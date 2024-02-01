15 историй от мастеров маникюра и их клиентов, после которых думаешь «Как же скучно я живу»

В царстве тысяч разноцветных лаков, пилочек иногда происходят случаи, которые мастера по маникюру и посетители салонов запомнят надолго. Чего там только, оказывается, не приключается.

Конечно, не существует такой работы, где бы ни было трудностей. Главное — уметь вовремя абстрагироваться и расставить личные границы так, чтобы никому не хотелось нарушить их снова.