15 историй с парковок, на которых разгорелись мексиканские страсти
Как показывает жизненная практика, самая большая концентрация нелепых, курьезных и непредсказуемых ситуаций происходит в местах большого скопления людей. Вы наверняка читали не одну подборку историй про больницы, магазины и очереди. На этот раз мы собрали самые яркие истории пользователей о том, какой цирк подчас происходит на парковках.
- Как-то раз припарковала машину у родителей во дворе. Выхожу, а меня перекрыл желтый минивэн. Парковка в два ряда, он посередине — никак не выехать. По колесам попинала — молчит. В итоге после моих часовых прогулок вокруг этой машины вышли три мужика: один своим джипом оттащил ее на пару метров, два других отогнали свои авто так, чтобы я смогла выехать. Не поленились же люди покинуть теплые квартиры и помочь! © Подслушано / VK
- Недавно паркуюсь, встала, все окей. Из тачки спереди выбегает девка, начинает орать что-то, осматривать наши машины. Выхожу, спрашиваю, что вообще происходит. Она мне: «Ты мою тачку задела!» Ну я в шоке, осматриваю тачки, у нее царапина, и куски красной краски. Все бы ничего, но у меня черное авто, и я за рулем уже 6 лет, из которых 5 не попадаю в ДТП на парковках. Сказала про регистратор, набираю ГАИ. Уехала тут же. © Подслушано / Ideer
- Стою на парковке, горят габариты. Впереди, как говорится, морда к морде подъезжает автоледи. Встала и не выключает фары, слепит в упор меня. Я ей и сигналить пытаюсь, и моргаю светом — реакции ноль. Тогда я тоже включаю дальний, и что вы думаете она сделала? Выключила фары? Нет! Она надела солнцезащитные очки. Долго смеялся. Слов нет. © Vinnik82 / Pikabu
- Ближе к вечеру парковочное место трудно найти. Каждый раз подъезжаю к дому и думаю, повезет или придется парковаться у черта на куличиках. Смотрю, сразу два смежных парковочных места не заняты, а по центру бабка дежурит. При попытке припарковаться встает ровно туда, куда я хочу встать. Далее диалог:
— Бабушка, отойдите, пожалуйста.
— Я внука жду. Это место занято.
— Ну так дайте я припаркуюсь, здесь же два места.
— Вот внук приедет и припаркуешься.
— У него две машины, что ли?
— Одна. Уезжай отсюда, здесь занято!
Припекло, конечно, у меня знатно. Но ругаться под вечер не хотелось. Поставил машину подальше. С утра выхожу на работу. Прохожу через эти парковочные места, где бабка стояла. Стоит старая «семерка». По центру двух мест. Со спущенными колесами. Видать, не одного меня вчера эта бабуля выгнала. © kenaz / Pikabu
- Самый крутой комплимент мне сделал посторонний мужчина, который наблюдал, как я паркуюсь. Место было очень маленькое, парковка параллельная. Встала. Между моей и машинами сзади и спереди было не более 15 см. Мужик посмотрел на меня, как на приведение, и выдал: «НИФИГА СЕБЕ!» © Подслушано / Ideer
- Раньше у меня была машина «Шевроле Лачетти» вишневого цвета. Поехала я как-то в магазин делать покупки, машину оставила на парковке. Выхожу и вижу следующую картину: бабушка, на вид лет 65, стоит с полными пакетами и пытается открыть дверь моей машины. На мой вопрос: «Что вы делаете?» Она ответила: «Ой! Я, наверное, перепутала! У моей дочери такая же машина, только синяя!» С этими словами она перешла дорогу и села в синюю «Шевроле». Теперь думаю, она страдала дальтонизмом или как? © Подслушано / VK
- Раньше мою машину регулярно блокировали родители, которые приезжали в спортивный комплекс через дорогу на соревнования к своим детям. Вообще-то удивительно, что они прививали своим детям любовь к спорту и при этом ленились парковаться на легальных уличных парковках, от которых всего-то пять минут до этого комплекса. Терпела-терпела, а потом плюнула и начала вызывать полицию, чтобы им выписали штраф, и эвакуатор. Обычно они успевали вовремя свалить. Но когда приходили аккурат вместе с вызванными службами, было смешно смотреть на то, как они бесятся. © Joan Masover / Quora
- Ставлю машину на охраняемую недешевую парковку. И как же меня бесят дети! Они играют там в прятки и догонялки, царапают краску своими «мечами» и другим игрушечным оружием, толкают друг друга в машины. Охранникам пофиг, ведь «машина на месте, стекла и колеса целые», мамы этих детей тоже не видят ничего криминального. Других стоянок в округе нет, у самого дома и во дворах с сохранностью машин ситуация еще хуже. Взяла записи с камер, буду писать заявление на ребенка за поцарапанную дверь. Достали. © Подслушано / VK
