15+ историй с сюжетом внезапней, чем лосось в кустах

Бывает, что смотришь какой-нибудь житейский фильм и только фыркаешь, мол, наворотили сценаристы, так не бывает. А потом в жизни случается такое, что даже рядом с показанным на экране не стояло. Зато теперь есть обалденные истории для постов в интернете и семейных застолий.