а мы продолжали. Менеджер выглядел утомленным и сказал, что мы можем идти. «Но мы еще не закончили!». В результате мы ушли после полуночи. На следующий день у нас был выходной, а вот начальнику пришлось встать пораньше и тащиться на работу. Больше он не придирался. © RoflCopter726 / Reddit
  • Я доставляю пиццу, и у нас есть постоянный клиент, которого все наши сотрудники терпеть не могут. Он все время расплачивается кучей мелочи: выносит мешок с монетками с такой ухмылочкой! Обычно курьеры их не пересчитывают, так как торопятся доставить другие заказы. Но на этот раз я сказал: «У нас новые правила. Сначала я должен пересчитать деньги и только потом отдать вам заказ». В общем, он ждал свою пиццу не меньше 10 минут. © thr33beggars / Reddit
  • У свекрови есть «милая» привычка приезжать в гости и первым делом делать уборку: лазать по всем шкафам, перекладывать вещи, копаться в белье, выбрасывать не понравившуюся еду из холодильника, картинно вздыхать и бубнить себе под нос: «Какой бардак!». У меня дома не идеально, но вполне чисто, никто из гостей в обморок не падает. Бесит, аж глаз дергается. Однажды она уехала в санаторий, а меня осенило! Я говорю мужу, мол, давай твоей маме сюрприз сделаем, а то она вернется уставшая, ей приятно будет. Он отвез меня к ней, и я сделала уборку! Перетрясла все от пола до потолка, все переложила, выскоблила, отполировала и даже еды наготовила полный холодильник. Все выходные убила, но дело того стоило. Как она на мужа орала! Второй месяц с нами не разговаривает, а я просто счастлива. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в такси. Ближе к полуночи привез по адресу женщину. Она протягивает крупную купюру, у меня нет сдачи. Я говорю: «Что ж вы раньше не предупредили». «Вы предоставляете услугу, у вас должна быть сдача». Минут 15 ездили и искали, где разменять. По закону она права, но предупредить можно было. Однажды я встретил ее в аптеке, она там работает. Купил какую-то мелочь, нарочно расплатился крупной купюрой и требовал сдачу до копейки. Завтра опять пойду. © Unknown author / Pikabu
  • Как-то я поехал в отпуск с родителями и купил серьги своей девушке, чтобы сделать ей сюрприз. Когда я вернулся, у нее уже был новый парень. Пару лет спустя мы списались через соцсети, а потом созвонились. После того, как она призналась, что снова испытывает ко мне чувства, я ответил: «Круто, а я опаздываю на ужин. Поговорим позже». Это было лучшее картофельное пюре в моей жизни. © Unknown author / Reddit
  • Сдаю квартиру молодой компании музыкантов: три парня и две девушки. Вспоминая свои скитания по съемным квартирам, пытаюсь быть идеальной хозяйкой: не прихожу, цену не поднимаю, вещи свои не храню. Лишь бы не съехали, мои хорошие. Это моя месть соседке, которая 4 года каждое утро включала на весь дом одну и ту же песню. © Подслушано / Ideer
  • Кто-то воровал еду из нашего офисного холодильника. Мы с коллегой очень постарались и приготовили аппетитный чизкейк. Вот только внутри был кулинарный жир. С тех пор воровство прекратилось. © chiefpompadour / Reddit
  • Моя соседка в общежитии в колледже все время оставляла кучи своих вещей в общей ванной: одежда, украшения, шарфы, книги, заколки, ключи и т.д. Однажды я увидела среди ее вещей несколько скомканных купюр и положила их в дальний ящик, который редко открывали. И ничего не сказала ей. Пока она искала их, она хорошенько прибралась, и потом стала аккуратнее. © cbeautifulexistence / Reddit
  • Зашла в магазин купить пальто. Вид у меня после работы был не очень (1,5 суток в реанимации). Видимо, что-то не понравилось продавщице, раз она мне с порога спросила, могу ли я себе позволить такие покупки. Я выбрала одно из самых дорогих пальто, оплатила. Женщина в приподнятом настроении (сделала хорошую продажу) передает мне пакет с покупкой. Я: «Хочу оформить возврат». Оформила. Теперь я злая мымра. © Подслушано / Ideer
  • Как-то летом продал я знакомому свой старенький авто. Остаток суммы он должен был отдать после зарплаты. В итоге отдал две трети и говорит — остальное не отдам, едем с семьей в отпуск, деньги нужны. Думал, он имеет в виду, что отдаст после отпуска. Но пришла осень. Звонит тот знакомый и говорит, что в выходные приедет за зимней резиной, которую я любезно согласился подержать у себя в кладовке до наступления сезона. Я отвечаю: «Какую резину? Ты же все забрал уже! Расскажи лучше, как в отпуск съездил?». Потом продал резину за ту сумму, которую он мне остался должен. © Dimetrisol / Pikabu
  • На первом курсе один парень все время списывал у меня на тестах. Мне это надоело, и однажды я дождался, когда он скопирует все мои ответы и сдаст работу. А потом у него на глазах стер все свои записи и вписал другие. В итоге он получил самую низкую оценку и больше никогда не подглядывал, как я отвечаю. © Thenevermore52 / Reddit
  • Я разработчик оптических систем. Один заказчик получил работу и исчез с горизонта, не заплатив. Что ж, мой косяк: работа без договора, вот и результат. Но я постарался: улучшил свою систему по максимуму и продал прямым конкурентам этого заказчика. © optdesign / Pikabu
  • Мне за 30. Выгляжу моложе, не то чтобы совсем девушкой, но обращение «женщина» я еще не слышала. Работаю в магазине. Вчера покупатель позвал меня, чтобы я помогла ему определиться с выбором: «Девушка!» Я подошла, а он говорит: «Ой, извините, я думал, что вы девушка». Я просто улыбнулась и ответила: «Ничего, я тоже подумала, что вы мужчина». Выражение его лица в тот момент бесценно. На звание молодухи не претендую, но это было бестактно с его стороны. © Подслушано / Ideer
  • Иду с работы, зима, темень. Вижу, мне навстречу идет девушка в наушниках, а за собой везет пустой тюбинг. Решил я блеснуть своим юмором и говорю ей: «Девушка, вы ребенка потеряли». Она останавливается, вынимает наушник и переспрашивает. Я повторяю свою шутку. Девушка в этот момент переводит взгляд на тюбинг и как заорет: «А-а-а!!!! Мой ребенок!!! Я потеряла своего малыша!». Я обалдел. А она резко успокаивается и говорит: «Да ладно, я шучу». И пошла дальше. © ICEman36*** / Pikabu

С достоинством отвечать наглецам — это особенно ценное умение. Поделитесь и вы своими историями того, как вы сумели дать отпор людям, которые топчутся по личным границам, как медведи в малине.

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AdMe/Народное творчество/15 историй о том, как у людей накипело, и они придумали достойную ответочку
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