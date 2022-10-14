15 историй об учителях, у которых надо было отобрать мел и указку

Кто-то любил ходить в школу, чтобы общаться с друзьями, кому-то нравилось учиться. Но увы, встречаются педагоги, которые оставляют в памяти ребенка неприятные воспоминания о школе. Наверное, каждый из нас, как и герои этой подборки, сталкивался с несправедливостью, глупостью и придирками на пустом месте.