15 историй про родственничков, у которых что ни день, то новый закидон
Практически у каждого человека есть родственники, у которых тараканы в голове, кажется, никогда спать не ложатся. Одни вечно приходят в гости без предупреждения, другие просятся пожить недолго, а в итоге не съезжают годами, дети вьют веревки из старших, а свекрови строят козни невесткам. Благо всегда можно выговориться в сети.
- Когда мы устраиваем семейные посиделки, всегда приходят одни и те же 12 человек. Моя мама и сестра каждый раз рассказывают одни и те же истории. Тот факт, что я не люблю помидоры в салате, обсуждается раз десять в год. А, еще мама хотела назвать меня по-другому, но передумала. Просто одно и то же по кругу! И каждый раз все делают вид, что впервые об этом говорят. Еще хуже, когда кто-то не улыбается и не смеется. Мама с сестрой сочтут это грубым поведением и тут же устроят консилиум по этому поводу. © TheHeisenbergger / Reddit
- Мне 47, а внуку почти 6. Так сложилось, что он называет меня по имени. Как-то раз идем мимо лавки с мороженым, и внук начинает канючить: «Яна, купи мороженое!» Я говорю: «Нет, дорогой мой, у тебя горло недавно болело, а мама не разрешила!» Тут он быстро оглянулся по сторонам и вдруг как заорал во все горло: «Бабушка, купи мороженое! Бабушка, пожалуйста!» Пришлось срочно купить один шарик шантажисту. © Подслушано / Ideer
- Я всегда ненавидел, когда к нам приезжали родственники. Вечно все сожрут, выпьют, намусорят, а убирать мне. Мать не могла, ведь она устала — готовила им. Батя устал — он тосты говорил. А я «ничего не делал», поэтому убирался. Когда я стал старше, то со мной стали торговаться: я смогу себе позволить что-то, если мы позовем кого-то. Когда мне было 17 лет, то опять был запланирована гулянка с родней. Дядя Жора? Пусть приезжает и братьев Лупу и Пупу пусть берет. Троюродная мать внучатого племянника по линии моего третьего дедушки? Тоже зови! Я же сплю и вижу, как буду ходить на рынок и покупать тонны овощей для салатов. Я же мечтаю поспать на полу под храп дедушки Афанасия. Я же мечтаю отдать свои накопления на «семью», так как они понабрали долгов, а отдавать нечем. Не жизнь, а мечта, поэтому зовите всех! Мать радуется, что я наконец-то вырос и понял кайф семейных застолий. Но тут я беру телефон, ноутбук и уезжаю к другу на дачу на неделю. А когда я вернулся, то на меня смотрят как на предателя. Ведь я не тянул лямку по уборке и готовке, я посмел выспаться и нормально поесть. © NeatGarrus / Pikabu
- По молодости нас с мужем очень бесили его родители, ведь они могли вломиться к нам без предупреждения и вообще считали нашу жилплощадь продолжением своей. Свекор спокойно что-то сажал на нашем участке, потому что у него «остались семена». Свекровь переставляла все на полках и в шкафах, чтобы нам «было удобнее». А мы держали язык за зубами и не могли набраться смелости, чтобы что-то высказать. © Joanne Campbell / Quora
- Моя сестра 6 лет не работает и скрывает, что бросила универ на первом курсе. Сидит дома, готовит еду на всю семью, уходит погулять, когда «должна быть на работе». Так и живем. Уговоры не помогают, работать не хочет. На все свои расходы берет деньги у мамы, а свои у нее якобы на счету лежат. © Подслушано / Ideer
- Родители могли внезапно зайти ко мне домой в выходные. Единственное, что их останавливало, — это закрытая изнутри дверь. Но я все продумала. В пятницу вечером я оставляла сумочку и ключи от машины у входной двери. Как только они приходили без приглашения, я тут же брала подготовленные вещи и говорила: «А я как раз ухожу. Надо было предупредить, что придете!» Далеко я не уезжала, а когда они уходили, то возвращалась домой. © Nancy Campbell / Quora
