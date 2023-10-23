15 историй про дневники и тетради, которые окунут вас с головой в омут школьных воспоминаний

Помните ли вы свои тетрадки в первом классе? Может быть, и ваши учителя клеили вам цветочки или звездочки за пятерки? Ну а записи в школьном дневнике вообще могли стать шедевром — прямо как у героев этой подборки.

В бонусе вас ждет хулиганская история о том, как весь класс умудрился списать во время контрольной и никого не поймали.

Вспомнил, как в 3-м классе мне купили крутую тетрадь с покемонами. До сих пор помню тот восторг. Начал в ней писать, сделал домашку, сдал преподше. После проверки я свою тетрадь не получил (и не я один). Учитель на это сказала: «Те, кто не получил тетради, должны завести новые стандартные без картинок. Ваши я выбросила». Я был, конечно, в шоке. Большая боль была, когда на перемене я обнаружил в мусорной корзине мою порванную тетрадочку с Пикачу. Неужели нельзя было просто отдать тетрадь и сказать, чтоб я поменял ее? Рвать-то зачем? © Fomitox1992 / Pikabu

Мой папа работал на руководящей должности. Естественно, у него было факсимиле (его подпись в виде печати). Таким образом в моем дневнике появились подписи родителей на год вперед. Ох, и отхватила я тогда! © Подслушано / Ideer

У сына в дневнике была запись: «Ест дневник». © kaketosdelano / Pikabu

В старших классах у нас было много эссе по английскому языку, а я тогда фанатела по сериалам всяким. И всегда к эссе рисовала что-нибудь, вся обложка зеленой тетрадки была изрисована Доктором, Сверхами, Шерлоком и прочими. Никто не ругал. © MatsuneHikku / Pikabu

Дочка пошла в 9-й класс. Читательский дневник. В графе «Мое мнение» под каждым пунктом стоит только одно слово: «Муть». Говорит: «А зачем мне что-то придумывать, если у меня такое мнение?» © Подслушано / Ideer

Разные тетради — лучшее изобретение человечества! По ним же можно различать учеников и классы. К концу года уж точно запоминаешь, где чье, проще проверять и раздавать. А еще я ученикам могу оставить послание, нарисовать цветочек. Возможно, это привилегия преподавания в средней школе, в началке требования жестче. © Nasyaangel / Pikabu

У моего сына в дневнике было: «Ел бананы в туалете». Сразу возникло два вопроса. Почему это запрещено? И что делала учительница в мужском туалете? Позже выяснилось, что сын, чтобы успеть на короткой перемене одновременно перекусить и сходить в туалет, ел там же. На пол он случайно уронил кусочек банана, на котором подскользнулась уборщица, что зашла следом убирать туалет. Естественно, она нажаловалась учителю, так и появилось это странное замечание. © MapbIHa / Pikabu

«У старшего сына в дневнике было такое замечание. Мы даже не знали, как реагировать на это»

«Занимается в школе бизнесом. Проведите беседу».

Химичка любила поорать на нас на уроке, а у меня защитная реакция — смех. В очередной раз она орет, я спокойно сижу, усмехнулась и с улыбкой смотрю в окно. Тогда она спустила всех собак на меня, заставила встать и извиниться. А я отказалась извиняться, потому что мне не за что было. В итоге у меня, примерной девочки-отличницы в первый раз в жизни отобрали дневник. Она его отнесла к директору. Но я-то была умнее и пошла к классной руководительнице, все доложила, а ребята подтвердили. Классная руководительница забрала мой дневник у директора. © cprivetom / Pikabu

Моя первая учительница ставила нам в тетрадь штампики вместо оценок. Звездочка — 5, флажок — 4. Или ничего не ставила. Это было больше 30 лет назад, а все еще вспоминаю ее с любовью в сердце. И весь наш класс, с которым все еще общаемся, а один парень даже дочку в честь нее назвал Лидой. © user6890996 / Pikabu

У меня было замечание «Читала на уроке чтения!» Я под столом втихаря «Гарри Поттера» читала. © nalary / Pikabu

В последней четверти у сына в школе пришла новая училка. На первом же уроке поставила двойки тем, у кого тетрадь была не с зеленой обложкой, а другого цвета. Вскоре было собрание, все родители были возмущены, и классной руководительнице пришлось позвать ту училку. Думаю, столько «дифирамбов» в свой адрес она не слышала давно. Больше вопросов к цвету обложек у нее не возникало. © elena263 / Pikabu

«Когда очень устала»

У меня в дневнике была надпись «Думала на уроке» или какая-то близкая формулировка. На меня учительница наехала, мол, чего тетрадка закрыта, почему задачи не решаю. А я ей ответила, что думаю... © Linkey / Pikabu

Как-то раз получилось так, что у меня в дневнике была туча троек. Короче, решил я избавиться от него и сказать, что потерял. Выкинул его в проем между лифтом и стеной в своем подъезде. И в тот же день отец уронил туда свои ключи! © Подслушано / Ideer

У школьного друга после дежурства появилась запись: «Выкинул мусор из урны в окно на играющих детей». © rmech / Pikabu

Однажды в дневнике написали о том, что я прогулял три урока. Лист вырвал, но неаккуратно. Дома увидели. Стали выяснять, почему вырвал. На следующий день мама пошла в школу, узнать, что к чему. Так родители вместо одного прокола узнали обо всех. © vintorezzz / Pikabu

Бонус: Идеальное преступление на контрольной

Однажды в классе так восьмом нам с одноклассниками пришла крутая идея: из окон был виден забор, и перед итоговой контрольной мы написали на нем формулы и ответы. Учительница весь урок недоумевала, почему мы смотрим по сторонам чаще, чем в тетрадь, и говорила: «Лучше бы контрольную писали, а не ворон считали». Причем никто так ни о чем и не узнал, потому что вечером этого же дня мы пришли и все помыли. © Подслушано / Ideer