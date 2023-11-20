15 человек, которые жили себе спокойно, пока на повестке дня не появился «квартирный вопрос»

Наверняка у многих есть собственные примеры или истории знакомых, когда «квартирный вопрос» буквально перевернул жизнь с ног на голову. К сожалению, из-за подобных споров еще вчерашние добрые родственники, лучшие друзья или бойфренды становятся заклятыми врагами, и герои нашей подборки знают об этом не понаслышке.

А в бонусе вас будет ждать история о людях, которые не расстроились, что наследство было поделено не поровну.

Мой знакомый, когда встречался с будущей женой, имел две квартиры в собственности. Она ему тогда заявила, что семью и детей она, конечно, хочет, но вступит в брак только после того, как у нее будет собственная квартира. А он ей взял и подарил трешку до брака. Какие вопли были со стороны его родни и друзей! Говорили, мол, лучше бы нам отдал, вон, сестре с детьми жить негде, а ты какой-то чужой девке квартиру даришь. В итоге они поженились. Уже 26 лет вместе. А с той родней, которая вопила про голодранку и мужика-подкаблучника, он почти не общается. Ну, рискнул, конечно. Но не прогадал. © Ines.MM / Pikabu

У меня собственная квартира. Встречалась с парнем из небогатой семьи, он жил сначала у родителей, потом снимал жилье. Обрадовался, когда я предложила переехать ко мне. Но потом его сильно обескуражило то, что я попросила оплачивать коммунальные услуги. В итоге он ушел, заявив, что я мелочная, и вообще мне и так пришлось бы платить эти деньги. А я теперь хочу парня или мужчину строго со своим жильем. © Подслушано / Ideer

Пока мама сильно болела, сестра обставила все в свою пользу — переписала квартиру на себя. Меня вообще ни в каких документах не было. В итоге она продала дом и выделила маме место у себя. Я пытался бороться, но по документам уже ничего не мог сделать. Больше с сестрой не общаюсь, не думал, что она сможет так поступить. © Laurie Saunders / Quora

Моим сводным тетям (а их, на секундочку, четверо) дедушка оставил по дому. Все были счастливы, кроме одной. Она была крайне раздосадована тем, что ее дом меньше, чем у другой сестры. А я, блин, до сих пор не понимаю, как можно жаловаться, когда на тебя просто так свалилась недвижимость. © tacobelmont / Reddit

Недавно я узнал, что сестра бабушки пыталась выманить у той часть денег от продажи дома. Она все это пыталась провернуть с помощью знакомого агента по недвижимости. К счастью, отец внимательно прочитал документы и заметил там пункт про то, что 20% от стоимости отойдет сестре бабушки. Он потребовал, чтобы этот пункт исключили. Но теперь бабушка с сестрой не общается. © Unknown author / Reddit

Однажды мы с мужем взяли ипотеку, но свекровь решила, что эта квартира будет для ее дочери. А та начала хвастаться всем женихам, что у нее есть квартира. Мужики не дураки, начали женихаться настойчивее. Но потом оказалось, что я собираюсь жить в своей квартире и сестре мужа квартиру не собираюсь отдавать. Мы сами заселись в квартиру, и сестре мужа пришлось женихам сообщить, что с квартирой облом. В итоге все женихи ее отвалились.

А мы стали плохими, так как из-за нас она замуж не вышла.

Перестала с ними общаться полностью. © redVETER / Pikabu

А мы стали плохими, так как из-за нас она замуж не вышла. Перестала с ними общаться полностью. © redVETER / Pikabu У меня всю жизнь была мечта — купить квартиру в большом городе. Ради нее я много работала еще со школы, во всем себе отказывала. От родителей ни помощи, ни поддержки никакой не видела. Родственники откровенно насмехались. Два года назад я исполнила мечту. И как только я переехала, так сразу все стали набиваться в гости: «А когда на новоселье приезжать? А когда в гости позовешь? Твоя троюродная сестренка на следующий год поступать будет, пусть у тебя поживет, не отправлять же ее в общагу». А я мигом пресекла это, сказав что вообще-то они издевались надо мной из-за моих стремлений, и от родителей помощи не было. Припомнила им все. Теперь в семье меня считают злопамятной и говорят, что меня «квартирный вопрос испортил». © Подслушано / Ideer

Когда умерли родители, я осталась одна в большом доме со всеми удобствами. На сорок дней одна из двоюродных сестер подлезла ко мне с предложением поселить у себя ее младшего брата с женой и двумя детьми. Типа, она тебе и кушать приготовит, и дома уберется, а я буду приходить с работы на все готовое и отдыхать. Я вытаращила на нее глаза и промолчала. Оказывается, она с таким предложением еще и к моей сестре подошла, чтобы та посодействовала ей с этим вопросом. Сестра ответила ей, что у меня характер тяжелый, и ее брат и сноха уже через пару дней сбегут от меня, сверкая тапками. © IcyMairon / Pikabu