- Привезла ребенка в школу. Припарковалась. Отвела ребенка. Подхожу к машине — не открывается. Думаю, блин, может, машина не моя?! Смотрю на нее еще раз. Да нет, вроде, моя — один в один. Думаю, может, батарейка села, решила зайти со стороны багажника и попробовать нажать кнопку там. Параллельно бросаю взгляд на номер — бинго! Это, естественно, чужая машина. Оборачиваюсь и вижу свою машину в 10 метрах. И в нее садится какой-то мужик! Я ему быстренько рассказала, что это моя, и пока я пыталась открыть его машину, открыла свою дистанционно как раз к его приходу. Посмеялись — разошлись. © BotyaB / Pikabu
- Как-то собрались мы прокатиться по делам. Вышли из дома, а выезд перегородила другая машина. Номера телефона под стеклом нет. Пинаем колеса. Из окна на 4-м высовывается женщина с предъявой: «Чего машину нашу трогаете?!» Мы оторопели и развели руками, мол, выехать мешает. А женщина выдает: «Ну вы тогда ждите, дочка пошла заявление писать, ей машину поцарапали. Придет и отгонит». И захлопывает окно. Кажется, я догадываюсь, почему девушке поцарапали машину. © Masnira / Pikabu
- Какой-то мужик повадился парковаться возле обочины, перекрывая мне въезд на мой же участок, хотя недалеко была платная парковка. Однажды в дождливый и очень холодный день я припарковал свой большой грузовик впритирку к его заднему бамперу, а мой сосед припарковался спереди. Ровно в 18:00 в мою дверь постучались. Гостем оказался тот самый мужчина и попросил меня подвинуться, чтобы он мог выехать. Я отказался и напомнил ему, что он сам нарушает правила, когда так паркуется. Он начал ныть, что ему нужно домой, это далеко, а погода отвратная. Мы с соседом остались на своем. На следующий день он забрал свою машину и больше никогда там не парковался. © Joe Cole / Quora
- Недавно одна дамочка во дворе купила крупногабаритную машину и начала парковаться сразу на 2 места. По диагонали. Ну, думаю, нужно переговорить с ней. Вчера пересеклись у подъезда, и я аккуратно так: «Вы не могли бы авто как-то попрямее ставить?» Она злобно зыркнула на меня и выдала: «Я — мать-одиночка!» Хлопнула дверцей и укатила. А я остался чесать репу, думая, где взаимосвязь. © kka2012 / Pikabu
- По работе очень много приходится передвигаться на машине, движение достаточно интенсивное. Был немного на взводе и нагрубил женщине, которая перекрыла выезд, но помог оттолкать машину к парковке. Затем еще около полутора часов ездил по делам, и что-то так неудобно стало за свое поведение, что решил — если она еще там, то помогу. В итоге она была там. Подошел, извинился, открыл капот, проверил клеммы, затянул их, и мы разъехались. Полегчало. © Подслушано / VK
- Вышла из офиса, чтобы съездить на обед, а меня заблокировал огромный пикап. У нас частная парковка только для сотрудников, поэтому вызвала эвакуатор. Когда он уже оттаскивал это корыто, я заметила, что в мою сторону несется какой-то здоровый лоб. Когда добежал, начал орать, что меня уволят, потому что он лучший друг владельца. Я пожала плечами и пошла обедать. А когда вернулась, мне сообщили, что какой-то парень хочет оставить жалобу. Да-да, я и есть владелица компании. Он вошел, увидел меня, тихо выругался и ушел. © Angela Birch / Quora
- Стояли на парковке. Тут во двор въехала мадам и закатила истерику: «Это мое место!» Мы говорим, мол, буквально 10 минут, заберем человека и уедем. Она заблокировала нам выезд и с яростным выражением лица гаркнула: «Сейчас мой муж разберется!» Вызвонила своего муженька, ждет с ехидной улыбкой. Вышел он и подходит к нам: «В чем проблема, мужики?» Объясняем. Забирает у жены ключи и под ее шокированный взгляд паркует тачку в другом месте. Вышел. Разобрался. Красавчик. © Tolstoknijnik / Pikabu
Парковкой по диагонали на несколько мест сейчас уже никого удивишь, подобное зрелище способно вызвать разве что разочарованный вздох. Настоящие гении альтернативной парковки гораздо более изобретательны, что мы наглядно доказали в этой статье.
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