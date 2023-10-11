15 историй про детские утренники, от которых тянет ностальгировать и хохотать одновременно

Сделать костюм зайца или снежинки за вечер, закупить кучу сладостей, хотя опаздываешь на работу... Для родителей утренники стали чем-то будничным, но для детей это всегда настоящий праздник. И на таких мероприятиях порой случаются истории, которыми сложно не похвастаться в сети.

А у взрослых свои праздники, которые не всегда заканчиваются удачно. И вот вам доказательство — подборка историй о корпоративах, которые пошли совсем не по плану.