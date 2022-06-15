15 историй от женщин, которым во время беременности пришлось прокачать терпение и чувство юмора на 110 %

Многие не понаслышке знакомы с оригинальными гастрономическими пристрастиями беременных и их порой нелогичными поступками. Но если состояние женщин в ожидании ребенка можно объяснить гормональными изменениями, то экстравагантное поведение окружающих их людей часто остается загадкой.

Мы в ADME теперь точно знаем, что чудить могут не только беременные женщины, но и их родные и близкие.

Много лет прошло, а до сих пор помню. Пишу мужу сообщение: «Буду рожать во вторник, во второй половине дня». А он мне присылает ответ: «Выбери другой день, потому что мы с тестем собрались за грибами». © Надежда Прудкая

Была беременная, пузико видно, но еще не последние месяцы. Весна, иду в расстегнутом по случаю тепла плаще. Сзади догоняет парень: «Девушка, такие ножки не должны пройти мимо! Давайте познакомимся!» Поворачиваюсь к нему своим временно увеличенным организмом. Пауза. «Ой, я вижу, с вами кто-то уже познакомился». Постояли рядом, посмеялись и разошлись каждый по своим делам. © SvetikTik1 / Pikabu

На первом приеме медсестра провела нас с супругом в палату и велела: «Раздевайтесь, врач скоро будет». Угадайте, как отреагировал мой муж? Он тут же начал раздеваться, спросив, где второй халат. Кажется, из моего благоверного мог бы получиться отличный юморист. © Otherwise-Educator99 / Reddit

Не так давно я родила близнецов. Мы с мужем знали, что детей будет двое, поэтому готовились. Муж очень серьезно отнесся к их появлению, никогда его таким не видела. И вот наступил день икс. Супруг стоял в коридоре и ждал, потому что вариант с партнерскими родами нам не нравился. Первым, что муж сказал, было: «Блин, а давай за одного будешь отвечать ты, за другого — я, а потом посмотрим, кто вырастет круче?» © Палата № 6 / VK

Однажды соседка попросила показать ей мой тест на беременность, чтобы «знать, как выглядит положительный результат». © ImTheMasonSensation / Reddit

Беременна 15 недель, а один мой знакомый уже возомнил себя гуру в области воспитания детей. Недавно он прислал мне сообщение, в котором на полном серьезе запрещал моему будущему ребенку пользоваться ходунками, так как они мешают нормальному развитию мышц. Вот что делает с человеком степень магистра по физкультуре. © Semirelatednonsense / Reddit

Сделали УЗИ плода на 8-й неделе и узнали, что у нас будут близнецы. Муж с ужасом спросил: «А в следующий раз их еще больше не станет?!» © Подслушано / Ideer

«А в следующий раз их еще больше не станет?!» © Подслушано / Ideer Оказывается, мой супруг всю жизнь наивно полагал, что дети рождаются с закрытыми глазами. Как котята. Я вообще без понятия, откуда он это взял. © KittyGravesYT / Reddit

Когда я была в положении, мой супруг часто просыпался по ночам в панике и думал, что я уже рожаю. Он все хотел, чтобы мы придумали фразу, которая бы означала, что начались роды. В итоге придумали. «Выпускаем кракена». © Dreamvillainess22 / Reddit

У меня муж заядлый рыбак, и сейчас мы ждем ребеночка. Прихожу как-то домой с УЗИ и говорю, что рост малыша уже 26 см. А он в ответ: «О, прям как голавль». © Подслушано / Ideer

Одна назойливая мамочка из школы, где учится моя старшая дочка, заявила, что если мой малыш будет носить подгузники, то у него ноги кривыми станут. Потом мне еще долго рассказывали, как та мамочка мне кости перемывает, потому что я, видите ли, заносчивая, а она просто хотела помочь. © MAC_Sable_eyes / Reddit

У меня живот очень заметен: будут близнецы. Еду как-то в метро и понимаю, что сейчас потеряю сознание. Стою бледная, ноги подкашиваются. Женщина, сидящая передо мной, спрашивает: «Девушка, вам плохо?» Говорю: «Да». А она: «Так выйдите, воздухом подышите». Вот спасибо, тетя. © Подслушано / Ideer

сейчас потеряю сознание. Стою бледная, ноги подкашиваются. Женщина, сидящая передо мной, спрашивает: «Девушка, вам плохо?» Говорю: «Да». А она: «Так выйдите, воздухом подышите». Вот спасибо, тетя. © Подслушано / Ideer Зятю сказали, что по поводу родов нужно звонить после 3 часов. Ждал он мальчика, к слову. Мама же наша умудрилась позвонить раньше и узнала, что сестра родила девочку. Она тут же позвонила зятьку со словами: «Поздравляю папу с дочкой!» На что он ответил: «С какой дочкой? Мне после 3 звонить велели!» © Романцова Татьяна

Время от времени мой муж подходит со словами: «Я устал от того, что ты проводишь с ней столько времени!» — и смотрит на мой порядком округлившийся живот. Смеюсь каждый раз. © lilycats13 / Reddit

Всю беременность фантазировала, как отреагирует муж, когда я сообщу ему о рождении дочки. Когда этот момент настал, набираю номер супруга. Дозвонилась с 3-го раза, кричу: «Зай, я родила!» А он мне такой сухо сонным голосом: «Молодец. Как проснусь, перезвоню». До сих пор извиняется. © Подслушано / Ideer