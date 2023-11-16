15+ историй, в которых пассажирам достался не таксист, а золото

Поездка в такси обычно длится не очень долго, но за это время может произойти история, которую водитель и пассажир запомнят надолго. Героям сегодняшней подборки повезло, ведь им встретились замечательные представители этой профессии: кто чаем напоил, кто отказался брать деньги, а кто просто подарил хорошее настроение.

Ехала я как-то в такси, и водитель начал рассказывать о себе. Думала, что услышу историю о том, что он в такси работает для души, а сам успешный бизнесмен. А он вдруг выдает: «Как вы думаете, почему я таксист? Да просто потому, что дома холодно до жути, а в машине тепло и приятно. А что мне просто так кататься? Поэтому я и подался в службу такси». © Палата № 6 / VK

Дочку пришлось везти в больницу, вынесла ее в слезах на улицу, кое-как устроились в машине. Таксист очень аккуратно вез. Дочь задремала, я хоть дух перевела, пока ехали. И вот, когда мы уже выгружались из машины, таксист смотрит на меня серьезно и спрашивает: «Деньги не последние? Не возьму, если последние». А я не сразу поняла, в чем дело, думала, с карты оплата списаться не может. Я даже за наличкой полезла, а потом поняла: он меня пожалел. © MrsMiddle / Pikabu

Опаздывал на электричку, вызвал такси. По дороге звонок от диспетчера: «Забери людей от детского садика, радость моя». Таксист, растекаясь в улыбке: «Хорошо, от которого садика забирать?» Диспетчер раздраженно: «Радость моя!» © GRus86 / Pikabu

Приехала я после летних каникул на учебу. Поезд опоздал, и на трамвай до общежития я не успела. Пришлось сдать сумку в камеру хранения на ночь, пока трамваи не начнут ходить. Ночь была какая-то холодная, и я, купив горячий чай, вышла на сторону привокзальной площади. Ко мне подошел таксист, мужичок лет под 50, стал расспрашивать, почему я такая мелкая на вокзале ночью шарахаюсь. Мне было лет 17–18. Я ему, мол, так и так, на трамвай опоздала, общага на ночь закрыта, не пускают — жду утра. Он посмотрел на меня и говорит: «Чудо в перьях, идем я тебя в машину к себе посажу». Поил меня чаем и по-отечески на пальцах объяснил, что одной на вокзале опасно. А как трамваи начали ходить, помог сумку забрать и дотащить до остановки. Предлагал отвезти, но мне неудобно было. Часто его вспоминаю, в мыслях благодарю. © Катерина Орлова / ADME

«Ехала грустная в такси сейчас. Таксист подарил киндер и сказал, чтобы больше не плакала».

Как-то раз, когда я была еще ребенком, мы с папой ехали от бабушки домой. В саду набрали 2 огромные сумки яблок сорта «малиновка». Понятное дело, тяжело. Решили вызвать такси. Денег у папы с собой не было, и он попросил водителя подождать 5 минут, чтобы сбегать за ними домой. Таксист обернулся, посмотрел на огромные, красивые яблоки и спросил: «А можно я с вас яблоками возьму? Очень уж они у вас красивые». Мы отсыпали ему яблок, и все остались довольны. © Ната Лан

Час ночи. Задержалась. Еду домой. Везет меня пожилой мужчина. Обычно прошу высадить меня, не заезжая во двор: не хочется заставлять человека еще крутиться по улочкам. Точно так же прошу и этого дяденьку, на что он отвечает: «Вы что, с ума сошли? Час ночи! Кто в такое время девушку одну отпустит по дворам ходить? Подождите, сейчас так встану, чтобы вам подсветить. Помашите мне, когда дома будете. У меня внучка вашего возраста — как я могу не переживать!» Я не стала сопротивляться. В ярком свете фар добежала до двери и, наблюдая удивленный взгляд мужа, помахала дядечке с балкона, после чего тот сразу уехал. © CTOMETPOBKA / Pikabu

Однажды я ехал в такси, водителем был пожилой мужчина с длинными усами. Я невзначай спросил его о них, и тут его лицо буквально засветилось. Он повернулся и начал мне о них рассказывать. Оказалось, что однажды он встретил человека с большущими усами и воодушевился его примером. Он всегда хотел отрастить себе усы и взял у него несколько советов по уходу за ними. Закончив с усами, он начал рассказывать мне свою историю про то, что у него огромная семья, про то, как он любит детей и внуков, которые с нетерпением ждут его возвращения домой. В конце он не взял деньги и поблагодарил меня за хорошо проведенное время. А еще добавил, что в наши дни у людей нет времени на разговоры и он был счастлив поделиться своей историей с совершенно незнакомым человеком. © Unknown author / Quora