Я хочу съехать от родителей. Они купили мне квартиру в ипотеку поближе к моей учебе, я стала жить отдельно от них, но каждый раз, когда они приезжают, так критикуют меня, говорят, что я не там помыла, не так просыпаюсь, не так готовлю. Раньше этого не было, и каждый раз они говорят, что выселят меня. Не могу жить там, где мне угрожают улицей. У меня есть 2 варианта: переехать в общагу или снимать квартиру и копить первый взнос на ипотеку, но боюсь, что разрушу наши отношения, ведь я их люблю. © Подслушано / Ideer

Есть у меня подруга, которой повезло в этой жизни чуть больше, чем мне. Ей в наследство от бабушки досталась 3-комнатная квартира. Все время она говорила, как ей там не нравится жить, а я ей завидовала. Потом подруга сказала, что они с мужем переезжают за границу. Мы договорились, что я выкуплю эту квартиру, все согласовали. Я и муж пахали как не в себя, все выплатили и ремонт еще сделали. И тут подруга заявляет, что она передумала и хочет вернуть себе квартиру. Больше всего мне понравилось, что она добавила: «Даже могу заплатить 50% от стоимости, которую заплатили вы». Я постаралась объяснить, почему это невозможно и что мы, если даже соберемся продавать это жилье, то точно не дешевле, чем покупали его. На это подружка обиделась, назвала меня всеми ужасными словами и сообщила, что она это просто так не оставит. Вот такая вот дружба. © Палата № 6 / VK

В прошлом году я купила дом. Теперь мой парень и родители хотят переехать ко мне. Я не против, но между собой они никак не могут договориться, кто в какой части дома будет жить. © BonnieCly123 / Reddit

Бабушка умерла, оставив в наследство большую трехкомнатную квартиру. У нее двое детей: мой папа и его сестра. Все были вполне дружными. Наследство делится на две части. Папа предложил продать квартиру и поделить деньги. Тетка вначале согласилась, а потом начала давить на жалость, мол, у нее трое детей, воспитывает их одна, ей трудно, откажись от своей доли. Отец сказал, что сочувствует ее положению, но от своей доли не откажется. Мы живем вполне обеспечено, у нас своя большая квартира. А тетка родила детей от каких-то непонятных мужиков. Естественно, осталась без гроша в кармане, живет в крошечной двушке. Отец ей помогает иногда, но она уперлась — ей нужна целая квартира. Отец решил эту половину положить на счет, мало ли, что будет дальше с ним и вообще. Тетка ноет и просит себе все. Перестала общаться, считает отца хапугой. © Подслушано / Ideer

Родители сказали, что я уже взрослая, и они хотят переписать на меня однушку на отшибе. Квартира старенькая, но я так загорелась, что сразу нашла работу, чтобы копить на ремонт. Съехала от родителей, решила, что нестрашно жить в убитой квартире, главное, что есть свой уголок. Но через месяц меня ждал «сюрприз». Оказалось, что квартира с кучей долгов, родители пару лет не платили коммуналку. Я в шоке. Сказали: «Твоя квартира, ты теперь и разбирайся». © Палата № 6 / VK

За несколько лет до смерти родителей, мой брат потребовал от них продать дом и передать деньги ему. Он ничем это не объяснял, мол, просто хочу и все. Брат не предлагал даже им помочь найти новое место. Оба родителя сильно болели, поэтому я переехала к ним, чтобы помогать. Брат был в ярости, орал, что я сломала все его планы, ведь он надеялся, что все-таки продавит их и они продадут дом. © Helena Humbridge / Quora

В 50 лет наконец-то отселилась от мамы, купила квартиру в ипотеку, будучи инвалидом. Притом в очень хорошем районе. Платила ипотеку, сидела без денег порой. И тут началось: сестра вынуждает оплачивать мамину квартплату, грозится в суд подать на разделение счетов. Зная о том, в каком я положении сложном, еще и сын взрослый серьезно болел, и я ему помогала со съемом квартиры. В отчаянии и слезах от подлости сестры я заявила: я свою долю подарю левым людям. Попробуй потом выкупить эту долю. Все! После этого сестра заткнулась, а потом и выкупила у меня эту долю. Так что с наглым родственниками надо по-наглому. © FreshAngel / Pikabu

Бонус. Не всех людей портит «квартирный вопрос»

На момент, когда мой дедушка-вдовец скончался, у него было трое детей и шестеро внуков. По завещанию он разделил дом поровну между своими девятью потомками. Однако квартиру он оставил моей тете, которая заботилась о нем последние два года его жизни. Все в семье были не просто согласны с эти, но и очень благодарны ей за заботу о дедушке, за то, что не отправила его в дом престарелых. © Mark Langer / Quora