15 историй о визитах к врачу, которые не забыть ни медперсоналу, ни пациентам

Ученые выяснили, что медицинские работники чаще представителей других профессий страдают от депрессии: в частности, с ней сталкиваются до 60 % врачей. Поэтому для любого, кто решил посвятить свою жизнь лечению людей, будет не лишним начинать день с порции юмора.

Чтобы поднять настроение не только врачам, но и всем своим читателям, ADME решил показать, как выглядят будни медперсонала, и приготовил подборку курьезных историй об этом. А в качестве бонуса припас трогательный твит девушки-хирурга.

Лежала с сыном в больнице, ему 6 месяцев было. Заходит медсестра, улыбается во весь рот и ласково так спрашивает:

— Cколько вы весите?

Я еще так удивилась про себя, зачем это ей, и отвечаю:

— 53 кг.

У нее лицо вытянулось, и тут она сказала совсем другим тоном, цедя слова:

— Ребенок. Сколько. Весит. © Шоколадный кравасан / ADME

— Cколько вы весите? Я еще так удивилась про себя, зачем это ей, и отвечаю: — 53 кг. У нее лицо вытянулось, и тут она сказала совсем другим тоном, цедя слова: — Ребенок. Сколько. Весит. © Шоколадный кравасан / ADME Работаю в отделении физиотерапии. Однажды пришел к нам мужчина с деменцией и сказал: «Я знаю, что у меня что-то болит... Вот только не могу вспомнить, где именно». Сейчас стыдно, но тогда я не мог не смеяться. © Unknown author / Reddit

Я работал с хирургом, который требовал, чтобы у его пациентов после операции измеряли температуру ректально: так проще вовремя отследить возникновение инфекции. Однажды утром он узнал, что у одного больного измеряли температуру в ротовой полости. Он позвал медсестру и наорал на нее: «Почему ты записала „оральную“ температуру?!» А она в ответ молча приподняла бровь. Наконец до него дошло, и он пробормотал, уходя: «Ах да, я вчера удалил ему прямую кишку». © angmarsilar / Reddit

Наконец до него дошло, и он пробормотал, уходя: «Ах да, я вчера удалил ему прямую кишку». © angmarsilar / Reddit В детстве мама отвела нас с сестрой к врачу, потому что у нас были странные шишки на задней части языка. После осмотра мама узнала диагноз: это оказались просто вкусовые рецепторы. © Tacosplusmeequals / Reddit

В поликлинике хирург удалял мне небольшую опухоль между грудями. Режет и бормочет что-то. Прислушалась:

— И почему я в хирурги пошел? А куда же мне еще было идти? Мама всю жизнь шьет. А я тоже. Штопаю. Спасибо, мамочка! Я весь в тебя! © Екатерина Шпак

— И почему я в хирурги пошел? А куда же мне еще было идти? Мама всю жизнь шьет. А я тоже. Штопаю. Спасибо, мамочка! Я весь в тебя! © Екатерина Шпак Я работала в отделении травматологии и ортопедии. Больница находилась всего в 20 минутах ходьбы, поэтому на работу я ходила пешком и всегда по одному и тому же маршруту. И вот начала я замечать, что возле дома на скамейке сидит одна старушка. Видела я ее каждый раз, когда шла в ночную смену, с ранней весны до осени. И вот как-то раз пришла я на работу, пошла по палатам раздавать вечерние градусники и в первой палате вижу эту старушку с переломом. Я смотрю на нее, она смотрит на меня, а потом выдает: «Вот я и узнала, где работает эта девушка. 5 лет мечтала это выяснить» . © Ambra82 / Pikabu

. © Ambra82 / Pikabu Однажды пошла с папой в стоматологию, чтобы вырвать молочный зуб: он уже еле держался. Мне тогда было лет 5 и я жутко боялась дантистов. Так вот, заходим мы в кабинет, и врач говорит: «Покажи, какой зубик у тебя шатается». А я взяла и вырвала этот зуб и показала его врачу. © Подслушано / Ideer

