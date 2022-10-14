15 историй об учителях, у которых надо было отобрать мел и указку
Кто-то любил ходить в школу, чтобы общаться с друзьями, кому-то нравилось учиться. Но увы, встречаются педагоги, которые оставляют в памяти ребенка неприятные воспоминания о школе. Наверное, каждый из нас, как и герои этой подборки, сталкивался с несправедливостью, глупостью и придирками на пустом месте.
- До сих пор трясет, как вспомню. Посадили ко мне двоечника, чтобы подтянулся. Амбал раза в 2 больше меня. А потом смотрю: у меня за идеально написанный тест — тройка. На полях везде плюсики, а оценка плохая. Происходит диалог: «Марья Ивановна, как так вышло, что оценка плохая?» Мне в ответ: «Потому что амбал у тебя списал». Я, конечно, возмутилась: «Я-то тут при чем? Он же списал, а не я». Учительница такая: «А не надо было давать ему списывать».
Еле тогда сдержалась, чтобы не расплакаться. Вот как тихая девочка в толстых очках даст отпор огромному парню, который всех задирал? Простите. Это сидело во мне 17 лет. © PsychoLoner / Pikabu
- Делали уроки с братом. Учительница географии снизила ему оценку, потому что, по ее мнению, столица Турции — Стамбул, а не Анкара. © raushanchik25 / Pikabu
- В 6-м классе писали стихотворение по памяти. Потратив тучу времени, я его выучил и безошибочно выполнил задачу. Каково же было мое удивление, когда я увидел 3 вместо 5. А красной ручкой были отмечены пунктуационные ошибки, хотя мой вариант был идентичен оригиналу. Ткнув учителя носом в его косяки, я получил ответ: «Может, ошибок у тебя и нет, но ты в каждой строке сделал отступ 1 см от края страницы. Это неправильно, поэтому оценка 3». С тех пор я понял, что каким бы ты хорошим или умным ни был, всегда найдется хейтер, которого ты не будешь устраивать. © Mr.Happiness / Pikabu
- До сих пор обидно. Экзамен по алгебре. Я вытащил 13-й билет. Самый трудный, объемный, но я почему-то как чувствовал и знал его лучше всех остальных. Рассказал его без заминки и запинки, со всеми чертежами и теорией. И получил за это 4. Знаете почему? Дословно ответ звучал так: «Мы не можем много пятерок поставить: нам не поверят, и тебе придется пересдавать». © MikTroyan / Pikabu
- Во 2-м классе мою маму вызвала в школу на разборки учительница. Причина: я слишком яростно спорил, что в сутках 24 часа, а не 12, как на циферблате. © goodwinVS / Pikabu
- Сын учится во 2-м классе. Получил задание: расставить слова по алфавиту. Случайно пропустил одно слово, но все остальное было в порядке. Так учительница поставила ему двойку. © Candace Mack / Quora
- У нас заболела учительница, и на замену прислали мужчину. Он велел делать домашку и сказал, что, пока звонок не прозвенит, никто из класса не выйдет. Но мне очень хотелось в туалет, чувствовала, что сейчас описаюсь. Очень вежливо спросила, можно ли быстренько сбегать до дамской комнаты. Он грозно зыркнул: «Сиди до звонка». Я была послушным ребенком, но потребности тела никуда не денешь. Написала маме, она связалась с администрацией школы — и через 15 минут моя проблема была решена. © Shanna Hilton / Quora
- Была отличницей до 6-го класса. Отличалась добротой, всем подсказывала или давала списать. Некоторые учителя начали практиковать такой метод: всем, кто списал, ставили хорошие оценки, а мне — двойки и тройки. Ты дала списать — ты виновата. А я просто хотела дружить, ведь, если не дашь списать, обижаются, не разговаривают. В итоге психанула и просто забила на учебу, чтобы у меня даже не просили списывать. Сейчас понимаю, что это было глупо. Воспитательные меры «недоучителей» ломают детям психику, а иногда и будущее. © Big.fish / Pikabu
- Самой плохой учительницей в моей жизни была литераторша. Я писал работу, чтобы получить грант, а она меня подставила: заявила, что я списал. Она сделала это, чтобы очернить моего руководителя проекта и занять его место завкафедрой. © Tony Le / Quora
- Учительница биологии никогда не ставила мне пятерки, потому что в молодости они с моей бабушкой были знакомы и бабушка вроде чем-то ее обидела, а неприязнь на меня перекинулась. © Point de croix / ADME
- У нас была учительница химии, которая постоянно орала на нас, оскорбляла учеников. Вот объясняет она тему и спрашивает: «Все ясно? Есть вопросы?» Если были, то она кричала, что мы тупицы и не понимаем простых вещей. Если не было, то бездари, явно ничего не поняли, но даже вопрос не в силах сформулировать. © DrDonna / ADME
- Мне медаль запорол физкультурник, который развелся с женой и всем девчонкам ставил двойки по малейшему поводу. © КончилосьЛето / ADME
- К нам пришел новый учитель математики. Я всегда была тихоней и сидела на задней парте, тайком читая книжки. В то утро он был в ударе, поорал на нас, поругался с парнем, который накричал на него в ответ, и тут его взгляд упал на меня: «Ты, встать!» Он заявил, что я подрываю дисциплину всего класса. Якобы он уже 3 раза запрещал мне читать книги на уроках. Отправил меня в кабинет директора и потребовал немедленно отстранить от занятий. У директора меня, рыдающую, успокаивали час. Администрация школы и родители были на моей стороне, и в следующем году этот учитель у нас не работал. © McKayla Kennedy / Quora
- Во 2-м классе я учился нормально, но моя учительница решила, что меня нужно оставить на 2-й год. Бабушке с дедушкой, которые меня растили, пришлось пожаловаться директору. В итоге я все же перешел в 3-й класс. © Gabriel Shatunovsky / Quora
- Как вам такой вариант оправдания оценки 3: «Ты не мог написать на 5». И это на экзамене, где сидишь один за партой и вокруг контролируют пространство учителя. Мне за полтинник, но этого не забуду. Первый жизненный урок по обесцениванию труда. © Hyy4a / Pikabu
А кто из школьных учителей запомнился вам?
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