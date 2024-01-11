15+ историй про таксистов и пассажиров, которые накатали друг с другом километраж до луны и обратно

Даже если вы обычно передвигаетесь на собственной машине, порой возникают моменты, когда приходится вызвать такси. К примеру, на отдыхе, в командировке или забрать машину из сервиса. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые рассказали о своих самых запоминающихся поездках в такси.