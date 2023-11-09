15+ историй про долгожданную беременность, которые и за душу берут, и до слез от смеха доводят

Такое естественное явление, как беременность, редкая женщина отнесет к заурядным вещам. Потому у каждой мамы есть багаж историй, связанных с периодом вынашивания ребенка. Включая воспоминания о том, как она узнала радостную новость о пополнении и как на нее отреагировали близкие и друзья. Пользователи сети рассказали о таких моментах, а мы не прошли мимо.