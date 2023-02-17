15 провальных свиданий, после которых остается только один вопрос: «Что это было?»
У всех случались неудачные свидания, которые остались в памяти на долгие годы. Кто-то и сейчас ищет свою судьбу. Мы решили выбрать нелепые истории пользователей сети: кому-то из них попался не совсем адекватный человек или же зануда, а у кого-то вышла неловкая ситуация.
- Долго переписывалась с парнем, с которым мы жили в разных городах. Решила поехать к нему на первое свидание. Он даже не встретил меня, я прождала 3 часа. Наконец пришел и вручил мне пакет с подарком, а там — краска для волос. Сказал, что у меня блеклые волосы. Я так разозлилась, что просто ответила: «Мне кажется, тебе стоило сразу сказать, что ты дурак». Тут же уехала в свой город. Больше мы не виделись. © Палата № 6 / VK
- У меня была машина с кузовом типа «универсал». По выходным любил ездить в горы и фотографировать, поэтому держал в кузове спальник и кучу других вещей. Однажды на курсе по фотографии познакомился с симпатичной девушкой. Мы разговорились, договорились съездить в пиццерию на выходных. Заехал за ней, и поначалу она была в прекрасном настроении. Но на полпути к пиццерии вдруг будто воды в рот набрала и уставилась в пол. За ужином вела себя тихо, лишь коротко отвечая на мои вопросы. Подвез ее домой, она буквально пулей вылетела из машины. Я в полном недоумении поехал домой. Пытаясь понять, что пошло не так, бросил взгляд на зеркало заднего вида и все понял. Мой кузов буквально выглядел как номер в мотеле! © Randy Henderson / Quora
- Ходила как-то на свидание с парнем. Приехала в парк в его районе, потом где-то час мы шли к озеру, которое он якобы хотел мне показать. В 18:00 звонок от его мамы, которая напомнила, что сыночке «пора есть». Парень повернулся ко мне, сказал спасибо, перешел через дорогу и зашел в подъезд ближайшего дома. Это было последнее свидание. © Подслушано / Ideer
- Познакомился с девушкой в соцсети. Девушка была очень симпатичная и приятная. Решили через неделю встретиться в кафе. Она пришла с подругой, а я этого терпеть не могу. Это ведь свидание, а не встреча друзей! Отошел позвонить и краем уха услышал такую беседу: «Парень нормальный, но не мой тип. Давай, как обычно, поедим вкусно и попрощаемся». Я не скупердяй, но в мои планы не входило кормить 2 подружек. Незаметно подошел к официанту и сказал, что счет раздельный. Девушки заказали первое, второе, салат, напитки и десерт. Я заказал кофе и штрудель. В конце попросил счет. Когда дали 2 счета, девушки начали верещать, что я нищеброд, маменькин сынок и т. д. А я просто оплатил свой счет, дал официанту на чай и ушел. © geektatoo / Pikabu
- Племянницу пригласил на свидание знакомый. Предложил провести время в библиотеке. Парень попросил немного подождать, мол, ему нужно в туалет. Прождав минут 15, племянница решила, что и ей не помешает посетить кабинку. И по пути она увидела, что ее рыцарь сидит в кафе за столом и обедает. Племянница решила тихо ретироваться. Выйдя на улицу, послала ему СМС c пожеланием приятного аппетита и выключила телефон. © moroz65 / Pikabu
- Познакомился в интернете с девушкой, пообщались и договорились о встрече. Я прождал ее больше часа. Наконец она пришла. И да, выглядела она шикарно. Предложила пойти в другое заведение. Там была очень громкая музыка, приходилось чуть ли не кричать, чтобы услышать друг друга. Из ниоткуда появилась ее подружка и села к нам, я чувствовал себя третьим лишним. Затем они предложили пойти в клуб поблизости. Я отправился туда отдельно от них, а спустя полчаса получил СМС: «Уехала домой, у меня сыпь по всему телу». © Throwaway1990811 / Reddit
- Мы долго переписывались, прежде чем встретиться. Была осень, на улице слякоть, холод, ветер. Он позвал меня погулять по городу пешком. Во время прогулки навязчиво расспрашивал о моих прежних отношениях и рассказывал о своей бывшей, хотя я ни разу его об этом не спросила. Яро критиковал ее, кстати. Когда дождик усилился, я предложила зайти куда-нибудь погреться и за чашечкой кофе продолжить общение. Он заявил, что совсем не готов водить барышню «по ресторанам». Мое предложение попить кофе за мой счет было проигнорировано. Короче, как-то надоело мне все это. Попросила его проводить меня к магазину недалеко от моего дома и там распрощалась с ним. © KattyCher / Pikabu
- После работы сидели в кафе. К нам подошел красивый мужчина, с которым были знакомы многие мои коллеги. Мы разговорились, и он пригласил меня на свидание. На следующий день случайно узнала от коллег, что он женат. Я была в ярости. Когда он заехал за мной, я открыла дверь в джинсах и футболке.
