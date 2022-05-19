15 историй о том, как важно слышать своих детей и доверять им
Взрослые порой считают, что их дети слишком малы для того, чтобы принять важное решение. Или склонны к фантазиям и сочинительству. Часто такие родители оказываются неправы. И случается, что их недоверие к собственному ребенку приводит к серьезным последствиям.
Мы в ADME уверены, что каждый человек, вне зависимости от возраста, заслуживает того, чтобы его выслушали. Особенно дорогие и любимые малыши.
- Когда мне было 9 лет, мои родители подружились с другой семьей. В ней было 2 сына: один моего возраста, а другой на несколько лет младше. В то время были популярны игры с покемонами. Младший мальчик из этой семьи одолжил мне такую однажды. Само собой, я ему ее вернула. На следующий день после этого моя мама обвинила меня в том, что я украла игру, и не захотела слушать мою версию событий. Она даже готова была отдать тому мальчику все мои игрушки. Каждый раз, когда мы приходили в гости к той семье, мне говорили сесть так, чтобы все могли меня видеть и я ничего не украла. А игра потом нашлась — она обнаружилась в кармане зимней куртки мальчика. Вся моя семья смеялась над тем, как глупо все вышло, но никто так и не извинился передо мной. © Indian***Dance / Reddit
- Однажды я увидел акулу рядом с пляжем. Я сказал родителям, но они мне не поверили, предположив, что это, скорее всего, доска для серфинга. Они убедились в моей правоте через несколько минут, когда какая-то дама рядом с нами тоже увидела акулу и всем пришлось выбегать из воды. © maelstromama / Reddit
- Умолял в детстве отдать меня в спорт. До старших классов был просто одержим этой идеей и считал себя самым несчастным человеком на свете. Деньги были, время тоже, секция не так далеко от дома. Мама ни в какую, мол, опасно, школа важнее, будет мешать и т. д. Спустя 15 лет спросил о настоящей причине. Оказалось, что она хотела, чтобы я готовился ко взрослой жизни и узнал, что такое разочарование, потому что ей в детстве родители не разрешили ходить на фигурное катание. © Подслушано / Ideer
- Училась я в институте, курсе на 3–4-м. Жила с родителями. Утром в день первого экзамена летней сессии встала я, вышла на кухню и упала в обморок. Родители: «Эй, симулянтка, боишься на экзамен идти?» Надо заметить, что училась я на 4 и 5, и с чего вдруг у них возникли такие мысли — неясно. Я говорю: «Что-то мне нехорошо, надо вызвать врача». Но родители ни в какую: «Как это? А экзамен? Пересдавать потом с двоечниками?! Собирайся и поехали, отец отвезет». Поехали на авто, по дороге меня начало сильно рвать. Вернулись домой. Я лежу, одеялом накрылась, меня знобит так, что кровать трясется. Опять прошу вызвать врача. Родители говорят: «Хватит придуриваться, переодевайся и едем в институт». В общем, привезли меня, я сдала экзамен на 4. Вышла, мама говорит: «Ну и чего ты боялась? Нормально сдала же!» Я отвечаю: «Да не боялась я, можно уже врача вызвать?!» Пока до дома доехали, у меня температура 39,5 (наконец-то решили померить). Вызвали врача. Диагноз: ангина, 2 недели антибиотиков и постельного режима. Я выключилась.
На следующее утро меня разбудили словами: «Долго лежать будешь? Через 3 дня следующий экзамен, надо готовиться. Ты же не хочешь его с двоечниками пересдавать?» Занавес. © Маша Кулебякина / ADME
- Мы с моим мужем вместе с 15 лет. Учились в одном классе, начали общаться, и завязалась дружба, которая переросла в любовь. А учителя, узнав об этом, приукрасив все, рассказали родителям и развели по разным школам. Мы продолжали быть вместе, а после окончания школы переехали в другой город и поженились. Сейчас нам 30 лет, у нас двое детей, а обида на родителей до сих пор. © Подслушано / Ideer
- Моя старшая сестра рисует на журнальном столе (мне лет 6, ей 11–12). Я долго смотрю на это, там пейзаж, человечки, вот она уже раскрашивать начала. Говорю, мол, тебя же родители накажут, как ты выкрутишься? «А вот так», — говорит она и пишет мое имя на столе, где должна быть подпись художника. Причем пишет левой рукой (она правша), чтобы сымитировать мой 6-летний почерк. Мама не поверила моему рассказу и за испорченный стол наказала меня. © llid / Pikabu
- Мы с братом случайно разбили стакан. Мы убрали осколки и тщательно пропылесосили, но забыли или поленились убрать пылесос обратно в шкаф. И тут пришел домой папа, в хорошем настроении, но вдруг он увидел среди комнаты пылесос и начал что-то подозревать:
— Что здесь происходит?
— В смысле?
— Почему пылесос стоит здесь?
— Мы разбили стакан и убирали осколки.
— Просто скажите мне правду!
