15 историй, в которых не было бы ничего этакого, если бы не внезапный твист в конце
Порой случаются события, кульминация которых становится сюрпризом для самих же участников. То незнакомец отчебучит такое, от чего глаза на лоб лезут, то знакомые ведут себя как-то странно. И даже близкие могут сделать нечто, чего от них никак не ожидаешь.
Мы в ADME считаем, что жизнь иногда пестрит такими сюжетными поворотами, которые не придут в голову даже профессиональному сценаристу. И герои нашей подборки вполне это подтверждают.
- Продавали холодильник. Приехали за ним, заходят в квартиру женщина, пара мужчин и дед. Обо всем договорились, и они начинают пробовать поднять холодильник, ну а дед берет на себя роль активного руководителя процесса. Один из мужчин говорит нам: «Ребят, скажите своему деду, чтобы не мешал, пожалуйста». Мы с женой: «Это не наш дед!» Мужчина: «Так и не наш!» «Похоже, мне пора», — говорит дед и уходит. Скучал пенсионер на лавочке у подъезда, а тут движ какой-то, решил поучаствовать. © OskolOK31 / Pikabu
- Однажды я чуть не развелась с мужем. Вернулась домой, а там запах тонкий, нежный, незнакомый. Думаю, когда успел-то — дома меня не было всего лишь 3 часа. Да и не мог он — брезгливый малехо. Запах усиливается в районе кухни. Чай, значит, пили. В других комнатах не пахнет. Шампунь? Нет. Мыло? Нет. Освежитель? Нет. И муж ходит еще, улыбается подозрительно. Короче, не сразу я нашла мешки для мусора с запахом лаванды. © Подслушано / Ideer
- Я всегда думал, что момент «продайте мне эту ручку» — это миф, пока мне не дали такое задание. Я забрал ручку, взял лист бумаги и сказал собеседующему, что за одну только подпись он может получить определенное количество денег. Другой ручки у него не было. Я предложил ему купить ручку у меня. © RhaegarStargaryan / Reddit
- В общежитии я жил в одной комнате с очень застенчивым парнем. Как-то пошли мы компанией в караоке. Тот парень, естественно, ничего не пел, но после наших уговоров все-таки выбрал песню. А потом все было похоже на момент из реалити-шоу: он просто потряс нас, исполняя ту песню от всего сердца и с большой страстью. Мы все в благоговении молчали — он смог спеть ее просто идеально. © yakusokuN8 / Reddit
- На днях ехала поздно ночью. Автобус почти полный, ехать далеко, телефон разрядился. Подсаживается парень, через какое-то время молча протягивает наушник. Так и ехали молча, смотрели «Как я встретил вашу маму» на английском с финскими субтитрами. А это, наверное, будет история о том, как я встретила вашего папу. © Подслушано / Ideer
- В детстве ходил в гости к друзьям. Сидим мы всей семьей обедаем, и тут звонит домашний телефон. Все падают на пол вокруг меня, включая маму и папу. Только я один остался сидеть. Отец сообщает мне, что теперь я должен ответить на звонок. Я ответил, и все засмеялись. Мне было так неловко. Но в следующий раз, когда телефон зазвонил, я упал на пол быстрее всех. Любил там бывать! © itastecolours / Reddit
- Это было непрофессионально, но забавно. Я отвел свою 92-летнюю маму на повторный прием к ее врачу. Ассистентка спросила, когда у мамы были последние месячные, я немного нервно посмотрел на маму: она была старой закалки и никогда не признавалась своим сыновьям в таких вещах.
И тут я увидел блеск в глазах мамы, когда она спокойно ответила: «Ну, я не могу назвать точное количество месяцев, но я уверена, что это было где-то в конце 1960-х годов». У ассистентки хватило благородства посмеяться вместе с нами, извиниться, а затем прочитать следующий вопрос: «Как вы думаете, вы можете быть беременны?» © jakobedlam / Reddit
- Работаю в книжном магазине, недавно к нам заглядывал один интересный клиент — старенький дедушка. Полчаса где-то рассматривал книги, что-то искал. Подошла к нему с предложением помощи, а он отвечает: «А у вас есть Гарри Поттер? Но мне нужен с картинками». Огорчила дедушку, что у нас только обычные тома Поттера.