- Каждый приезд свекрови вызывает у меня нервный тик. Приехала она отмечать к нам день рождения мужа, позвала всех и торжественно вручила ему огромный портрет на половину стены, на котором изображены она и он. И выдает: «Я думала подарить тебе портрет с твоей избранницей, но подумала, что мама-то вечная, а с ней еще неизвестно, что да как». Слов нет, одни эмоции. © alkoil / Pikabu
- Сестра мужа купила квартиру в новостройке, которую обещали сдать еще 5 лет назад, но до сих пор передают то одному, то другому застройщику. С того самого момента она живет с нами в трехкомнатной квартире. Непонятно, сколько это еще будет длиться, могут через год сдать, а могут через 10 лет. Я хочу уже нормально жить в своей квартире, но муж считает, что сестра — не чужой человек. И вообще, зачем она будет за съем платить? Уже думаю о разводе и покупке однушки. А он пусть делает что хочет. © Подслушано / Ideer
- Когда не стало моего мужа, я осталась одна с двумя детьми. Работала раньше в одном месте со свекровью. Вот там коллеги собрали деньги в помощь и отдали ей. Так она мне даже ни копейки не дала из тех денег, зато купила себе печку новую. © annaleokot / Pikabu
- Свекровь уже много лет покупает моему мужу один и тот же парфюм. Аромат вкусный, но все когда-то приедается. Я подарила новый. Приходим к свекрови в гости, муж маме хвастается, мол, какой парфюм жена подарила. Свекровь мило улыбнулась. Но когда мы вернулись домой, то я у себя на шубе увидела выстриженный клок. Решила больше не рисковать: и свекрови приятно, и мне спокойно, и вещи целые. А то мало ли, у меня еще сапоги итальянские есть. © Подслушано / Ideer
- Дочь начала рыдать. Я тихо сказала ей: «Ничего страшного, плачь сколько нужно, я буду рядом». Подошла свекровь и говорит: «Не надо мне здесь плакать, домой иди!» Хорошо! Я собрала детей за минуту, мы ушли. На этом общение с бабушкой можно считать законченным если не навсегда, то надолго. © solar_circle / Twitter
- Мне 32, но до сих пор не прекращаются звонки: «Ты где? Когда домой? Никаких гуляний, ведь я тебе жениха нашла! Быстро домой, хватит бензин тратить!». © mariyarmstrong / Pikabu
- Достала свекровь. Помимо моего мужа, у нее еще четверо детей. Всех рожала в расчете на пресловутую «лужайку» и безбедную старость. Но с хорошей работой только мой муж, а остальные ищут себя, хотя младшему скоро 30. Она считает нормой просить деньги только у нас, ведь нам «повезло с работой, а другим — нет». © Подслушано / Ideer
- Моей подруге свекровь подарила на свадьбу постельное белье. В день свадьбы была суматоха, свекровь такая: «У тебя вещей много, давай я у себя пока оставлю, а когда постельное понадобится, то отдам». Подруга согласилась без всяких мыслей. Через полгода золовку отдавали замуж. Свекровь достала то самое постельное белье и подарила ей на свадьбу. Подруга ничего не сказала, но осадок-то остался. © Hulkar Umarova
- Когда мы с мужем только поженились, нам было по 20 лет. Разумеется, хотели жить отдельно, но своего жилья не было. На первое время рассматривали съемную квартиру. Несколько дней активно просматривали объявления, как вдруг мама сказала: «Доча, можете пожить у тети Тамары, у нее однушка пустует. Я уже договорилась. С вас только плата за коммуналку и чистота в доме». Через неделю мы уже жили там. Все было хорошо, пока тетя Тамара не наведалась к нам внезапно. Мы смотрели фильм, и тут открывается дверь. Заходит она и с порога кричит: «Ребята, быстро ко мне! Вот Феечка. Я уезжаю на пару недель, будете ухаживать за моей собачкой. Корм сами купите!» Мы обалдели просто. На наши возражения она лишь добавила: «Ничего не знаю. Вы здесь и так по блату живете». И просто захлопнула дверь! В этот же вечер мы начали искать новую квартиру, а песика временно отдали маме.
Несмотря на то, что поведение некоторых родственников вызывает много вопросов, не стоит рубить сплеча и отказываться от общения с ними. Можно попробовать выстроить отношения иначе и постараться объяснить свою точку зрения, чтобы не было лишних вопросов.
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