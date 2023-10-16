15 историй про общественный транспорт, после прочтения которых захочется заказать такси
Общественный транспорт — неиссякаемый источник неловких и курьезных ситуаций, которыми можно потешить коллег на работе во время обеденного перерыва. Пассажиры могут выдать такое, что хоть стой, хоть падай. А кто-то даже умудряется возить с собой в автобусе гуся.
- Как-то ехала в маршрутке. Залетает оса и давай над пассажирами круги нарезать. Летит она, значит, в мою сторону, а я всякую жужжащую живность ужасно боюсь. В общем, это история о том, как я со страху отфутболила осу телефоном, как ракеткой, прямо в лоб сидевшей напротив женщине. Женщина жива и не покусана, полуживая оса выгнана из маршрутки, а мне стыдно. © Подслушано / Ideer
- В маршрутке на меня натурально накричала бабушка, чтобы я уступила ей место у окна, а то другие свободные ее не устраивают. Я уступать не стала. Наблюдаю сейчас эту бабушку в очереди на прием. Ко мне на прием. Вот думаю, принимать или превентивно обрадовать ее отказом от пациента? © FacelessKaonasi / Twitter
- Еду с работы, через 3 остановки заходит мальчик лет 6, позже — его мама. Мальчик сразу кричит, что хочет сесть. Мама сказала чтобы подождал. Он останавливается около меня и начинает меня «гипнотизировать», а я книгу читала. Он опять кричит маме, та включила игнор. Когда он наступил мне на ногу, я просто сказала этой родительнице, что тоже умею по ногам ходить. Одно слово мамы — и мальчика рядом нет. © Наталья / ADME
- Сейчас в автобусе девушка дремала, потом на звонок ответила: «Не могу говорить, я за рулем» — и продолжила спать. Просто богиня пофигизма. © AntonBelyayev1 / Twitter
- Рассказывает мне одногруппница. Было это лет 15 назад, если не больше. Эпоха до смартфонов. Ехала она с братом в маршрутке. И тут у одного парня, что сидел рядом с ними (они стояли), начал звонить телефон: «Зая, возьми трубку». И так несколько минут, потому что трубку он не брал. В очередной раз брат одногруппницы не выдержал, наклонился и уже своим басом проникновенно так повторил: «Зая, возьми ты трубку наконец!» Для понимая комичности ситуации: брат этот профессиональным спортсменом был, занимался какими-то боевыми искусствами, ростом под два метра и в ширину соответственно. Такой себе «шкафчик» с мордой кирпичом. © Anila / ADME
- Ехала в автобусе и краем уха услышала, как мальчик лет восьми рассказывал матери о любимом аниме. Рассказывал эмоционально, но никакого отклика не получал. Мать такая: «Ну не нравится мне такое, не мое это». Это на меня очень непохоже, но тут я не выдержала и вступила в разговор с мальчиком, поддержала его, поделилась своими впечатлениями. Его мать выглядела шокированной, но ничего против не сказала. Пожалуй, это был немного странный поступок для 30-летней женщины. © Подслушано / Ideer
- Муж работает водителем в маршрутном такси. Каждое утро люди едут на работу, маршрутка вечно полная, даже встать негде. Но уже на протяжении двух месяцев с мужем ездит одна женщина. Она садится всегда на переднее сиденье, платит мужу 1000 рублей и просто катается с ним целый день, пока он домой не поедет. Если в маршрутке есть дети, она выходит и раздает им конфетки, да и взрослым настроение поднимает. Не понимаю, зачем она это делает. © Подслушано / Ideer
- Утро. Будний день. В автобус на остановке практически не залезть. И тут какая-то бабуля сзади всех подпирает: «Поднимайтесь, мои хорошие, поднимайтесь, и я зайду. Мне за хлебушком свеженьким». В 8 утра за хлебушком. На автобусе. Битком набитом людьми. © Stase4ka / ADME
- Я в студенчестве ездила на пригородном автобусе, тогда еще в ходу была наличка. Я набирала горсть монет по рублю, по два, по пять, по пятьдесят копеек — собирала сдачу. Так вот, захожу как-то, и кондуктор сразу ко мне идет, хотя много народу заходит вместе со мной. Идет и говорит: «Мелочь, мне нужна мелочь, вот моя мелочь». © Дождь из мужиков / ADME
«Ехал на автобусе, буквально забитом собаками-поводырями, которых таким образом приучали к людной среде».
- В начале нулевых ездила я из своего отдаленного района на учебу. Маршрутки тогда были раздолбанные газели, ехать надо было примерно час (если повезет и без пробок), все пассажиры ехали с конечной до конечной. Очень редко кто-то выходил раньше. Приехали как-то мы на конечную, а дверь в салоне заклинило. Намертво. А на улице зима. Сибирь, очень холодно. Все в шубах, дубленках, валенках или сапогах. Делать нечего, перелезали во всем этом на переднее сиденье и оттуда выходили. Ладно я — звонкая студентка. Похихикала, да перелезла. А вот тетенек в годах, одетых в бобровые шубы, было очень тяжко пропихивать. Помогали всем салоном. И ведь никто не ругался. И самое смешное, что водитель предлагал вернуть деньги за проезд, а мы не взяли. Мол, довез и ладно. © Изяслав в ярости / ADME
- Пассажиры в Лондоне довольно часто стригут ногти в общественном транспорте. А еще красят ногти. Представьте, как пахнет лак в маленьком закрытом пространстве. Почему нельзя дома это сделать, блин? © Leucurus / Reddit
- Однажды в автобусе женщина решила покормить ребенка грудью. Малыш отказывался кушать, тогда она в отчаянии заявила: «Не будешь есть, я накормлю вот этого дядю». Мужик покраснел и вылетел как пробка на следующей остановке. © Patricia Bromley / Quora
«Со мной в автобусе ехал Человек-паук».
- У нас есть местная звезда — мужик, который ездит на автобусе с гусем в коляске. Он берет его с собой везде. Так вот, этот гусь укусил меня однажды. © RubyReadsBooks / Reddit
- Ехали как-то с другом домой. Зашли в автобус, а он абсолютно пустой. И навороченный такой: сидения складывались, чтобы могли люди в колясках заехать. Я решил не садиться, а поставил на сложенные сидения рюкзак и оперся на него. Короче, нашел идеальную позу. Тут заходит какая-то мадам, проходит мимо всех пустых мест прямо ко мне, толкает меня и выдает: «Подвиньтесь, пожалуйста». © Gorfob / Reddit
- Ехала как-то домой после семейного застолья, тете моей 55 лет исполнилось. Там все по традиции было: конкурсы странные, песни старые и все такое. Сижу в маршруте рядом с девушкой, она музыку в наушниках слушает, ни на кого внимания не обращает. Вдруг напротив нас садится какая-то бабулька и начинает нас доставать. Вот, мол, молодежь пошла, волосы в розовый красит (моя соседка), носит одни джинсы (это ко мне). Я молчу. Минут через пять девушка вытаскивает один наушник и меланхолично отдает его мне, мол, спасу тебя от этой мадам. Вставляю его в ухо, а там шансон играет, которого я только что у тети на юбилее наслушалась. Видели бы вы глаза девчонки, когда я от музыки отказалась, и предпочла дальше слушать бабку.
Классных историй про поезда, автобусы и маршрутки просто пруд пруди. Вот еще одна подборка, которая заставит вас улыбнуться.
AdMe/Народное творчество/15 историй про общественный транспорт, после прочтения которых захочется заказать такси
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