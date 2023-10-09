15+ историй с сюжетом внезапней, чем лосось в кустах
Бывает, что смотришь какой-нибудь житейский фильм и только фыркаешь, мол, наворотили сценаристы, так не бывает. А потом в жизни случается такое, что даже рядом с показанным на экране не стояло. Зато теперь есть обалденные истории для постов в интернете и семейных застолий.
- Мы на работе частенько носим еду с собой. Обедаем по 2-3 человека, места немного. Сидим с коллегой, едим. У него суп. Он съедает первую ложку и морщится. Страшными словами проклинает свою жену и этот суп, что она сварила. Он давится, расписывает, насколько это невыносимо. Доел. Приходит следующая в очереди коллега на обед, открывает холодильник и спрашивает: «Где мой суп?» А у него, оказалось, были макароны с котлетой, просто контейнеры были одинаковые. © Подслушано / Ideer
- Я вырос в маленьком городке, в котором было два автосалона — «Шевроле» и «Форд». Они были непримиримыми соперниками. Постоянно соревновались друг с другом посредством рекламы, негативных отзывов и так далее. Когда владелец дилерского центра «Шевроле» умер, внезапно выяснилось, что «Фордом» так же владел он. И абсолютно никто не догадывался об этом. © ronearc / Reddit
- Ехала по центру своего города. Смотрю, на средней полосе стоит белый внедорожник с аварийкой. Проезжаю и заглядываю в салон — там пусто. Оказывается, водитель переводил через дорогу старенького дедушку с клюшкой. На следующем светофоре оказываюсь рядом с этим водителем. Я жевала грушу и увидела, что мужчина смотрит на меня. Груш у меня был целый пакет. Пока горел красный сигнал, вышла и положила ему в авто эти груши. Видели бы вы его лицо. Круговорот добра. © Палата № 6 / VK
- Я руководитель отдела рекламы. Мой коллега по фирме — руководитель Web-отдела. Сколько недавно смеху было, когда мы делали макет для наружной рекламы.
— Давай желтым цветом фон сделаем.
— Давай, только покажи, где желтый в палитре.
Минутная пауза. И я начинаю дико смеяться, а причина смеха проста. Оказывается, он дальтоник, как, собственно, и я. Два самых креативных человека в компании, которые завязаны на дизайне, — дальтоники. Бывает и такое. © Подслушано / Ideer
- Работал в такси. Был случай. Ночная смена. 4 утра. Звонит девушка в истерике: «Ваш водитель достал из-под своего сиденья нож! Я сделала вид, что меня тошнит, чтобы он остановил машину. Мы выбежали из салона, понеслись в кафе, там вызвали полицию, а он все стоял и ждал!» Далее со слов водителя: «Приехал на заказ раньше, достал доску, колбаску, огурцы, решил перекусить, все нарезал, поел, убрал. Забрал клиентов и увидел, что нож не убрал. Поднял его, убрал на место. Тут одну из пассажирок затошнило, я выпустил их, они вместе умчались с дикими криками, оставив у меня багаж. Решил их подождать. Через 5 минут за мной приехал наряд полиции. Оказалось, девушки подумали, что я маньяк». Спокойная работа, ничего не скажешь. © Палата № 6 / VK
- Как-то познакомился с девушкой в путешествии по Румынии. Мы очень хорошо провели время вместе. В прошлые выходные я поехал в Париж по работе и офигел, увидев ее в лифте. Я аж завопил от восторга, но она удивленно отстранилась от меня. Я уже немного засомневался в своей адекватности и спросил: «Вы когда-нибудь были в Румынии?» Она тут же выпалила: «А вы случайно не из Германии?» Оказалось, что то была ее сестра-близнец. Как тесен мир! © Gaurav Deshmukh / Quora
- Было ответственное собеседование. Я подготовил свое портфолио и отправился в 9-часовую поездку. В итоге меня не взяли, я устроился в другое место. Но через 6 месяцев мне внезапно позвонили из того первого места и уговорили перейти к ним. Выяснилось, что чувак, который рассматривал мою кандидатуру и был моим потенциальным боссом, с трудом смог вникнуть в мою работу. Поэтому не захотел брать сотрудника, который более компетентен, чем он. © Unknown author / Reddit
- Стою на остановке, пoдъeзжaeт мoй aвтoбуc. Зашла. Прям возле входа было свободное место, у oкoшкa. A c кpaю cидит крупная бaбуля-шкaф. Cпpaшивaю: «Мoжнo?» Бaбуля-шкaф вcтaет. Я села. До работы ехать почти час. Надела наушники, включила музыку и заснула.
Через вpeмя ктo-тo толкает меня в руку. Oткpывaю глaзa, cнимaю нaушники. Жeнщинa кaкaя-тo лeт 40-45 в нopкoвoй шyбe:
— Moжнo я cяду? Ты еще молодая, можешь постоять. A мнe тяжeлo cтoять.