В 4 года я ходил и качал головой, приговаривая: «У меня в ухе глаз». Мама решила, что я не то с ума схожу, не то несу какую-то околесицу, но повезла меня в больницу. Там врач осмотрел меня и чуть не упал со смеху. Оказалось, что я засунул себе в ухо декоративный глазок, из тех, что пришивают к игрушкам. В итоге мне пришлось сидеть 4 часа с вакуумным очистителем, прикрепленным к голове, пока «глаз» наконец не вывалился. © Donoglass420 / Reddit

Рассказал мой друг, который работает пластическим хирургом. Пришел к нему мужчина, говорит, уши хочет исправить: со школы дразнили Чебурашкой и у него комплексы. Врач в недоумении, думает, до чего может довести детская глупость: мужик красивый, уши совершенно обычные. Пожалел, начал отговаривать его от операции. А этот красавец останавливает его и отклеивает скотч. Он уши к голове клеит, чтобы не торчали. © Подслушано / Ideer

Мне было 18 лет, и я на первом курсе пошла проходить медосмотр. В каждом кабинете спрашивали год рождения, а гинеколог спросил, не отрываясь от записей, сколько мне лет. Я сказала: «65-го», а он, не глядя на меня, скомандовал: «На кресло!» Что-то там проверял, удивлялся, восторгался, пыхтел и со словами «Ну ничего себе, милочка!» в первый раз взглянул мне в лицо и тут... засмеялся. Оказалось, он думал, что смотрит 65-летнюю женщину. © Людмила Соболева

© Людмила Соболева Как-то после общего осмотра врач, который его проводил, сказал мне: «Поздравляю, у вас все хорошо. За исключением вашей стрижки». © Epsilon_One / Reddit

Подруга — окулист в частной клинике. Обратился к ней мужчина лет 40 с жалобами на снижение зрения, подозревает катаракту. Подруга его осматривает, ничего существенного не находит. После чего моет его очки с мылом — и вуаля! Зрение восстановлено. У администратора мужчина закатывает скандал, мол, помыли очки за ₽ 2 000. В ответ подруга торжественно объявила, что очки ему мыла окулист высшей категории, кандидат медицинских наук. © Подслушано / Ideer

Перед операцией под общим наркозом ко мне подошел анестезиолог и спросил, есть ли у меня вопросы. Я со страху спрашиваю, куда золотое колечко положить. Он серьезно берет колечко, кладет в карман и говорит: «Вот смотрите. Я его кладу вот сюда. Когда вы очнетесь, я его вам принесу». И вот привозят меня из операционной, а в палату положили еще одну женщину. Вскоре приходит врач и надевает мне золотое кольцо на палец. Она меня спрашивает, мол, что это было, а я отвечаю: «Тут женщинам после операции кольца дарят. Тебе точно дадут с брюликом». © 7Natti7 / Pikabu

Всегда спрашиваю своих пациентов, искали ли они в интернете свои симптомы. Затем стараюсь не особо распространяться насчет их выводов и по возможности не ржать. Но порой трудно сохранять невозмутимое выражение лица, когда входит 50-летний мужчина и говорит: «Кажется, у меня синдром Дауна». Или когда молодая женщина думает, что у нее рак яичек. © meniscusmilkshake / Reddit

Проходили с сынишкой осмотр для детсада и попали к врачу в конце приема. Тот, видно, хотел раньше уйти, сердился и торопил нас. Быстренько разделись. Доктор осмотрел и спрашивает тревожно, почему у сына одно плечо ниже другого. Я ошарашенно смотрю — и правда позвоночник кривой, а раньше не замечала. Врач начинает писать направление к хирургу, рассказывать про операцию, я в полуобмороке. А потом смотрит на ребенка и отмечает, что у него еще и ноги разные. И вдруг сын выдает: «А если второй сапог снять, то ноги одинаковые будут». © Tatjana Slobodchikova

Бонус

Работаю хирургом. Утро выдалось довольно паршивое, и я решила зайти в кафе выпить кофе. И тут заметила, что одна женщина рядом со мной уставилась на мой бейдж, а потом вдруг разрыдалась. Оказалось, что в прошлом году я делала ей пересадку печени. Тогда она была жутко больной, а сегодня сделала прическу, накрасилась и выглядела так потрясающе, что я не узнала ее. Когда она меня обняла от избытка чувств, я поняла: люблю свою работу. © DineeMD / Twitter