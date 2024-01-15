15 историй о женщинах, чье железное терпение вот-вот даст трещину
Отношения внутри семьи остаются штукой сложной и непредсказуемой даже спустя долгие годы брака. Порой жен ввергает в ступор поведение собственных мужей, иногда родственники неожиданно начинают лезть с поучениями не в свое дело, а порой из себя выводят даже незнакомцы, которые внезапно решают сорвать злость на их партнерах. Мы собрали крики души женщин, связанные с их семейной жизнью, которые точно найдут отклик у каждого.
- Муж пожаловался друзьям, что его бесит, когда я начинаю «суетиться». Суетиться — это в его понимании, когда я в выходной день начинаю убираться, готовить, стирать и так далее. Говорит: «Вот что она носится? Само как-нибудь уберется». Как же я вскипела после этой фразы! Ок, в следующие выходные не стала «суетиться», и это шок — ничего, оказывается, само не убирается! Ему нужно чистое белье к новой неделе, кружки закончились чистые, да и что-то грязно на полу и хочется домашней еды. Начал подходить, спрашивать: «Ой, а как бы мне джинсы постирать?» Наорала на него за 2 раза сразу. Сказала, если что-то не устраивает, пусть заказывает клининг, вызывает свою маму или суетится сам. © Подслушано / Ideer
- Пришел муж с работы, радостный весь такой, взволнованный. Кричит с порога: «Любимая, собирайся! Только быстро, сейчас в магазин пойдем!» Пока собиралась, мысленно представляла новые туфли или сережки. Или платье, о котором вчера ему рассказывала. Собралась как метеор, спрашиваю: «А в какой магазин-то идем?» На что он с довольной физиномией ответил: «Как в какой? Конечно же, за продуктами, в супермаркет». Такого облома в моей жизни еще не было. И не обидишься даже, ведь не соврал. © Палата № 6 / VK
- Новоиспеченный муж скривился: «Твой суп даже свиньи жрать не будут!» Отдала бродячим собакам и перестала готовить совсем. Он возмутился и 2 дня жарил яичницу, я готовила только себе. На третий день попробовал мое варево и такой: «Умеешь же!» Суп был абсолютно такой же. У нас трое детей, скоро серебряная свадьба. С тех пор насчет еды никаких упреков больше. И в целом спокойная семья. © Подслушано / Ideer
- Муж моряк. Раз в полгода ходит в рейсы на несколько месяцев. Каждый раз по возвращению стараюсь его как-то удивить — то внешность изменю, то научусь что-то эдакое готовить, один раз даже ремонт забацала, пока его не было. В этот раз я его тоже удивила. Он приехал — квартира пуста, моих вещей нет, да и меня с сыном, собственно. Просто узнала, что никакой он не моряк, а живет на две семьи. © Палата № 6 / VK
- Мой муж уже год не ест мясо. Я его взгляды не разделяю, но буду поддерживать до тех пор, пока это не приносит вред здоровью. Как же бесят друзья семьи, которые округляют глаза и говорят, мол, как же я могла это разрешить. Мой муж — взрослый человек, сам может делать выбор. Я должна быть опорой и поддержкой. Я ему готовлю отдельно, мне не тяжело. Иногда можно поставить себя на место наших мужей: на работе напряги, еще и дома жена пилит. Понимать друг друга нужно. © Подслушано / Ideer
- Постоянно слышу, что я бездарная жена. А все потому, что не готовлю и не занимаюсь уборкой. Вот только все забывают, что я сделала бизнес с нуля, много училась. Сама открыла свой зоосалон, научила девочек грумингу с нуля, работала каждый день. Сейчас могу позволить себе контролировать работу салона на расстоянии, приезжаю либо экстренно, либо раз в неделю. Но всех раздражает, что мужа я с работы встречаю заказной едой, а для уборки заказываю клининг. Как будто домашняя еда — залог счастья. © Подслушано / Ideer
- Когда мы с мужем переехали на нашу новую квартиру, то всем дизайном занималась я. Дело в том, что у меня еще есть старшая сестра, которая училась на дизайнера. С ней вдвоем мы преобразовали квартиру до неузнаваемости, но мужу не понравилось. Он долго отказывался от изменений, поэтому мы договорились, что одна комната полностью принадлежит ему... Сейчас у нас там ковер на стене, тюль на окне, диван старый... Удивлена, что он еще самовар не поставил там. © Палата № 6 / VK
- В нашей семье мясо всегда готовит муж. Мою бабушку, когда она узнала, это ужасно возмутило:
— Как муж? А ты что, не можешь?
— Могу, мы так решили просто. У него прекрасно получается.
— Нет, ну это неправильно. Мясо — это главное блюдо на столе, это не какие-то бутерброды или салат. Им обязательно должна заниматься хозяйка.
