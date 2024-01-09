15+ историй с неожиданным финалом, про которые так и хочется сказать: «Да ладно?»

Всем знакома ситуация, когда события в фильме или сериале принимают совсем уж неожиданный поворот. Однако наша жизнь — еще более странный сценарист. И в качестве доказательства интернет-пользователи поделились самыми удивительными событиями, произошедшими с ними или у них на глазах.

А в бонусе — еще одна история на эту тему, финал которой и нарочно не придумаешь.

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Бонус

Мастер по маникюру рассказала смешной случай. Выезжала она к клиентам на дом. Причем к очень обеспеченным. Приезжает, достает свои вещи и самую обычную настольную лампу, которую очень любила и менять не хотела. Клиентка посмотрела на эту лампу и вдруг как скажет: «Простите, мы в ваших услугах не нуждаемся. Ваша лампа не подходит к нашему интерьеру». Занавес! © Мария Прошута / ADME