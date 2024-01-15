15 историй о женщинах, чье железное терпение вот-вот даст трещину

Отношения внутри семьи остаются штукой сложной и непредсказуемой даже спустя долгие годы брака. Порой жен ввергает в ступор поведение собственных мужей, иногда родственники неожиданно начинают лезть с поучениями не в свое дело, а порой из себя выводят даже незнакомцы, которые внезапно решают сорвать злость на их партнерах. Мы собрали крики души женщин, связанные с их семейной жизнью, которые точно найдут отклик у каждого.