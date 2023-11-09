15+ историй про долгожданную беременность, которые и за душу берут, и до слез от смеха доводят
Такое естественное явление, как беременность, редкая женщина отнесет к заурядным вещам. Потому у каждой мамы есть багаж историй, связанных с периодом вынашивания ребенка. Включая воспоминания о том, как она узнала радостную новость о пополнении и как на нее отреагировали близкие и друзья. Пользователи сети рассказали о таких моментах, а мы не прошли мимо.
- Вся наша с мужем родня знала, что мы пытаемся зачать ребенка. И я уверена, что на каждом семейном сборище все ждали от нас новостей по этому вопросу. И вот через пару дней после того, как я узнала о беременности, мы обедаем с моей мамой и родителями супруга. Принесли салаты, и я говорю: «Ну, пока не начали есть...» Моя свекровь тут же начинает плакать от счастья, свекор — следом. Моя мама просто улыбается, так как сразу обо всем догадалась. Мне даже не пришлось говорить: «Я беременна». Это была такая милая картина. © themaddiekittie / Reddit
- Это было рождественским утром. Любимый шел по коридору, а за ним шествовал кот. Я сказала: «С Рождеством, папочка!» Он оглянулся и посмотрел на кота. Говорю: «Да не его папочка!» Только через минуту до него дошло, о чем я. © khnew / Reddit
- Мы с мужем два года пытались зачать малыша. Была пара ложных тревог, потому мы уже успели отчаяться. И вот случилась задержка, и я пошла в туалет делать тест. Две полоски. Я не поверила и сделала еще один тест. Снова две полоски. Скажу для справки: на тот момент наш туалет вел себя странно — мужу часто приходилось что-то там чинить. И вот я кричу: «Дорогой!» Он вздыхает: «Что, унитаз снова не работает?» Я просто протянула ему тест. Мы оба смеялись и плакали одновременно. © BrightLucca / Reddit
- У меня был пакетик шоколадных трюфелей. Я вручила его мужу и сказала: «Я купила их вчера. Решила, что если тест будет отрицательным, я утешу себя сладостями, съев все в одиночку. А если тест будет положительным, то мы вместе отпразднуем конфетами хорошую новость. Что ж, вот трюфели». © I_Like_Knitting_TBH / Reddit
- Я приготовила десерт с малиной и принесла его на семейный обед с родственниками. Пока все ели, я поинтересовалась, нравится ли им, а потом как бы между делом бросила: «Я выбрала малину, потому что мой малыш сейчас размером, как эта ягодка». Мама расплакалась и обняла меня, папа тоже прослезился и полез обниматься. А потом я краем уха слышу, как папа вдруг тихонько спрашивает маму: «А что она сказала? А то я пропустил». © FonsSapientiae / Reddit
- На 5-й неделе беременности я решила рассказать обо всем начальнице, поскольку считала, что мы с ней подруги. А она начала лепетать, мол, мамой можно стать и попозже (а мне, на минуточку, 26). Когда я заявила, что собираюсь рожать, она закатила глаза и выпалила, что мне следовало бы сделать аборт. Да-а, так себе опыт. © throw_meaway_love / Reddit
- Я сказала мужу, что у меня есть для него рождественский подарок, и преподнесла коробку с детским комбинезоном и тестом на беременность. Ликуя, он приподнял меня, подбросил вверх, и я ударилась головой о люстру. © howsthatwork / Reddit
- Повела маму и бабушку в книжный магазин. Попросила купить мне книгу, так как я «забыла» банковскую карту. Я заставила их немного пройтись по магазину, а потом указала на книгу для беременных и сказала, что мне нужна именно она. Они опешили, потому что ранее я говорила, что детей у меня не будет... Что ж, не советую вам такой трюк, если ваша мама очень эмоциональная. Потому что все люди, что находились в магазине, смотрели на нас, так как мама с бабушкой рыдали. © andiecandie / Reddit
