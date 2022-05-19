15 историй об истинных профессионалах своего дела, на которых держится этот свет

Хорошо выполнять свою работу можно и механически, если наловчиться и закрепить нужные навыки. Однако порой встречаются люди, которым этого все же недостаточно. Они предпочитают вкладывать в свое дело, каким бы большим или маленьким оно ни было, душу. И это не может не вызывать уважения.

Мы в ADME наткнулись на теплые истории людей, встретивших как раз таких профессионалов своего дела, которые скорее выполнят что-то сверх поставленной задачи и лишний раз выручат кого-то, чем сделают все спустя рукава или отмахнутся под предлогом «это не входит в мои обязанности».

Заказала доставку продуктов. Через некоторое время звонит молодой человек.

Он: «У вас в заказе пирог с грушами, но он от вчерашнего числа».

Я: «Нормально».

Он: «А еще тут ватные диски. У нас в программе написано, что они с ионами серебра. Но я вот не смог найти на упаковке, что они с ионами серебра. Вас устроят диски без ионов серебра?»

И тут мой мимиметр взорвался. Потому что я ни сном ни духом об ионах серебра, просто диски хотела. А тут еще и мужицкий голос абсолютно серьезно спрашивает меня о такой мелочи. Сижу вот жду свой пирог и диски без ионов. © RinZaiz / Pikabu

Он: «У вас в заказе пирог с грушами, но он от вчерашнего числа». Я: «Нормально». Он: «А еще тут ватные диски. У нас в программе написано, что они с ионами серебра. Но я вот не смог найти на упаковке, что они с ионами серебра. Вас устроят диски без ионов серебра?» И тут мой мимиметр взорвался. Потому что я ни сном ни духом об ионах серебра, просто диски хотела. А тут еще и мужицкий голос абсолютно серьезно спрашивает меня о такой мелочи. Сижу вот жду свой пирог и диски без ионов. © RinZaiz / Pikabu Я как-то раз в курсаче на сорок-какой-то странице расчетов решил приколоться и прописал: «Поскольку досюда все равно никто не дочитает, несущие балки крыши выполняем из карельского дуба». Отдал на проверку, получаю лист с недочетами: «Карельский дуб в наших широтах недостаточно гидростойкий, рекомендую пересчитать на палисандр». Пришлось пересчитывать... © slawomir / Pikabu

Папа работает маршрутчиком. Где-то раз в неделю делает так: утро, час пик, все на работу, учебу, папа выезжает с конечной и проезжает остановок 5–6. Все равно за ним еще маршрутки, а те, кто живет немного дальше, просто не влезают. Он говорит, что радостные лица людей, увидевших пустую маршрутку, дают заряд позитива на весь день. © Подслушано / VK

Собирали свою первую кухню на коммерческой основе. Знакомым. Я настолько боялся напортачить, вешая банальные ручки, что в помощь поставил лазерный уровень. Потом, обсуждая с подругой, говорю, что, наверное, крайне дико выглядело: 2 точки поставить не может. А ей знакомая, оказывается, уже отчиталась: сказала, что клевые сборщики, учтивые, ведут по заказу и педантичны настолько, что вон даже ручки по уровню вешают. © Ziksa52 / Pikabu

Как-то раз забыл в кафе годовой проездной на метро, который одолжил у мамы. Помчался обратно, успел как раз к закрытию. Объяснил ситуацию, но официантка сказала, что выбросила его в мусор, так как сочла, что он пустой. Я уже был готов попросить покопаться в мусоре, но другая официантка, которая услышала наш разговор, опередила меня: порылась в нем и протянула мне проездной. Век не забуду. © BadlyPk / Reddit

Работаю официанткой. Однажды мне попался столик с девушкой и маленькой девочкой лет 6. Я сразу с грустью подумала, что чаевых здесь не дождешься. Приняв у нее заказ и немного поболтав, я выяснила, что она мать-одиночка без семьи с крайне ограниченными средствами. В итоге я решила позаботиться о том, чтобы девочка действительно классно провела время. Дала ей мелки, раскраски, попросила клоуна больше с ней поиграть, принесла мороженое после еды. Она была так счастлива, когда клоун подошел и вручил ей воздушный шарик. Было заметно, что она воспринимает это все как чудо, а не как данность. Я была безумно счастлива, что смогла позаботиться об этой семье. © Lisa Bowles / Quora

