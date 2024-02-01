15 историй от мастеров маникюра и их клиентов, после которых думаешь «Как же скучно я живу»
В царстве тысяч разноцветных лаков, пилочек иногда происходят случаи, которые мастера по маникюру и посетители салонов запомнят надолго. Чего там только, оказывается, не приключается.
- Клиентка опоздала. Я объяснила ей, что успеем не все, она согласилась. Получилось все хорошо. Выходим на ресепшен, и тут начался театр абсурда. Она давай орать и махать руками так, что администратор даже ногти посмотреть не смогла.
Спустя два месяца она заявляется к нам снова и пытается выдать за мою работу свои ужасно сделанные ногти. Я сразу сказала, что этой работе дней пять и выполнено все без учета правил. А она еще и начала говорить, что у нее дочь работает мастером и что она не позволила бы себе сделать плохое покрытие. © user-ie8yx3jm8x / YouTube
- Работаю мастером маникюра. Работу свою очень люблю и стараюсь следить за сервисом. Всегда предлагаю клиентам чай, кофе, воду, на столе всегда ваза с шоколадными конфетами. В общем, не жадная, но несмотря на это, очень раздражаюсь, когда клиентки съедают по пол вазы сладостей и в конце процедуры просто протягивая мне гору фантиков. С таких стала брать больше денег, чтобы как-то сбалансировать свое раздражение. На эти деньги тут же иду и докупаю еще вкусностей. © Подслушано Телеграм / Telegram
- Регулярно делаю гелевые ногти на дому. В очередной раз забыла пригласить мастера заранее, а надо прямо срочно — ногти как у росомахи, ни монетку с пола поднять, ни пост в сети написать. Нашла в интернете ближайшую ногтевую студию, звоню, трубку не берут. В общем, собираюсь и еду туда. Захожу в салон, а там 4 мужика пилочками машут. Я несколько обалдела, как-то неожиданно это было. Ногти, кстати, мастер сделал хорошо. Только непривычно было «в мужских руках». © Grymsaga / Pikabu
- Работаю в транспортной компании, по соседству расположен салон красоты, который совсем недавно открылся. Возникла у меня одна проблема: надо было передать документ водителю в выходной день, а специально из-за этого выходить на работу нет желания. Решил зайти в салон красоты, познакомиться с девчонками, которые там работают, и оставить у них весь пакет документов. На мою просьбу я получил положительный ответ, соответственно, спрашиваю, какую шоколадку купить за эту услугу. А мне в ответ примерно следующее: «Знаете, купите лучше... колбасы». Как же я уважаю практичных людей! Тем более желание женщины — закон, поэтому сходил и купил полкило сырокопченой колбасы и батон: девчонки все-таки до 8 вечера работают. © Unknown author / Pikabu
- Пришла на маникюр. Мастер ведет себя так, словно она лучшая в городе. Занимается моими ногтями, кривится, а потом не выдерживает и спрашивает: «Девушка, ну кто вам такой ужас сделал? Только инструменты о такую работу порчу. Вы мне должны будете доплатить». Ну я и ответила ей: «Хорошо, но тогда деньги за прошлый сеанс верните, ведь этот „ужас“ делали Вы». Я в прошлом месяце была блондинкой, а сейчас уже шатенка, вот она, видимо, и не запомнила меня. После этого она замолчала, сделала все быстро и молча. С тех пор я к ней не хожу. © Карамель / VK
- Мастер попросил меня задержать на 30 минут, ибо клиентка прошлая опоздала, а у нее наращивание. Я согласилась и приехала позже аж на 40 мин, но он все еще сидел с клиенткой. Я села в кресло, жду, жду... Это меня уже так вывело из себя, что я была готова встать и уйти. Наконец уходит та клиентка, а у меня уже наступила стадия, когда я настолько злая, что я не ору, не выясняю отношения, а просто молчу. Мастер что-то там спросил у меня, я ответила недовольно. Вот и сидим молча. Я злая, он на нервах, видимо понял, что одно лишнее движение — и ему конец. Проходит еще минут 10, и мастер просто говорит: «Я тебе скидку сделаю, только умоляю тебя, не расстраивайся!» И мне так смешно в этот момент стало от его напуганного лица, что в итоге помирились и до сих пор к нему хожу. © KS / ADME
