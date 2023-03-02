15 историй про то, как простая ослышка круто изменила суть разговора
Когда мы слушаем песню или разговариваем с кем-то, то можем не расслышать какое-то слово. В таком случае мы неправильно воспринимаем смысл сказанного и из-за этого возникают всякие несуразицы. Как раз о таких ослышках рассказали наши читатели. А в конце статьи есть несколько историй о том, как люди много лет неправильно напевали любимые песни.
- Анапа, июль, обеденное время, градусов 40 на термометре, аж воздух дрожит. Я сижу рядом с пансионатом, продаю билеты на вечерний детский спектакль. Подходит девочка лет 8, смотрит мне в глаза и выдает: «Жарко, да? А у нас в ином мире прохладно». Мне сразу прохладно стало, аж мороз по коже. 3 раза переспросила ее, прежде чем расслышала наконец, что «в номере». © Лотта Гесс
- Однажды говорю мужу: «Надо имбиря купить». А он помолчал немного и выдал: «Не собираюсь я никакую имбиряку пить!» © Ветка Сирени / ADME
- Сын недавно рассказал забавную историю. Работает механиком на СТО, где чинят грузовые автомобили. Ремонтируют очередную машину, и его напарник говорит: «Открой кабину так, чтобы доступ к роликам был». Я спрашиваю сына: «А откуда у вас на СТО кролики и зачем им в кабину лезть?» Сынуля смеется. «Вот и я, — говорит, — минут 5 понять не мог, про каких кроликов речь идет». © Марина Теплых
- У знакомой муж вез дочь (14 лет) на тренировку. И тут девочка говорит: «Папа, дашь мне денег на борд?» Девочка сноубордом занималась, а папе послышалось «Дашь мне денег на аборт?». Вот тогда он знатно испугался. © Аида Сауатова
- На уроке девочке подсказывали, и она вместо «вируса» услышала «фикус». Класс с преподом лежал от смеха. А у нее еще такое удивленное лицо было. © Виктория Владимировна
- Мы с коллегами обсуждали, что каждый из нас собирается готовить на ужин. Я сказала, что ничего не буду готовить, так как вчера суп с утки варила. Всех сразу же очень заинтересовал рецепт этого чудо-супа, который целые сутки варить надо. © Samusenko Svetlana
- Как-то с другом загуляли-загудели на всю ночь, а он тогда только-только начал встречаться с девушкой. Естественно, на следующий день она спросила, почему он вечером не зашел к ней. Друг честно сказал: «С Саней на всю ночь загулял». Закончилось все обидами и скандалом. И только потом выяснилось, что «с Саней» фактически звучит как «с Аней», а Аня была его предыдущей девушкой и вызывала жуткую ревность у нынешней. © Александр Уваров
- Мама мне маленькой говорила: «Держись, казак, атаманом будешь». А мне слышалось «Держись, коза, а то мамой будешь». © Natalia Söder
- В далекие годы собирала я фотографии певцов и актеров. Очень мне не хватало фотографии Юрия Шатунова. Мама моя поддерживала мое хобби. Проходила она мимо газетного ларька и спросила: «У вас Шатунов есть?» А ей ответили: «Нет, ничего нового нет, все старое!» Наверное, «шо-то новое» услышали вместо «Шатунова». © Tanya Gorbachev / ADME
- Когда кому-то говоришь: «Ну!» — тебе иногда отвечают: «Баранки гну». Так вот, в детстве мне никто так и не ответил, кто такой баран Кигну. Порода такая, видимо, решила я. А уже будучи взрослой, я сообразила. © Балашевич Ольга / ADME
- Когда я только-только родила дочку, в роддоме всегда называла ее Евушка, то есть Ева. Девушка — соседка по палате — не выдержала, на второй день спрашивает: «Почему вы свою дочь всегда называете „девушка“?!» © Ирина Еременко
- Вызываю такси. Мне диспетчер говорит «Апельсиновый». Я в удивлении переспрашиваю: «Что апельсиновый?» Диспетчер заржал и повторил: «„Опель“ синий!» © Masha Moroshkina
- Моя сотрудница удивилась каким-то новшествам на работе, которые она не сразу заметила. Говорю: «Вас не было». Она в ответ: «В каком сне, Володя?» © Владимир Писаренко
- Как-то на семейном мероприятии дядя, увидев селедку под шубой, говорит: «О, селедка под шубой, давно не ел!» Ел и нахваливал. Я говорю: «Да, это мы с Аллой [подругой] селедку чистили». Дядька сильно удивился и выдает: «Как это? Сало с селедки?» © Anna Kim
- Сидит целый поток в лекционном зале, преподаватель высшей математики (женщина почтительного возраста) обращается к нашей однокурснице: «Как вас зовут?» Та отвечает: «Изабелла!» Преподаватель: «Я забыла? Как можно имя забыть?» Весь поток грохнулся со смеху, пришлось впереди сидящим студентам повторить ее имя несколько раз. © Мухаббат Мухутдинова
Бонус: когда полжизни неправильно напевал любимые песни
- «Каксын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна». Все думал, что Каксын — это имя казаха или татарина. © Alexandre Barsoukov
- Была песня: «То березка, то рябинка, куст ракиты над рекой...» Очень долго, уже взрослая, я пела дома: «То березка, то рябинка, у строки ты над рекой». Решила, что это какая-то линия, берег реки. Я понятия не имела, что такое ракита. © Вера Эпик
- А я пока не посмотрела текст песни Никулина, думала, что он поет: «Будем мы храбрей и как дважды два». Вместо «отважней льва». © Людмила Гончарова
- Песня слышалась такой: «Летящей походкой ты вышла из мая и скpылась из глаз, пельмени варя». Вместо «в пелене янваpя». Ну логично: она пельмени варит, поэтому и скрылась. © Дмитрий Краснов
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