Жена попросила купить какие-то лекарства для домашней аптечки. Пошел. Стою у прилавка, а аптекарша собирает мой заказ из разных ящиков и шкафчиков. Звонит жена: купи, мол, еще то и это. Я говорю: «Подожди, еще все остальное не купил, потом перезвоню и запишу» — и раздраженно сбрасываю звонок. Аптекарша: «А вот успокоительное есть, не желаете приобрести?» © KostaGrass / Pikabu

Как обычно, после учебы возвращался домой. Водитель так бодро раскладывал монетки, что я еле успевал за ним уследить. Но еще больше я удивился, когда он кинул монетку, а она пролетела перед моими глазами в другую часть кабины маршрутки и рикошетом от стенки между 2 стеклами попала прямо в коробочку 10 на 10 см. Так он при мне попал еще 4 раза. Долго стесняясь, я решился и спросил его: «Как вы это так?» Он простецки ответил мне с улыбкой на лице: «Занимайся одним любым делом 10 лет, сынок, — и ты добьешься совершенства в нем». © Палата № 6 / VK

Как-то раз я должна была поехать домой на праздники, но опоздала на поезд. Денег на еще один билет у меня не было, в итоге разрыдалась прямо на платформе. Подошел уборщик, протянул салфетки и расспросил, что случилось. Затем отвел на стойку обслуживания и убедил регистратора переоформить мне билет на следующий поезд. От счастья я снова разревелась. Он ушел, но чуть позже, почти перед отъездом, нашел меня и дал несколько закусок и банку колы. © plantlifer / Reddit

Когда я потерял отца, моя депрессия усугубилась. Я пошел к врачу и получил рецепт на антидепрессанты. Изучая его в аптеке, я не совладал с эмоциями и расплакался, за что извинился перед фармацевтом. Но он ответил: «Не нужно извиняться. Вы признаете, что у вас есть проблема, и пытаетесь ее решить. Это смелый поступок». Эта фраза глубоко изменила мой взгляд на лечение. © cranberryboggle / Reddit

У меня была, наверное, самая лучшая в мире начальница! Никогда не сердилась, когда я тупила, брала часть моей работы себе, когда у меня был завал, защищала меня, когда я косячила, беря мою вину на себя. Вставала за меня горой, когда меня пытались завалить работой, не относящейся к моей должности. Надеюсь, ей хорошо на новом месте работы, а я очень скучаю, хотя новая начальница тоже неплохая. © Подслушано / VK

Когда училась в 10-м классе, у нас физкультуру вели двое веселых молодых мужчин. Школа была маленькая, программа нудная, инвентаря мало. К тому же учились несколько ребят, которым спорт никак не давался. Педагоги выходили из положения мастерски: мы постоянно то играли с невидимыми мячами, то прыгали, издавая звуки животных и декламируя стихи. Нудные моменты сглаживали с помощью театральных сценок на улице и различных конкурсов а-ля на лучшего снеговика зимой. До сих пор считаю, что именно эти люди были профессионалами своего дела, ибо только они отбивали ненависть к школе и привили любовь к спорту и креативу. © Палата № 6 / VK

В течение дня пришлось прилично помотаться на автобусе. К вечеру монет не осталось, только крупная купюра. У кондуктора, как всегда, сдачи нет, я просто поехал дальше. На одной из остановок зашла контролер, и кондуктор к ней обратилась, объяснила ситуацию и спросила: «Мы его высаживаем?» Я уже опешил, а тут контролер отвечает: «Мы его не имеем права высаживать, он готов оплатить проезд. Недостаток сдачи — это ваша проблема». © Andrew014 / Pikabu

Однажды я случайно забыла ключи от машины на подносе в кафе. Вернулась, но официант сказал, что уже выбросил пакет с мусором в уличный бак. Я снова вышла на улицу и позвонила отцу, но он сказал, что запасного ключа нет. В итоге, чувствуя себя униженной, я поплелась обратно с намерением попросить разрешения покопаться в мусорном баке. Но тут увидела, что официант уже роется в нем. В итоге он нашел ключи. Честно, я по сей день благодарна ему за заботу. © merztoller / Reddit

Работала заведующей аптекой. Пришел к нам устраиваться мужчина 50+. Есть диплом, ноль опыта. Раньше он был большим начальником с высоким доходом, но жизнь сложилась так, что должности он лишился, а жить как-то надо. Вот он и достал свой пыльный диплом. Это был поступок сильного человека: в 50 лет быть подчиненным у 23-летней девчонки — это смело! Спустя 7 лет он уже руководит 40 аптеками и очень хорошо зарабатывает. Это для меня пример мужской силы! Когда видимся, благодарит, что всему его научила. © Подслушано / VK