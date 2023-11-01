15+ историй про таксистов и пассажиров, которые не устают друг про друга байки травить
Такси уже давно перестало быть роскошью, теперь это доступный общественный транспорт, которым легко можно воспользоваться через мобильное приложение. А пока вы спешите по своим делам в машине с шашечками, у вас как раз появляется немного свободного времени, чтобы прочитать в телефоне истории про приключения таксистов и пассажиров.
- Вызвала такси, машины нет, звонок от водилы: «Вы не можете сами подойти? Там большая лужа, а я только машину помыл». Ладно, ругаться не хочется, иду к машине. Дальше вообще цирк: он поднимает мой чемодан и тут же ставит обратно. Говорит: «Тяжелый, вы туда кирпичи что ли нагрузили? У меня поясница болит». Не выдержала, отменила заказ, вызвала другую машину и уехала. Так этот клещ еще и на меня нажаловался и требовал оплатить неустойку! Диспетчеру я так и сказала: «Район у меня старый, луж много, этот ваш неадекватный водитель меня где-нибудь высадит на дороге, я пешком должна идти с чемоданом до дома?» © Яна / ADME
- Знакомый таксист рассказывал: парень опаздывал на работу, вызвал машину. Водитель ему что-то сказал, но он не обратил внимания, открыл заднюю дверь авто и сел. Водитель ему кричит: «Ты зачем дверь открыл?» Пассажир невозмутимо отвечает: «Чтобы сесть в машину». Парню пришлось держать дверь всю дорогу, оказалось, что она просто не закрывалась. © Diksha / Quora
- Вызвал такси из аэропорта в отель, водитель завез меня неизвестно куда, а потом еще потребовал двойную плату, чтобы довезти до места назначения. Наверное, просек, что я «турист». © Unknown author / Reddit
- Поехали с дочкой в музыкальную школу. Приезжает такси, за рулем женщина. Я открываю заднюю дверь, усаживаю ребенка. Обхожу машину, собираюсь сесть сама и тут машина трогается! Ребенок внутри, я снаружи цепляюсь за ручку, бегу и ору. Через 10 метров такси наконец-то остановилось. Я села и всю дорогу успокаивала испугавшегося ребенка. Водителю все высказала. © VerPath / Pikabu
- На меня как-то наехал таксист, дескать, я дорогу показать не могу. Типа, садятся тут всякие, дорогу домой не знают. Я ехала из областной больницы, куда доставили на скорой и не знала, где мы ехали. Короче, много лестного услышал он о себе. © КолоБася / ADME
- Работал в такси. Однажды девушка попросила меня остановиться возле магазина. Они с подругой пробыли там полчаса и вернулись с воздушными шарами. Они буквально заполнили весь салон, я едва мог рулить. © Steven Papier / Quora
- Работаю в такси. Однажды выходит парочка, несут младенца в люльке. А мне показалось, что это переноска для животных. Ну я им и говорю: «Давайте зверюгу в багажник положим?» Видели бы вы их лица. © Pukshka / Pikabu
- Запомнился один хамоватый таксист. Забирала сына из секции, приехала машина, мы сели. Первое, что сказал водитель: «С детьми не вожу». На мой вопрос, а зачем брал заказ, промолчал. Всю дорогу нервничал, что ребенок перепачкает ногами салон его дорогущей машины. А сын сидел спокойно и смотрел видео на телефоне. Кое-как доехали. Если бы не ужасная погода, вышли бы из машины. © Наталья / ADME
- Таксист во время поездки смотрел на четырех устройствах, где еще взять заказы. В процессе пару раз чуть было не впечатался в другие машины. До места не доехала, попросила высадить. Нажаловалась на него. © Олеся / ADME
- Надо было выписаться с больничного, вызвала. Сажусь в машину, водитель такой: «А я вас не знаю». У меня немой вопрос. Он: «Я живу в этом подъезде на 12-м этаже с 1975 года». Я: «Ну, я тут не с 1975 года, конечно, но 8 лет как ваша соседка». © agi_wanijima / Twitter
- Таксист высадил меня у дома, заглушил двигатель, вышел из машины и пошел за мной. Мы поднимались по лестнице, он шел сзади. Трясущимися руками я достал ключи от двери. В это момент он улыбнулся, прошел мимо и вошел в соседнюю квартиру. Я почувствовал себя очень глупо. © 5hrs4hrs3hrs2hrs1mor / Reddit
- Дочь вызвала мне такси. Подъехала машина с приклеенным скотчем крылом! Машина была грязная, водитель в майке и шортах, которые явно давно не стирали. Зато понтов было море: отказался ждать больше 5 минут, пока я за документами ходила. Когда вечером рассказала дочери о том, какое такси приехало, она возмутилась и сказала, что надо было отказаться от поездки и вызвать другое. Непонятно, почему служба такси выпускает на линию такие машины и таких водителей! © Надежда Кутепова
- Однажды я выбросила пакет с ключами от квартиры в мусорку на остановке. Пришлось ехать обратно на такси, предупредила водителя, чтобы он не удивлялся, когда я буду в баке шарить. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Утром вызываю мужу такси и пытаюсь выяснить, каким путем он поедет. Возможны два варианта и один из них мне по пути. Таксист как-то очень резко ответил, что поедет другим путем. Ну ок, я и не спорю. А потом мужу начал выставлять претензии, что такси не маршрутка, чтобы подстраиваться под пассажиров и останавливаться, где они захотят. Муж офигел слегка от такой риторики, ответил, что всегда считал, будто такси придумано для человека, чтобы ему было удобно, а не наоборот. Таксист замолчал, надулся как воробей и остаток пути ехал молча. © Габриела / ADME
- Вез я как-то двух пассажиров, они оба рассказали, что отправились на свидание вслепую. А во время поездки до них дошло, что они едут друг к другу. © The_First_Viking / Reddit
- Сестра рассказала как они с таксистом поцапались. «С подругой ходили за грибами, экипировка соответствующая: сапоги, штормовки, ведра. Нагулялись, вызвали такси с остановки, водитель с ухмылкой: „Я надеюсь, оплата будет не грибами“. Я растерялась, а подруга сходу выпалила: „Ты, дорогой, знай свое дело — на педали дави, а то сейчас позвоню диспетчеру и посмотрим, куда твое остроумие денется“. Всю оставшуюся дорогу мы ехали в звенящей тишине».
У таксистов и пассажиров так много историй друг про друга, что их вполне хватило бы на целую книгу. Ну а пока такой еще не появилось, вы всегда можете найти их в наших подборках.
AdMe/Народное творчество/15+ историй про таксистов и пассажиров, которые не устают друг про друга байки травить
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