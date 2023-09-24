15 историй про родственничков, у которых что ни день, то новый закидон

Практически у каждого человека есть родственники, у которых тараканы в голове, кажется, никогда спать не ложатся. Одни вечно приходят в гости без предупреждения, другие просятся пожить недолго, а в итоге не съезжают годами, дети вьют веревки из старших, а свекрови строят козни невесткам. Благо всегда можно выговориться в сети.