15+ историй, в которых детская логика уложила взрослую на лопатки

Как набрать текст на пульте от телевизора, если не умеешь читать, чем закончится соревнование по поеданию пирогов, как заставить родителей завести карпа — у детей, которые только познают мир, кажется, есть ответ на любой вопрос. А их мамам и папам остается только запоминать перлы своих малышей и писать об этом в сети.