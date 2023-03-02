15 историй про то, как простая ослышка круто изменила суть разговора

Когда мы слушаем песню или разговариваем с кем-то, то можем не расслышать какое-то слово. В таком случае мы неправильно воспринимаем смысл сказанного и из-за этого возникают всякие несуразицы. Как раз о таких ослышках рассказали наши читатели. А в конце статьи есть несколько историй о том, как люди много лет неправильно напевали любимые песни.