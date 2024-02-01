15+ историй от таксистов и пассажиров, которые давно привыкли к крутым виражам
Поездка в такси — штука непредсказуемая, причем как для водителя, так и для пассажира. Конечно, каждый мечтает о том, чтобы все прошло без происшествий, но порой такие страсти разгораются — сценаристы остросюжетных фильмов обзавидуются.
- На улице грязно, дождь, садимся с дочкой в машину, водитель: «С грязными ногами в салон не пущу, вон — в луже сполосните, протрите». И настырно протягивает мне салфетки. Я аж опешила, а потом как выпалю: «А давайте-ка я лучше оператору вашего такси позвоню и проконсультируюсь насчет этой вашей „дополнительной опции“ по сохранению чистоты салона? » Водитель сразу сник, салфетки убрал и всю дорогу ехал молча.
- Попался один хамоватый таксист. Мне пришло уведомление, что он уже на месте. Хотя под домом никого. Набрала его, мужик резко сказал, что во дворы не стал заезжать и мне надо пройтись. Я с тяжелым чемоданом с улыбкой попросила водителя закинуть мои вещи в багажник. А то я после операции и мне тяжелое поднимать нельзя. Мужик глянул на меня и с ухмылкой и брякнул: «Женщина, я тебе не грузчик. Сама поднимай». В придачу еще и в салоне неприятно пахло. Я отменила поездку и заказала другое такси. Он мне еще вслед грозился. © Палата № 6 / VK
- Водитель чуть было не увез мою больную кошку, которую я везла к ветеринару. Я бежала за машиной с криками, но он никак не останавливался. Вернулся только после того, как я отправила ему несколько сообщений подряд. © cranbog / Reddit
- Я положила вещи в багажник машины и захлопнула его, а водитель принял этот звук за закрывание двери и поехал. Он не слышал как я ему кричала, потому что был в наушниках, пришлось звонить ему на телефон. © Unknown author / Reddit
- Заказала эконом со своей автолюлькой. Приехала машина представительского класса, кожаный салон, водитель в костюме, при галстуке, в элегантном пальто и в кожаных перчатках. Встречает, открывает дверь, сам пристегивает автолюльку, в поездке спросил, что я предпочитаю из музыки, отрегулировали режим, мне было приятно до конца поездки.
Пока не пришло оповещение на телефон о списании средств втрое больше суммы за эконом в период высокого спроса. Оказывается, когда впопыхах одевала ребенка, дрогнула рука и вызвали даже не комфорт, а какой-то супер люкс. Моя самая дорогая поездка © Elmira Assol / ADME
- Я залетел в такси с криком: «Езжай вон за тем автобусом». Я оставил в нем свой кошелек. Таксист гнал за ним и сигналил, пока автобус не остановился. Я забрал свой бумажник, пассажиры аплодировали стоя, им понравилась эта сценка. А мой водитель так развеселился, что даже не хотел брать деньги. © Unknown author / Reddit
- Работаю в такси уже 5 лет. И пассажиры не перестают удивляться, что за ними приезжает женщина. Еще и выгляжу молодо, поэтому каждый раз вопросы, а закончила ли я вообще школу. Я привыкла поддерживать темы разговора, но вчера было что-то запредельное. Сел ко мне мужик лет 50, везла его в другой район города. И он посреди поездки сказал: «Удивительно. Женщина таксист, блондинка, а так хорошо водит». Что это за стереотипы такие дурацкие? Я едва удержалась, чтобы не съязвить и сказать, что плохими водителями чаще всего оказываются не девушки. © Палата № 6 / VK
- Ехала поздно вечером домой и таксист меня угостил абрикосами из его сада. © Kerry_Shark / Twitter
- Я ехала с таксистом, который читал книгу с телефона во время движения. А еще он при этом пропустил поворот и мы ехали на 10 минут дольше и я опоздала. © LaviBookman / Pikabu
- Приехала в командировку в Италию, у меня была важная встреча. Шла в костюме, в сумке документы и комп. Внезапно хлынул ливень стеной. Делать нечего, запрыгнула в такси. Говорю адрес. Таксист: «Туда ехать три минуты, но улица перекрыта, придется везти по обходным, на счетчике набежит в три раза больше. Вам денег не жалко?» Я: «Конечно жалко, но зонта нет, не могу же я заявиться мокрой и грязной. Лучше давайте заплачу». Таксист: «А давайте лучше вы у меня тут посидите пока дождь кончится?» И правда, дождь кончился через 10 минут и я сухая, да еще и при деньгах, пошла дальше. © jeannne / ADME
- Решил вызвать такси после тяжелого рабочего дня. Вести разговор не было сил, поэтому говорил больше таксист, а я только кивал. Началось все с обычных разговоров на общие темы, а потом его как будто прорвало. Он начал сыпать цитатами из книг, фильмов, а напоследок даже стих мне прочитал. Я прям заслушался и не заметил, что мы уже приехали. Видно, что человек любит свою жизнь, любит работу и хочет подарить частичку прекрасного всем пассажирам. Закинул ему чаевые не думая. Такой талант нужно поощрять! © Палата № 6 / VK
- Девушка попросила проследить за своим мужем, она подозревала, что тот ей изменяет. Следуя за ним, мы приехали прямиком к дому ее сестры. Моя пассажирка набрала номер мужа и говорит: «Привет, я готовлю ужин, во сколько будешь дома?» Тот сказал, что идет в спортзал и вернется позже. В этот момент девушка она выскочила из машины, подбежала к мужу и начала на него орать прямо посреди улицы, аж люди повысовывались из окон. Наконец, она опять села ко мне в такси и попросила отвезти ее домой. Муж всю дорогу обрывал ей телефон, но она ему так и не ответила. © postscarcity / Reddit
- Никогда не забуду, как таксист помог мне донести тяжелые пакеты до приемного отделения больницы, на территорию машину не пустили. Я отказывалась, но он настоял. © Дарья Агаркова / ADME
- Пассажир попросил меня догнать другое такси. За каждый крутой маневр он накидывал деньги. Через 10 минут мы его-таки нагнали, другой таксист остановился, а мой пассажир выскочил и побежал с ним разбираться. Оказывается, тот водитель чуть было его не задавил и парень не мог ему этого спустить. © Bravura0 / Reddit
- Села в такси, а там сзади плачущий двухлетний ребенок. Папа-таксист признался, что взял меня в надежде на то, что дочка успокоится. Сказал, будто я похожа на его жену. Спустя 20 минут меня высадили, а ребенок продолжал истошно орать. © Scarlett Sky / ADME
- Вызываю такси от детского центра домой — детский тариф. Минуты через 3 машина нашлась, ехать до дома минут 10. Закапал мелкий дождь, вдруг таксист: «В дождь поездки дороже». Я молчу. «Я же не знал, что дождь будет, цена бы повысилась». Снова молчу. «Можно доплатить наличными или чаевыми». И тут меня срывает, говорю ему: «А давай я: «А давай я меньше заплачу? Ты же вместо того, чтобы подъехать к нужному месту, встал в 100 метрах от него?» Молчит. Приехали, молча вышли и пошли домой.
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