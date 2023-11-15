15+ историй, в которых детская логика уложила взрослую на лопатки
Как набрать текст на пульте от телевизора, если не умеешь читать, чем закончится соревнование по поеданию пирогов, как заставить родителей завести карпа — у детей, которые только познают мир, кажется, есть ответ на любой вопрос. А их мамам и папам остается только запоминать перлы своих малышей и писать об этом в сети.
- Отец работал в ночную смену, а днем отсыпался. Я лет в 5–6 научился определять время по часам и очень этим гордился. Отец иногда просил, мол, разбуди меня в 8 или в 9 вечера. А я его каждый час расталкивал и говорил: «Тебе осталось спать 2 часа», «Тебе осталось спать 1 час» и т. д. © jjohnnik / Pikabu
- 11-летняя дочь: «Мам, ты очень красивая! Но я тебя люблю, так что мое мнение может быть необъективным». © Abscentee / det.org
- Дочке 5 лет, буквы знает, но читать пока не умеет. Вчера захотелось ей послушать «веселые песенки», а набрать текст на пульте она не может. В общем, она взяла телефон, сказала голосовому помощнику то, что ей нужно, тот перевел ее слова в текст, а она по буквам набрала их на пульте от ТВ. И буквально через пару минут без помощи мамы и папы она достигла своей цели! Ее способ меня впечатлил. © Flash.VRN / Pikabu
- 7-летняя дочь моего друга говорит: «Папа, поцелуй меня в левую щечку, а затем в левую». Он ей: «Ты хотела сказать „а затем в правую?“» — «Нет». — «Но так говорить не совсем правильно». «А зачем тетя из твоего навигатора всегда говорит „Поверните налево, а затем поверните налево“?» © Nadanian / Pikabu
- Чищу мандаринку, говорю дочери: «Новым годом пахнет, да?» Она смотрит на меня с непониманием. Я: «Ну мандаринки и Новый год... Разве у тебя нет такой ассоциации?» Дочь: «Нет, мам. Это обычная еда, мы едим мандарины и летом». © valenayaspers / Twitter
- Живем в маленьком городе, где нет больших магазинов. Вчера поехали в соседний большой город, чтобы закупиться. Мой 3-летний сын впервые побывал в супермаркете. Когда мы проходили мимо аквариума с живыми рыбами, сын завис на несколько минут. Узнав, что этих рыб позже съедят, он немедленно потребовал от меня спасти одну из них. Я долго спорил с ним, но он все же победил, сказав: «Если бы это ты там плавал, я бы тебя не дал съесть кому-то». Теперь у нас дома в аквариуме живет самый настоящий карп. © Палата № 6 / VK
- Я: «К нам придут гости». Дочка: «Важные гости или обычные?» Я: «Что ты имеешь в виду?» Дочь: «Ну... надо делать уборку или так сойдет?» © XplodingUnicorn / Twitter
- Я врач. Заходит ко мне как-то бабуля с внуком лет 4–5. Мальчишка смотрит, как я бумажки заполняю, и тихонько так: «Доктор, а можно поставить печать?» Пожалуйста, на тебе лист бумаги и штемпель. А парнишка недолго думая хватает печать, да как поставит ее себе на лоб. © itsmechaban / Twitter
- Когда моей дочери было 7 лет, она однажды прервала сказку, которую слушала перед сном, чтобы сказать мне: «В соревновании по поеданию пирогов не имеет значения, выиграешь ты или проиграешь, ведь ты все равно ешь пироги». © Dad_At_Law / Twitter
- Мы с мужем расстались меньше года назад. 10-летняя дочь видится с папой каждые выходные. Недавно она подходит ко мне: «Тебе надо срочно кого-нибудь найти». Спросила, в чем дело, а она отвечает: «Папа меня каждый раз спрашивает, нашла ли ты уже себе нового мужа. Я и сказала, что да. Надо что-то делать, чтобы не получилось, что я врунья». Не ожидала, что у меня будет такая мотивация найти парня. © Палата № 6 / VK
- Я: «Ты вообще меня слушаешь?» 10-летняя дочь: «Да». Я: «Что я сказал?» Дочь: «Очень много слов». © XplodingUnicorn / Twitter
- Была с 5-летней сестрой на детской площадке и часа 2 уже с ней играла, решила передохнуть. Села на скамейку, отдыхаю. Подходит она и говорит: «Пойдем играть!» Я придумала гениальную отмазку — говорю: «Если я сейчас встану — лавочку займут, и я не смогу потом на ней сидеть». Сестра о чем-то задумалась, убежала, прибежала, попросила встать и тут же замазывает всю скамейку грязью, что была у нее в руке. И говорит: «Все, теперь ее никто не займет. Пойдем играть!» © Палата № 6 / VK
- Дочке лет 5 было, когда я задумывалась о рождении второго ребенка. Как-то проходя мимо нее, сидящей перед телевизором спросила, хочет ли она брата или сестру? Она минуту смотрела на меня подозрительно, а потом сказанула: «Свободных комнат нет!» И захлопнула дверь перед моим носом. © Hrustaleva_ / Twitter
- Мой маленький двоюродный брат как-то завопил: «Ты нарочно у меня выиграла-а-а!» © Delanium / Reddit
- Папа: «Вчера с мамой мальчика из группы обменялись телефонами. Может, как-нибудь погуляем все вместе». Сын: «А покажи, какой у тебя теперь телефон! Хороший достался?» — «В смысле?» — «Ну ты же сказал, что вы телефонами поменялись». © Коломиец Юлия / det.org
- У подруги муж с сыном с прогулки вернулись, звонят в домофон. Бабушка на том конце провода: «Кто там?» Пацан ей, мол, свои, бабуль, открывай. А та в ответ: «А как надо попросить?» Внучек как выдаст: «Открывай, а то хуже будет!» © Лика / ADME
- Нашей 7-летней дочери задали домашнее задание — что-либо измерить. Муж предложил ей измерить нашу собаку. Дочь парировала: «Мне сказали измерить объект! А она не объект. Она личность!» © BunAndLeggings / Twitter
- Работала медсестрой в больнице. Одного из пациентов пришли навестить родители, с ними был малыш лет 5. Этот мальчуган подошел ко мне, познакомился и продолжал сидеть рядом, пока я работала. А когда его забирали родители, он решил, что прощаться надо с поцелуем. Я его чмокнула и говорю: «Ой, как вкусненько!» А он отвечает: «Это я дома борщ ел». © Gorbohyr / Pikabu
- Моя 11-летняя дочь записала такое приветствие для голосовой почты: «Привет, вы дозвонились до моей голосовой почты. Когда услышите звуковой сигнал, положите трубку и отправьте мне текстовое сообщение». © Dad_At_Law / Twitter
Пользователи любят вспоминать о своих детских проделках, о том, например, как вместо сорняков они выдрали с грядки морковку или закрашивали на футболке пятно фломастером. Еще больше историй о детской выдумке и смекалке здесь. А детство этих звезд нельзя назвать безоблачным, но они справились со всеми трудностями и утерли обидчикам нос.
AdMe/Народное творчество/15+ историй, в которых детская логика уложила взрослую на лопатки
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