Он заметно расстроился, поведал мне о том, что его внучка без ума от Гарри Поттера и просила его сделать волшебную палочку из дерева, но он не знает, как она выглядит. Решила помочь дедушке, позвала его к нам в кабинет, открыли картинки на компьютере, нашли изображения волшебных палочек, даже инструкцию, как их делать. Распечатала ему, а он мне из сумки шоколадку достает и с благодарностью в глазах говорит: «Спасибо, вы спасли мою репутацию дедушки-волшебника!» © Палата № 6 / VK
- Мой муж после второго нашего свидания повел меня знакомиться с мамой. Я боялась этой затеи, но рискнула. Мама его была не особо рада нашей встрече. Фыркнула, xмыкнула, взгляд кинула, очень закрыто себя вела. До тех пор, пока я не обратила внимание на их сад у дома.
«Я просто обожаю выращивать малину. У меня дома целый огород», — сказала я искренне, ведь это правда. У мамы мужа моментально загорeлись глаза, и мы полчаса то и делали, что обсуждали огород, смотрели на ее цветы у забора и обсуждали поимку кротов безопасным для них способом. Так у меня и появилась новая лучшая подруга в виде свекрови. Огород сближает. © Палата № 6 / VK
- На днях ходил с мамой на рынок за продуктами. Вроде бы ничто не предвещало беды: стою себе с сумками, ветерок, солнышко, красота. Тут ощущаю, что кто-то на ногу мне наступает, причем нарочно, с силой. Опускаю голову и вижу, как бабуля невинными детскими глазками в мои смотрит и говорит: «Извини, что мало», — разворачивается и уходит. Я уже ничего в этой жизни не понимаю. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 12, меня пригласили потусоваться в доме друга моего друга. Мы пробыли там около часа, и я попросился в туалет. Но меня попросили быть осторожным. Сначала я не понял зачем, но потом все стало ясно. Они держали свою домашнюю игуану в ванной. Без клетки. Она просто прохлаждалась в раковине. © Mjolnirstime / Reddit
- Мой друг спросил: «Хочешь KitKat?» Я ответил: «Конечно». Он положил батончик на тарелку и поставил в микроволновку. Я испугался и сказал, что мне не нужно греть его. Друг выглядел потрясенным и уточнил: «Ты ешь эти батончики сырыми?!» © billyslits / Reddit
- В начале отношений муж долго уговаривал меня остаться у него с ночевкой, а жил он с мамой. Я поддалась уговорам. 3 часа ночи. Будит меня его мама с вопросом: «А тебя мама отпустила ночевать?» Отвечаю, мол, да, а она еще: «Точно? Ты ей звонила и спрашивала?» Мне было 20 лет. © Подслушано / Ideer
- Я мутант. Прихожу сегодня на осмотр к стоматологу:
— Вам бы лучше восьмерки удалить, им свойственно сдвигать зубной ряд.
— Какие восьмерки? Я последнюю, 4-ю, удалила в 20 лет.
— Давайте вместе посчитаем...
У меня снизу снова выросли 2 восьмерки. Такое бывает? © doc_kld / Тwitter
- Стою в очереди, тетка покупки оплатила и собирает их в пакет. Передо мной 2 шкета лет 7 с шоколадкой. Кассир пробивает, они карту прикладывают, а там «недостаточно средств». Ну я предлагаю заплатить за шоколадку. Оплачиваю, ребята стоят смущаются и благодарят. И как же я офигела, когда та самая тетка, собирающая продукты в пакет, сказала: «Ну все, ребята, пойдем домой». Занавес! © Lutaja / Pikabu
А какие незабываемые истории случались с вами?
AdMe/Народное творчество/15 историй, в которых не было бы ничего этакого, если бы не внезапный твист в конце
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