- Моя мама собиралась выходить замуж. Я позвонила ей и спросила, найдется ли на торжестве местечко еще для одного гостя. Она простонала: «Ну кого я опять забыла пригласить?» Я ответила: «С именем я пока не определилась». Мама поняла все и разрыдалась. В тот момент она была за рулем, о чем я поначалу не знала. Ничего плохого не произошло, она остановилась, но мне пришлось немного поволноваться за нее. © auditorygraffiti / Reddit
- Мой муж работает гинекологом. Недавно он собрал всю семью за одним столом, радостный и праздничный. Попросил меня встать и говорит, мол, сегодня я решил поделиться с вами новостью, у нас в семье будет пополнение: Аня (то бишь я) беременна. Говорит, что он неделю назад заметил, следил за моим состоянием и решил найти подходящий момент, чтобы сказать. Да блин, я хотела это первой ему сказать. © Подслушано / Ideer
- Тест с положительным результатом я расположила поверх мусора в урне, что стояла в уборной. Я хотела, чтобы мама поломала голову, вычисляя, кто же ждет ребенка (на тот момент в доме было несколько претенденток). И вот мама вылетает из уборной с криком: «Кто здесь беременный?» Все посмотрели на нее с недоумением, а она направилась прямо ко мне со словами: «Судя по всему, ты. У тебя грудь увеличилась!» Я рассмеялась, а она обняла меня и поздравила. © Tamarasgotjuice / Reddit
- В первый раз я узнал, что жена беременна, от врача. Вот только он не сказал мне прямо, а использовал какой-то умный термин длинной в миллион букв. Из его слов я ничего не понял и подумал, что у моей супруги какая-то ужасная болезнь. Но потом она все объяснила, и я был на седьмом небе от счастья. Но, к сожалению, эта беременность закончилась печально.
А во второй раз это случилось, когда у меня была отвратительная рабочая неделя. Жена написала, мол, дома тебя ждет серьезный разговор. Конечно же, я подумал, что она решила уйти от такого неудачника. И когда она увидела, в каком настроении я пришел, тянуть не стала и сообщила радостную новость. Теперь мы держим кулачки в ожидании. © TheRealJackReynolds / Reddit
- Мы с мужем готовились к очередной процедуре ЭКО, и я ждала менструации, чтобы принять гормональные препараты. Цикл длился вечность, и я обратилась в клинику за таблеткой для вызова месячных. А мне предложили сделать сперва тест. Я засмеялась, поскольку давно забила на тесты, чтобы не расстраиваться из-за них. Но я сделала один, и он был положительным. Оказалось, после стольких лет неудач мы зачали ребенка естественным путем. © PormieStormie / Reddit
- Моя подруга забеременела до свадьбы. Начались приготовления к ней, живот уже был заметен. Подруга убивается и плачет, мол, все подумают: выходит замуж по залету. Хотя все планировалось за год и помолвка была. «Вот бы у вас всех были животы, как у меня», — сказала она. И вот все восемь подружек невесты взяли и пришли на свадьбу с накладными животами. Гости думали, мы сумасшедшие. Но наша Аня была счастлива. © Подслушано / Ideer
- 2,5 года безуспешных попыток забеременеть. И вот появились какие-то странные симптомы, заболела грудь, но значения этому я не придала — что-то похожее и раньше бывало. А потом в салоне меня ужасно постригли, еще и муж сказал, что ему не нравится, и я просто взбесилась. Это было на меня совершенно не похоже. Вечером сделала тест, и он оказался положительным. Тут же обрадовала мужа. Конечно, у меня не такая уж и милая история, но мне нравится о ней вспоминать. © yourfavoriteskank / Reddit
- Я поспорил с женой на $ 2, что она беременна. И вот я пришел домой и увидел на клавиатуре своего компьютера две банкноты по $ 1. Я сразу все понял. © the_planes_walker / Reddit
Беременность у всех проходит по-разному. Одни женщины не замечают вообще никаких изменений, кроме округлившегося живота, другие же мучаются от токсикоза или приобретают странные пищевые пристрастия. Героини наших материалов (один, два, три) во время ожидания малыша отмачивали такое, что их близкие за головы хватались.
AdMe/Народное творчество/15+ историй про долгожданную беременность, которые и за душу берут, и до слез от смеха доводят
Поделиться этой статьёй