Я понимаю, что ecли нe уcтyплю eй мecтo, то нaчнутся разборки, и пытaюcь вcтaть. Ho тут бaбушкa-шкaф oткpывaeт глaзa:
— Сиди-и-и! Буду я eще из-зa этoй cтepвы подниматься. Moлoдaя eще. Пocтoит.
Пoчyвcтвoвaлa ceбя пpинцeccoй, кoтopую oxpaняeт злoй дpaкoн. © PROGIRL / Pikabu
- Иногда мы с парнем в гостях начинаем холодно общаться друг с другом на вы. Друзья обычно думают, что мы поссорились, и пытаются сгладить конфликт. И никто не догадывается, что мы так флиртуем и затем устраиваем романтическое свидание. Ведь мы познакомились на работе, он был моим боссом — мы просто вспоминаем то время и освежаем чувства. © Палата № 6 / VK
- Муж щетки на стекло для машины купил, недорого. А путь предстоял длинный, больше 1000 км. Всю дорогу плевался, что больше никогда не купит дешевые щетки: грязь не убирают, воду размазывают по стеклу. Приходилось останавливаться и тряпочкой протирать. Продавцу высказал, чтобы такой ужас никому не продавал, даже бесплатно не отдавал. Купил другие щетки, начал менять. Понял, что у первых просто не снял защитный пластмассовый чехол. © dyadka1337 / Pikabu
- Мой первый день на новой работе. Подхожу к мужику, здороваюсь. Он без лишних прелюдий говорит: «Давай не будем терять время» — и дает мне несколько поручений. Сижу, выполняю. Спустя час раздается звонок: «Ты же не забыла, что у тебя сегодня первый рабочий день?» Я в недоумении: «Да, я же здесь. Мне уже поручили пару задач». На том конце пауза: «Кто?» В итоге выяснилось, что я просто стала выполнять поручения совершенно незнакомого человека. Мы еще долго ржали над этим. © Unknown author / Reddit
- К нашей калитке подошел упитанный пес в ошейнике. Зашел, поспал в уголочке и ушел. На следующий день — та же картина. Я написал на бумажке: «Есть ли хозяин у этой собаки и знает ли он, что она приходит ко мне спать?» — и сунул ее в ошейник. Когда пес вернулся в третий раз, в ошейнике была ответная записка: «Я хозяин этой собаки, она живет в доме, где шестеро детей, двоим из которых не исполнилось и трех лет. Она приходит в ваш дом, чтобы отоспаться. Можно и я приду?» © Yap54 / Pikabu
- Мои самые короткие отношения длились всего пару недель. Начали встречаться, явно нравились друг другу. Наконец я пригласила его к себе. Он пошел в ванную помыть руки, но почти сразу выбежал из квартиры, как ошпаренный. Я долго не понимала, что случилось, пока через знакомого не выяснила, что он увидел у меня на полке бритву и мужской гель для бритья. Ну не виновата я, что женские бритвы выпускают откровенно отстойные. А гель для бритья у меня вообще-то универсальный. © Подслушано / Ideer
- Еду в автобусе. Заходит парень и садится рядом со мной. Я напряглась, потому что автобус пустой. Выхожу на своей остановке, а он за мной. Захожу в магазин — он тоже. Тут я уже испугалась. Подхожу к своему подъезду, он дальше за мной идет. Не выдержала и спросила: «Что вам от меня нужно?» А он смеется и отвечает: «Я недавно переехал в ваш город, живу на этаж выше вас. В городе я не ориентируюсь, но заметил, что у вас работа рядом с моей. Вижу, вы домой, и пошел за вами, чтобы не заблудиться». © Палата № 6 / VK
- Старшая дочь живет отдельно в квартире, которую ей оставили мои родители. Уехала она в отпуск и попросила меня зайти к ней пару раз цветы полить. Мне было несложно, ее квартира в том же квартале. Вернувшись, она резко заблокировала меня везде, сменила замки, на разговоры не шла. Выяснилось, что она вернулась в совершенно разгромленную квартиру: разбиты люстра и раковина в ванной, сгорела микроволновка, диван прожжен и так далее. Соседка по лестничной клетке сказала, что несколько дней в квартире гуляли подростки, среди которых была моя младшая дочь. © Подслушано / Ideer
- Решила устроить личную жизнь после 45 лет. Ожидала, что у моего мужчины есть прошлое. Но не такое, блин. Дочь оставляет ему совсем мелких внуков, а тот спихивает их на меня! Мол я, как женщина, должна с ними сидеть! Но я улыбнулась и просто решила с ним расстаться. © Подслушано / Ideer
Непредсказуемые повороты судьбы могут встретиться где угодно. Даже обычный поход в магазин или покупка жилья могут обернуться целым приключением.
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