15+ историй про таксистов и пассажиров, которые накатали друг с другом километраж до луны и обратно
Даже если вы обычно передвигаетесь на собственной машине, порой возникают моменты, когда приходится вызвать такси. К примеру, на отдыхе, в командировке или забрать машину из сервиса. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые рассказали о своих самых запоминающихся поездках в такси.
- Водительница на громкой связи звонит своей подруге. Они эмоционально обсуждают какую-то знакомую, потом соленья, день города. Моя коллега делает ей замечание: «Нельзя ли потише?» И тут на том конце трубки подруга явно офигела от того, что это все обсуждалось при пассажирах и сбросила вызов со словами: «Потом позвоню». © tiendestin / Pikabu
- В один день мне пришлось три раза вызывать такси и попадался один и тот же водитель. Поздно вечером я решила прогуляться от гостей пешком — размяться. По пути домой встретился этот же водитель, очень настойчиво попросил меня сесть в машину и отвез домой бесплатно. Сказал, что адрес уже запомнил. © Олеся Кононова
- Друг моего отца — таксист. Однажды он рассказал про ссору влюбленной парочки у себя в его такси. Они сели в машину и ругались всю дорогу. Когда подъехали к дому, мужчина вышел и стал нетерпеливо ждать женщину. Но она не вылезла из машины, а захлопнула дверь и просто скомандовала таксисту уезжать. © Trackpad94 / Reddit
- Один раз повезло ехать с таксистом-женщиной. Очень понравилось. Ехала с нормальной скоростью, не лихачила, не орала на другие машины и не нарушала правила. Салон ухоженный, тихая музыка. Когда я ответила на звонок, она убавила на минимум музыку.
Короче, вспоминаю поездку с теплотой. © anastasiia1755 / Pikabu
- Работал в такси, подъезжаю к ТЦ за клиентом, выходит женщина с кучей пакетов, садится в машину. Едем. Спустя пять минут она как закричит: «А-а-а!» Я испугался, спрашиваю: «Что случилось?» А она выдает: «А я же на своей машине приехала в ТЦ. Везите скорей обратно!»
Повез обратно, помог найти машину на парковке, она села в нее и уехала. © Подслушано / VK
- Я подвозил пожилого мужчину неприглядного вида. Он спросил, во сколько ему обойдется поездка до отеля, я ответил: «$ 7». По пути он захотел узнать, до которого часа я работаю. Я ответил, что до 4 часов утра, потому что мне надо заработать $ 100. Он улыбнулся и спросил, поеду ли я домой сейчас, если получу эти деньги. Я ответил: «Само собой». Когда я доставил его до места назначения, он вручил мне $ 100, пожал руку и попрощался. © BostonCab /Reddit
- Ехали с кошкой из ветеринарки, она у меня характерная дворянка, белая, с черепаховыми пятнами на макушке и попе. В какой-то момент высунула свою головенку из переноски, и ее в заднее зеркало увидел таксист. «Откуда у вас мой кот?!» — прилетела мне шутка. И следом телефон таксиста с кучей фоток копии моей кошки. Всю оставшуюся дорогу, естественно, обсуждали котиков. © Qzii / Pikabu
- У меня однажды осенью заболела собака, мопс. Выходим из ветклиники, собака в собачьем комбинезоне на руках отходит от наркоза. Ловлю такси, мужчина подбежал, дверь открыл, помог сесть. Едем. В дороге собака начала просыпаться и высунула голову. Лицо водителя надо было видеть: «Это что, собака? Я призналась, что это собака, спрашиваю: „А если бы знали, не повезли бы что-ли?“ Нет, не повез бы». И тяжелый вздох. © Москвичка под зонтиком / ADME
- У меня рейтинг неуклонно ползет вниз с увеличением количества поездок. Видимо, пора прекращать ездить. Что я делаю: сажусь, здороваюсь, молчу, иногда прошу сделать тише музыку, прощаюсь, ухожу. Интересно, что думают таксисты, когда ставят оценку? Типа: «Могла бы и пошире улыбнуться. Ишь, шансон ей не нравится. Не услышал радости в голосе в момент приветствия. Она посмела говорить по телефону, пока я изнывал от желания рассказать ей о своем бизнесе!» Наверное, как-то так.© Lily was here / ADME
- Я — таксист в огромном мегаполисе, каждый день встречаю разных людей из разных уголков мира. Однажды мне посчастливилось встретить пару, которая приехала в мой город в свой юбилей свадьбы. Они рассказали мне о своей истории, о том, как они вместе пережили много трудностей и еще больше радостей. Эта поездка на такси стала для них частью особенного дня, они напомнили мне, что настоящая любовь и счастье могут быть найдены даже в мегаполисе, где время идет быстро и никогда ничего не успеваешь. © Палата № 6 / VK
- Вызвала такси. Подхожу, такси стоит в одной огромной луже и в придачу буксует. Злюсь. Сажусь на заднее сиденье, уткнулась в телефон. Слышу вопрос: «Вы водить умеете?» Села за руль, пока водитель толкал машину. Справились. Открываю дверь, а вокруг одна большая лужа. Водитель взял меня на руки и донес до островка суши, при этом намочив свои ноги по щиколотку. Это видела молодая дама с ребенком, она воскликнула: «Я давно таких мужчин не встречала!» Я тоже. Зазвонил его телефон — любимая звонит. Оставила ему хорошие чаевые — на цветы. © Подслушано / VK
- Одна из странных историй, приключившихся в моем такси: как-то под Рождество один пассажир на полном серьезе пытался убедить меня, что снег выпал потому, что чайки принесли его с побережья. © Firewind / Reddit
«Меня однажды Дед Мороз вез. Было прикольно.»
- Села в такси, а водитель начал рассказывать о том, что это не его основная работа и вообще он какой-то там директор. Я таких историй слышала уже штук 100. Все такие успешные, а таксуют для души. Мы разговорились и я узнала, что у него жена беременна вторым ребенком и сильно переживает, что не хватит денег на жизнь. Точнее не смогут поддерживать нынешний уровень жизни, придется экономить и в чем-то себе отказывать. Именно поэтому мужчина нашел себе еще одну работу, чтобы жена была спокойна и на все хватало. Мне стыдно стало за свои мысли о том, что он врет мне и никакой он не директор, лишь хочет им казаться незнакомым людям. © Палата № 6 / VK
- От одного таксиста я узнала как выслеживать медведя. В другой раз пришлось взять такси, потому что в автосервисе машину забирала и водитель просто кошмарно ехал и постоянно разговаривал по телефону. Вишенкой на торте было то, что на прощание он сказал: «Берегите себя». © Polly / ADME
- Друг в такси разговорился с водителем. Он спросил: «Тебя когда-нибудь грабили?» Парень ответил: «Не, пока я новенький». © chasev8 / Reddit
- Терпеть не могу таксистов, которые норовят присвоить сдачу. Все, что сверху — это вообще-то чаевые, а их еще заработать надо. Один такой подвозил к хостелу, я забрала сдачу, а он съязвил вслед: «Что, дешевая гостиница?» Конечно, дешевая, я вообще на неважном экономлю. Даже лишнюю копейку и то жалко наглой роже, которая видит, что торопишься, и нарочно медленно ковыряется в кошельке. Надеются, что махнешь рукой, стерпишь и пойдешь. Не стерплю. Я за эти деньги зарабатываю. © Подслушано / VK
Пожалуй, конкуренцию водителям такси по количеству историй о работе могут составить только сотрудники службы доставки.
AdMe/Народное творчество/15+ историй про таксистов и пассажиров, которые накатали друг с другом километраж до луны и обратно
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