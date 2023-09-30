15 историй о том, как у людей накипело, и они придумали достойную ответочку

Людям, которые не понимают, что сигналить женщинам на перекрестке или грубить доставщикам пиццы нельзя, не помешает дать достойный отпор или преподать ценный урок. Это и сделали герои нашей статьи.

С достоинством отвечать наглецам — это особенно ценное умение. Поделитесь и вы своими историями того, как вы сумели дать отпор людям, которые топчутся по личным границам, как медведи в малине.