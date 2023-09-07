15 историй с таким лихим твистом, что позавидовал бы сам Голливуд

Истории с лихо закрученным сюжетом приключаются в реальной жизни даже чаще, чем на страницах детективных романов. Для одних людей это оборачивается психологической встряской, для других — долгожданным приключением. Но одно такие ситуации объединяет точно: они становятся отличной байкой как для семейных застолий, так и для постов в интернете.