— Бабушка, в нашем доме другие правила.
— Правила — не правила, но так должно быть.
Ох, называется: «Забыли бабушку спросить, как нам жить». © Палата № 6 / VK
- Подарила мужу кота на день рождения, в документах котика в графе «владелец» мое имя и мои данные. Муж этого мохнатого обожает до потери пульса. Как-то стали портиться отношения, разговаривали про раздел имущества, он кота не отдает. А я говорю, что отсужу, по документам-то кот мой. И тогда муж решил не расходиться. Прошло несколько лет, мы поработали над отношениями очень упорно и не без боли, но сохранили брак. А если бы не документы кота — не бывать семейному счастью. © Подслушано / Ideer
- Мужики, объясните. Вот какого лешего вы все поголовно сидите в туалете по 40 с лишним минут?! Я вот страстной страстью люблю своего мужа, но меня прямо до трясучки иногда вымораживает это. Причем ни разу на прямой вопрос я не получила внятного ответа. Шутеечки и все. Если попросить освободить, когда уже меня прижало, то сразу выходит. Причем это у всех мужиков в моем окружении... Вывод один: вас явно кто-то проклял. Я без понятия, чем это еще объяснить. © Палата № 6 / VK
- Мой муж настолько не хочет быть родителем, что готов вытерпеть от меня все. После длительной череды ссор мы решили все-таки разъехаться. Я нашла неплохую квартирку, стала готовиться к переезду, как муж вдруг спросил, а не далековато ли близнецам будет ездить оттуда в школу.
— Так им, — говорю, — и не нужно, они остаются.
— Как остаются?
— Ну смотри: это твоя трешка, а у меня съемная однушка. У тебя официальная работа с хорошей белой зарплатой, а у меня фриланс. В конце концов, у детей здесь прописка, школа, хорошая поликлиника и секции.
Развернулся долгий диалог, в ходе которого выяснилось, что не такие уж у нас разногласия, вовсе не нужно нам разъезжаться. Уже полгода муж добрый, покладистый, даже не огрызается ни на что. © Подслушано / Ideer
- Я peшилa этим лeтом пpaвильно питaтьcя, cкaзaлa мyжy, что пpивычное мяcо c кapтошкой я большe нe готовлю. Он объявил бойкот моим кypогpyдкaм, кpeвeткaм, caлaтaм и т.д. Я тaк жe откaзaлacь поддepживaть пpивычныe зaкaзы пиццы и pоллов. Он обижался, а потом нaчaл возмyщaтьcя, что я нe готовлю eмy отдeльно вpeднyю eдy. Я cкaзaлa: «Готовь caм. Я тожe paботaю, а вечером xожy в зaл, вpeмeни готовить и то, и cе y мeня нeт». Тeпepь xочeт развод, потому что я нe выполняю глaвнyю зaдaчy жeны — кормить мужа. © Just Story / VK
- Мне 26 лет. Замужем. Имею хорошую работу, высокооплачиваемый доход, у мужа тоже зарплата достойная. Строим дом, по возможности путешествуем, живем, так сказать, ни в чем себе не отказывая. Но почему-то каждый из нашего окружения, будь-то родители или друзья, считает нужным задать вопрос: «А почему не рожаете? Надо рожать! Все рожают и вы должны!» Вот как реагировать на это? Мы с мужем хотим пожить для себя, без каких-либо обременений! Обиднее всего слышать эти слова от родителей. © Палата № 6 / VK
- Жили 3 года. У него от первого брака остался ребенок. Бывшая поставила условие, чтобы никогда и ни за что дочь не увидела, с кем живет ее отец. Из-за этого все праздники и выходные я дома одна, а он с дочерью. На мой вопрос, когда это закончится, он сказал: «Условия бывшей по поводу ребенка для меня закон. Я против не пойду». Собрала ему чемодан и выкинула из квартиры с такими условиями. © Подслушано / Ideer
- Муж сегодня пришел домой и безутешно расплакался. Я была потрясена: впервые за годы брака увидела его слезы. После рассказа об той пигалице меня просто трясло! Мужу 50 лет, он отработал смену сутки, зашел автобус и занял свободное место рядом с молодой девушкой. Она тут же прижалась к стенке автобуса и недовольно закрыла лицо волосами из-за того, что он шмыгал носом (у него хронический насморк). А когда он достал платок, вообще злобно гаркнула и соскочила, грубо и намеренно задев его, и ушла на заднюю площадку. Ух, жаль, там не было меня. © Подслушано / Ideer
Чаще всего драмы в семьях разворачиваются непосредственно из-за поведения самих жен и мужей. В этой статье мы собрали истории о людях, которые никак не ожидали от супругов таких выкрутасов.
AdMe/Народное творчество/15 историй о женщинах, чье железное терпение вот-вот даст трещину
Поделиться этой статьёй