— Надеюсь, я не перепутал день? — спросил он, увидев меня.
— Нет, но ты ошибся девушкой. Ты женат.
— А ты не замужем. Так что это моя проблема, а не твоя.
— Прости, но даже с холостяками бывают проблемы, — сказала я и закрыла дверь. © Jill Carroll / Quora
- Познакомились онлайн, ему было 38. Через какое-то время решили встретиться. В кафе меня ждал мужчина, одетый по-ковбойски: яркие ботинки, джинсы, рубашка с бахромой, огромная шляпа. Мягко говоря, это было нетипично для города. Ковбой начал с того, что это мама подобрала наряд, и весь следующий час он рассказывал о ней и о своей бывшей. Мама, кстати, жила с ним, и, по его словам, она не поладила с бывшей. Прощаясь, я намекнула ему, что мы не подходим друг другу. В ответ он заявил, что его мама «так и знала», и всучил мне коробку с любовными романами на ковбойскую тематику. Позже получила письмо от нее с вопросом, мол, может, я передумаю. © Tessa Brown / Quora
- Как-то раз пошла на свидание вслепую. Нарядилась, платьишко красивое надела. Гуляли мы по дворам, хотели к дороге выйти, а выход найти не смогли: везде забор. Решили перелезть. Он быстренько перелез и спустился на ту сторону, а я со своим страхом высоты и ребяческим кокетством решила спрыгнуть ему на руки. В итоге зацепилась платьем за штырь на заборе и повисла прямо на нем, сверкая исподним. И платье хорошее порвала, и мужика не обольстила. © Подслушано / Ideer
- Познакомились на сайте знакомств. На фото он был стройным и стильным красавцем. Пришла на первое свидание (в кафе) чуть пораньше. Спустя какое-то время зашел полноватый мужчина в неопрятной одежде, небритый. Тут же получила СМС: «Я на месте». Будучи в полном недоумении, я не придумала ничего лучше, как надеть шляпу и украдкой выйти. Но он меня заметил и догнал на улице. Я не хотела лгать и сказала ему прямо, что он меня не привлекает. Он стал кричать, что я грубиянка и что у него есть номера телефонов других девушек. Выговорившись, отстал от меня. © Mireille Aubin / Quora
- Несколько лет назад я проехала почти 2 часа, чтобы встретиться с парнем в кафе. Я заказала маленькую чашку черного кофе, а он — большой фирменный латте. Вроде беседа у нас шла хорошо. Но через полчаса он сказал, что ему нужно идти на какую-то выставку с другом (я не была приглашена). Вдобавок парень предложил разделить счет, то есть я заплатила в 2 раза больше за свой кофе. Дело не в деньгах, а в принципе. Больше я с ним не разговаривала. © arabesuku / Reddit
- Ходила на свидание с айтишником. Таких зануд можно только поискать! Говорил со мной на «программистском» языке, шуток вообще не понимал. Про подать руку, пропустить вперед не говорю. Сидит дома, ходит только в спортзал и магазин. Прежде чем встретиться, он абсолютно серьезно высчитал расстояние, чтобы и он, и я в итоге прошли поровну до места встречи. На том же месте и попрощались. Что это было? © Подслушано / Ideer
- Долго общались, и вот наконец свидание. Ехал к ней 8 часов. Когда прибыл на место, нашел записку на двери, что она решила вернуться к бывшему. © firedawg1984 / Twitter
- Парень хотел со мной встретиться, а у меня был конец семестра, и я в тот момент готовилась к экзаменам в маленькой кофейне недалеко от него. На мне были беговые треники, на голове неряшливый пучок. Я так и сказала ему. Он посмеялся, что тоже наденет треники. Я подумала, почему бы и нет. В общем, сидела ждала его, и тут он заходит одетый с иголочки. Сказал, что не поверил мне, и в итоге ушел через полчаса. Он явно был разочарован моей честностью. Это было одно из худших свиданий в моей жизни. © GrumpyCockatoo / Reddit
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