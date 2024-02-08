15+ историй с таким сюжетным поворотом, что киношникам и не снилось
Порой смотришь фильм и думаешь: «Да ну, сценаристы уже переборщили, так не бывает». А потом в жизни натыкаешься на такое, что никакое кино и рядом не стояло. И истории ниже как раз тому доказательство.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что кое-что фееричное может случиться даже в общественном транспорте.
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Бонус: остросюжетные ситуации случаются даже в общественном транспорте
- Ехала как-то в забитой маршрутке. В салоне вдруг заиграла классическая музыка. Водитель явно не в восторге, секунд через десять переключил на какой-то шансончик. Одна бабушка божий одуванчик тут же оторвалась от телефона и угрожающим голосом крикнула: «А ну быстро верни Бетховена!» На секунду воцарилась тишина, а потом снова заиграл Бетховен. © Палата 6 / VK
- После работы ехал в маршрутке. Все уставшие, тихонько передаем деньги водителю. Отъезжаем, и тут на всех парах к маршрутке бежит взмыленный мужик. Впустили. А через минуту он резко орет водителю остановиться. Водитель, мол, в чем дело, а мужик выдает фееричное: «А утром-то я на работу на машине приехал». © Палата 6 / VK
А вот еще несколько историй из жизни, которые могли бы стать отличным сюжетом для фильма:
AdMe/Народное творчество/15+ историй с таким сюжетным поворотом, что киношникам и не снилось
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