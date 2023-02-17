15 провальных свиданий, после которых остается только один вопрос: «Что это было?»

У всех случались неудачные свидания, которые остались в памяти на долгие годы. Кто-то и сейчас ищет свою судьбу. Мы решили выбрать нелепые истории пользователей сети: кому-то из них попался не совсем адекватный человек или же зануда, а у кого-то вышла неловкая ситуация.