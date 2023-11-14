15 историй с парковок, на которых разгорелись мексиканские страсти

Как показывает жизненная практика, самая большая концентрация нелепых, курьезных и непредсказуемых ситуаций происходит в местах большого скопления людей. Вы наверняка читали не одну подборку историй про больницы, магазины и очереди. На этот раз мы собрали самые яркие истории пользователей о том, какой цирк подчас происходит на парковках.