- Я всегда в тупике, когда клиентка просит меня выбрать ей цвет гель-лака. Я в таком случае досконально опрашиваю и после этого понимаю, какой цвет нужен. Но есть у меня одна любимая клиентка, которая кладет мне на стол деньги, и я делаю ей ногти на данную сумму. Вообще любые, какие я захочу. Приходит она ко мне каждые три недели без прогулов. Это просто рай для мастера. © Nadia-dg9ek / YouTube
- Работаю выездным мастером. Звонит как-то раз молодой человек, заказал педикюр для его бабушки. Когда приехала, я просто офигела от длины ногтей. Отпиливать пришлось инструментами далеко не педикюрными! Но самое забавное: внук заказал для бабули педикюр, потому что она по ночам ходит, по паркету цокает ногами и спать мешает. Не сдержалась от смеха. © Подслушано / Ideer
- Я мастер по маникюру. Работаю в салоне, но иногда принимаю клиентов и на дому. У меня средний уровень опыта — делаю ногти хорошо, но долго, однако получаю за это в 3 раза больше, чем другие мастера. Как? Я позволяю своим клиентам спать во время процедуры. Вначале мы обсуждаем все детали и вопросы, потом я завариваю им успокоительный чай, укладываю на удобный диван и творю красоту, пока они спят. Уже наработала себе клиентскую базу, где каждая девочка в диком восторге. © Палата № 6 / VK
- Делаю маникюр и педикюр на дому. Как-то раз очень устала, но осталась последняя девушка. На вид лет 17. Ну, приступаем, значит. А у меня телевизор для клиентов включен. Внезапно она просит телик выключить, а потом говорит: «А давайте-ка лучше о литературе поговорим, Вы не против?»
Я сама любитель этого, так что не смела отказать. За все 2 часа сеанса мы обсудили с ней кучу произведений. Всю усталость как рукой сняло. Сказала, что еще вернется. © Подслушано / Ideer
- Пришла женщина лет 60, на лице ни тени улыбки. С такими я обычно молчу, но дама сама начала разговор. Заметила у меня кольцо и начала выспрашивать замужем ли я, сколько мне лет и есть ли дети. Дальше она вывалила обо мне гениальные выводы:
— В 25 лет и замужем — вышла за первого встречного;
— Ребенку 4 года — значит, еще и по залету;
— Имеешь 2 высших образования — качественное образование нельзя получить заочно или дистанционно, такой, значит, ты специалист. © 8CyniC8 / Pikabu
- Зарабатываю маникюром. Часто клиентки приходят со своими инструментами, я нормально к этому отношусь. Но вчера пришла девочка не только с инструментами, а и с лаками, топом, базой и... лампой! Сказала, что она сама мастер и всю дорогу мне давала советы и наставления, что делать. Так и не решилась задать вопрос: «А что вы тут забыли?». Но, пожалуй, если позвонит снова — для нее у меня теперь все будет занято на месяц вперед. Такого стресса я снова не переживу. © Мамдаринка / VK
- Есть у меня клиентка, которую первые пол года я с дрожащими ногами всегда ждала. Морально и физически после нее я была выжата как лимон. А потом что-то во мне перемкнуло, я взяла да и начала разговаривать с ней, как очень грубое начальство. Она тогда знатно опешила, но потом снова записалась. И вот уже полтора года я на нее иногда ворчу, фырчу порой и ругаю. А она говорит, что ни за что не променяет меня на другого мастера. © aleksametel / YouTube
- Однажды у меня была клиентка, которая заказала очень сложный дизайн ногтей. Я старалась изо всех сил, чтобы его сделать. Когда мы закончили, она поблагодарила меня и пошла на ресепшен расплачиваться. И вот там она сказала, что отказывается платить, потому что у нее просто ужасные ногти, она требует, чтобы их переделали и чтобы мастером была не я. © Laura Sandiego / Quora
- Недавно записалась на маникюр, как обычно. Прихожу, а мне говорят, что моя мастер заболела, но меня обслужит их новый сотрудник. Я прямо опешила: это мужик будет мне пилить ногти. Первые 10 минут я в лоб смотрела на него, а потом расслабилась, и мы разговорились. Он работал раньше на стройке, а потом жена забеременела и попросила помощи — не могла сама накрасить ногти на пальцах ног. Ему так этот процесс понравился, что он и пошел учиться. Сначала скрывал от всех, тайно проходил курсы, а потом плюнул на стереотипы и пошел устраиваться в салон. Он быстро стал любимцем всех дам. Теперь он и мой любимый мастер. © Палата № 6 / VK
Конечно, не существует такой работы, где бы ни было трудностей. Главное — уметь вовремя абстрагироваться и расставить личные границы так, чтобы никому не хотелось нарушить их снова.
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