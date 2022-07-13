15 историй, в которых не было бы ничего этакого, если бы не внезапный твист в конце

Порой случаются события, кульминация которых становится сюрпризом для самих же участников. То незнакомец отчебучит такое, от чего глаза на лоб лезут, то знакомые ведут себя как-то странно. И даже близкие могут сделать нечто, чего от них никак не ожидаешь.