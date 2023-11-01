15+ историй про таксистов и пассажиров, которые не устают друг про друга байки травить

Такси уже давно перестало быть роскошью, теперь это доступный общественный транспорт, которым легко можно воспользоваться через мобильное приложение. А пока вы спешите по своим делам в машине с шашечками, у вас как раз появляется немного свободного времени, чтобы прочитать в телефоне истории про приключения таксистов и пассажиров.