Он кричал на нас, обвиняя в том, что... Я до сих пор даже не знаю, в чем именно. © stopdoingthat / Reddit
- В огромной очереди бегали 2 брата, и один лет 1,5 уронил печеньку на пол. Уронил и побежал дальше... лежала она там минут 10, кто-то подопнул ее, кто-то кашлянул, не суть. И делая 10-й круг своего бега, малой замечает ее, поднимает и тянет в рот. Старший, видя это, отбирает. Братик в рев и к маме, старший не успевает ничего объяснить — его наказывают, младший печеньку обратно в рот. С малым, конечно, ничего страшного, надеюсь, не случится. Но старший ведь хотел как лучше. © otAlmatydoSPb / Pikabu
- Мама спросила меня как-то, почему я не очень ей доверяю. Я тогда плечами пожал, но я точно знаю почему. Когда мне было 4 года, была у меня игрушка — резиновый львенок. А еще у меня был брат. Однажды я увидел, что в голове у львенка появилась прорезь типа копилочной. Мне понравилась идея, и я пошел спросил у мамы, можно ли мне сделать копилку из львенка. Она сказала нет, а потом увидела дырку в голове у львенка и наказала меня. Я ей говорил, что это не я, но мама не поверила. Вечером пришел брат и сказал, что это он сделал. А мама посмотрела на меня и не стала извиняться, сказала только: «Тебе на пользу». © 4ernoRoot / Pikabu
- Однажды сбережения моей сестры пропали из ящика ее стола. До этого у нас в доме были гости, но обвинили в краже меня, потому что я украл кое-какие вещи, когда был совсем маленьким. Но в этот раз я ничего не брал. Я плакал и объяснял это своим родителям, но они мне не поверили. Вся моя семья неделями не разговаривала со мной, так что в конце концов я просто сказал, что взял деньги сестры. Спустя некоторое время к нам снова пришли гости и еще некоторая сумма пропала без вести. И я снова взял вину на себя. © stuffypillow / Reddit
- Мне было 9, брату 7. Валялись на кровати, смотрели что-то по телику. И тут ему взбрело в голову взять и столкнуть меня. Он уперся в стену и двумя ногами скинул меня с грохотом. Брат испугался и заплакал. На это действо прилетела мама и отругала меня вначале за то, что напугал мелкого, а потом добавила за то, что «нагло врешь, что он тебя скинул, он не мог этого сделать». © Unknown author / Pikabu
- Родители жизнь положили на мое развитие и обучение. Еще с младенчества они решили, что я буду переводчиком. Языковой садик, языковая школа, репетиторы, курсы, институт. А я ненавижу эту профессию! С самого детства меня никто не спрашивал, чего я хочу. Все судьбоносные решения принимались без моего участия. Постоянно преследовало ощущение, будто ношу костюм другого человека и живу чужую жизнь. В итоге бросил институт и занялся любимым делом — малярными работами. Простите, мама и папа, но теперь, впервые за все 20 лет, в зеркале вижу себя, а не кого-то другого. © Подслушано / Ideer
- Мой отец был очень строгим, даже мама боялась его. Мы должны были быть дома к 6–7 вечера. Если мы опаздывали, мама получала нагоняй вместе с нами. Он никогда ни за что нас не хвалил. Был уверен, что мы никогда ничего не сделаем правильно. Настолько, что я научилась пользоваться банковской картой только тогда, когда начала работать. И даже тогда он не доверял нам открывать собственные счета и управлять ими, в том числе моей матери. Так что даже в зрелом возрасте мне не хватало уверенности в себе, чтобы делать что-то самостоятельно. Только после замужества я научилась управлять своим банковским счетом. © Ratnamala Kamath / Quora
- Когда я был мелким, мы с другом рисовали на клочке бумаги, пытаясь придумать себе крутые подписи. В итоге получались просто случайные загогулины. Когда моя мама нашла эти каракули, она начала кричать на меня: «Ты подделывал мою подпись?! Как долго? Ты что, подделывал мою подпись в дневнике и чеки на мое имя?!» © Sapphire23 / Reddit
- Жила я рядом со школой. В 1-м классе со мной училась барышня, с которой я никогда особо не дружила и не общалась. И однажды после уроков она заявилась ко мне домой. Просто позвонила в дверь и заявила моей маме: «Я у вас побуду, хорошо?» Мама сказала: «Ну заходи». В общем, мне выпала миссия развлекать эту девочку, которая мне подругой никогда не была. В процессе развлечений она свистнула деньги из моей тумбочки и сломала замок на двери комнаты. И ушла. От мамы мне влетело за все это дело страшно. Потом я услышала, как мама кому-то по телефону рассказывает: «Я же знаю, что сломала та, но ругаюсь на эту: пусть лучше выбирает себе подружек». И так мне стало обидно. Я с этой девочкой не дружила, в дом ее не звала и была ей не рада. А в итоге я же и получила. © alexandrine.mur / Pikabu
А ваши родители вам доверяли? И доверяете ли вы своим детям?
AdMe/Народное творчество/15 историй о том, как важно слышать своих детей и доверять им
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