15+ историй от таксистов и пассажиров, у которых порой такие виражи получаются — только держись
Как известно, поездка в такси — это всегда сага с неизвестным финалом как для водителя, так и для пассажиров. Каждый мечтает о том, чтобы все прошло без происшествий, но иногда такой сюжет закручивается, хоть сценарий для фильма пиши.
- Вызываем такси, нам говорят: «Черная иномарка» Ну мы выходим, ждем минут 10 — нет машины. Звоним, мол, а где такси? Слышим как девушка в рацию говорит: «Скажите людям у подъезда, что вы такси!» И тут открывается окно из черного BMW Х5 у подъезда и мужик говорит: «Вы такси вызывали? Cадитесь!» В ходе поездки он нам поведал, что это его такси. Когда жена дома достает, он сам на линию выходит, чтоб отдохнуть. © Kotenych / Pikabu
- Однажды я вызвала эконом такси, в СМС написали, что приедет белый опель. Думаю: «Кайф, на иномарке прокачусь!» Подъехал, ищу — нет! Потом гляжу по номеру — белая Nexia. Я: «В каком месте это опель?!» А он мне: «У меня в диспетчерской прозвище „Серега опель“». Серега опель, серьезно? Я жалобу написала, но это местное такси было, мне кажется, они даже внимания не обратили. © Анна Семенова
- У меня водитель увез мою больную кошку, которую я везла к ветеринару в переноске. Я побежала за ним по улице с криком: «Эй, эй!», но он не вернулся, пока я не отправила несколько сообщений. © cranbog / Reddit
- Как-то раз положила вещи в багажник и захлопнула его, а водитель взял и поехал, решив, что я уже села. Кричала ему, но он меня не слышал из-за наушника, так что мне пришлось звонить ему по телефону, чтобы он вернулся за мной. © Unknown author / Reddit
- Заказала эконом со своей автолюлькой. Приехала машина представительского класса, кожаный салон, водитель в костюме, при галстуке, в элегантном пальто и в кожаных перчатках. Встречает, открывает дверь, сам пристегивает автолюльку, в поездке спросил, что я предпочитаю из музыки, отрегулировали режим, мне было приятно до конца поездки.
Пока не пришло оповещение на телефон о списании средств втрое больше суммы за эконом в период высокого спроса. Оказывается, когда впопыхах одевала ребенка, дрогнула рука и вызвали даже не комфорт, а какой-то супер люкс. Моя самая дорогая поездка © Elmira Assol / ADME
- Я запрыгнул в такси и крикнул: «Следуй за этим автобусом». Я оставил в нем свой бумажник. Таксист ехал за автобусом и сигналил, пока тот не остановился. Я забрал свой бумажник, пассажиры автобуса аплодировали, им понравилось это представление. А водитель такси даже не хотел брать деньги — эта ситуация его здорово повеселила. © Unknown author / Reddit
- Работаю в такси уже 5 лет. И пассажиры не перестают удивляться, что за ними приезжает женщина. Еще и выгляжу молодо, поэтому каждый раз вопросы, а закончила ли я вообще школу. Я привыкла поддерживать темы разговора, но вчера было что-то запредельное. Сел ко мне мужик лет 50, везла его в другой район города. И он посреди поездки сказал: «Удивительно. Женщина таксист, блондинка, а так хорошо водит». Что это за стереотипы такие дурацкие? Я едва удержалась, чтобы не съязвить и сказать, что плохими водителями чаще всего оказываются не девушки. © Палата № 6 / VK
- Ехала поздно вечером домой и таксист меня угостил абрикосами из его сада. © Kerry_Shark / Twitter
- Я ехала с таксистом, который читал книгу с телефона во время движения. А еще он при этом пропустил поворот и мы ехали на 10 минут дольше и я опоздала. © LaviBookman / Pikabu
- Приехала в командировку в Италию, у меня была важная встреча. Шла в костюме, в сумке документы и комп. Внезапно хлынул ливень стеной. Делать нечего, запрыгнула в такси. Говорю адрес. Таксист: «Туда ехать три минуты., но улица перекрыта, придется везти по обходным, на счетчике набежит в три раза больше. Вам денег не жалко?» Я: «Конечно жалко, но зонта нет, не могу же я заявиться мокрой и грязной. Лучше давайте заплачу». Таксист: «А давайте лучше вы у меня тут посидите пока дождь кончится?» И правда, дождь кончился через 10 минут и я сухая, да еще и при деньгах, пошла дальше. © jeannne / ADME
- Решил вызвать такси после тяжелого рабочего дня. Вести разговор не было сил, поэтому говорил больше таксист, а я только кивал. Началось все с обычных разговоров на общие темы, а потом его как будто прорвало. Он начал сыпать цитатами из книг, фильмов, а напоследок даже стих мне прочитал. Я прям заслушался и не заметил, что мы уже приехали. Видно, что человек любит свою жизнь, любит работу и хочет подарить частичку прекрасного всем пассажирам. Закинул ему чаевые не думая. Такой талант нужно поощрять! © Палата № 6 / VK
- Девушка хотела, чтобы мы проследили за ее мужем, сказала, что подозревает его в измене. Следуем за ним, а он поворачивает прямо к дому ее сестры. Тогда пассажирка набирает ему на мобильный и говорит: «Привет, я готовлю ужин, во сколько будешь дома?» Он сказал, что идет в спортзал и вернется позже. И тут она выскакивает из машины, подбегает к мужу и начинает кричать на всю улицу, так что даже люди повысовывались из окон. Наконец, девушка снова села ко мне в такси и я повез ее домой. По пути муж обрывал ей трубку, но она ее постоянно бросала. © postscarcity / Reddit
- Никогда не забуду, как таксист помог мне донести тяжелые пакеты до приемного отделения больницы, на территорию машину не пустили. Я отказывалась, но он настоял. © Дарья Агаркова / ADME
- Парень заставил меня гоняться за другим такси. За каждый мой крутой маневр он накидывал купюру. В конце концов, через 10 минут погони другой таксист остановился, мой пассажир выскочил и побежал с ним разбираться. Оказывается, тот водитель чуть его не задавил и парень не мог оставить это безнаказанным. © Bravura0 / Reddit
- Села в такси, а там сзади плачущий двухлетний ребенок. Папа-таксист признался, что взял меня в надежде на то, что дочка успокоится. Сказал, будто я похожа на его жену. Спустя 20 минут меня высадили, а ребенок продолжал истошно орать. © Scarlett Sky / ADME
- Попался один хамоватый таксист. Мне пришло уведомление, что он уже на месте. Хотя под домом никого. Набрала его, мужик резко сказал, что во дворы не стал заезжать и мне надо пройтись. Я с тяжелым чемоданом с улыбкой попросила водителя закинуть мои вещи в багажник. А то я после операции и мне тяжелое поднимать нельзя. Мужик глянул на меня и с ухмылкой и брякнул: «Женщина, я тебе не грузчик. Сама поднимай». В придачу еще и в салоне неприятно пахло. Я отменила поездку и заказала другое такси. Он мне еще вслед грозился. © Палата № 6 / VK
Таксисты и пассажиры за год наматывают друг с другом ни одну сотню километров. За это время у них скапливается столько историй о совместных путешествиях, что уже в багажник не помещаются.
AdMe/Народное творчество/15+ историй от таксистов и пассажиров, у которых порой такие виражи получаются — только держись
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