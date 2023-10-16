15 историй про общественный транспорт, после прочтения которых захочется заказать такси

Общественный транспорт — неиссякаемый источник неловких и курьезных ситуаций, которыми можно потешить коллег на работе во время обеденного перерыва. Пассажиры могут выдать такое, что хоть стой, хоть падай. А кто-то даже умудряется возить с собой в автобусе гуся.