Возвращалась домой вечером. Подходит какой-то дедушка ко мне, просит провести на определенную улицу. Я посмотрела по картам, а она в часе пути от нас. Учитывая шаг дедули, то и в нескольких часах. Пришлось вызвать такси, чтобы не бросать его. Еле-еле уговорила дедушку сесть в машину, даю таксисту деньги, а он мне отвечает: «Не, не нужно. Добрые дела бесценны!» Видимо, он понял, что дедуля незнаком мне. Через некоторое время таксист звонит мне, говорит: «Дедушку довез хорошо, никаких проблем не было, прямо у дома высадил. Спасибо вам!» Поблагодарила его в ответ, а у самой аж слезы на глаза начали наворачиваться. © Палата № 6 / VK

Я возвращался в свое общежитие после обеда. Очень устал и решил воспользоваться такси. По дороге мы разговорились с водителем, он с трепетом рассказал мне про свою 8-летнюю дочь, что она учится в школе и мечтает стать врачом. Плату за обучение каждый год повышают, поэтому ему приходится трудиться по 14 часов в день, чтобы она могла получать образование. Сам он сел за баранку в 16 лет, едва получив аттестат зрелости, сетовал на отсутствие образования и посоветовал мне отнестись серьезно к своей учебе. А в конце поездки сказал: «Мне так редко встречаются люди, с которыми можно просто приятно поболтать, так что я не могу взять с вас оплату». И дал мне свой номер телефона со словами: «Если в следующий раз тебе понадобится машина, позвони мне». Определенно одна из лучших поездок. © Unknown author / Quora

Однажды я оставила свою сумочку на работе и поняла это только в такси. Водитель пошел мне навстречу, он записал мое имя и адрес и дал мне свою визитку с номером, чтобы я смогла заплатить за поездку на следующий день. © Lynne Clarke / Quora

Мой папа некоторое время работал таксистом. Как-то раз он довез одного мужчину бесплатно. И все потому, что первым, что тот сказал, запрыгнув в салон, было «Поезжай за той тачкой!». А мой папа всегда хотел, чтобы кто-нибудь наконец это сказал, и был вне себя от радости. © raleighstark / Reddit

Опаздываем на линейку в 1-й класс. Вызываю такси, бегом садимся. Подъезжаем к школе, и сын вдруг говорит: «Мы цветы дома забыли». Шок, паника, я в растерянности перебираю все варианты, а водитель поворачивается с непроницаемым лицом и говорит: «Не переживайте, у меня в багажнике как раз букет лежит. Теще купил, но ради такого дела не пожалею». Я просто была на седьмом небе, так его благодарила, а за букет потом деньги на номер кинула. © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK

«Ехала домой с девичника, и тут водитель такси угостил меня целым пакетом апельсинов и лимонов. Так мило!»

Вез отца и сына лет 5. Пацан разрисовал фломастером переднее кресло. Батя без разговоров отсчитал мне ₽ 2 500 на химчистку и ₽ 1000 за потерю рабочего времени. Спросил: «Почему бы не предотвратить шалость?» На что батя мне ответил: «Ну ребенок же. Что с него взять?» Ну и ладно, я не против. Посидел на мойке, отдохнул немного, кофе попил. © Ex***Man / Pikabu

Однажды поздно ночью моя машина сломалась и я припарковалась на обочине дороги. Внезапно рядом со мной остановилась машина, я обрадовалась, скорее в нее запрыгнула и назвала водителю свой адрес. Решила, что поездка влетит мне в копеечку, поэтому первым делом по прибытии я начала искать глазами таксометр, а не найдя, спросила: «Сколько с меня?» В ответ услышала: «Дамочка, это патрульная машина, так что бесплатно». © Margaret L. Scott / Quora

Я люблю свою работу. Мне нравится встречать интересных людей. Я всегда стараюсь, чтобы у каждого пассажира остались приятные воспоминания от поездки. Стараюсь бескорыстно помогать людям. Однажды бесплатно подвозила пассажиров в дождь, маму с маленькими детьми с кучей продуктов. А еще подбросила женщину, попавшую в беду в чужом городе, чтобы просто с ней ничего не стряслось. © Brenda Rae Pike / Quora

Бонус: случайных попутчиков подбирают не только таксисты

Примчались на регистрацию с будущей женой, заходим в ЗАГС. Я по карманам шарю и понимаю, что кольца в такси оставил. Бегом обратно — машины уже, понятно, на месте нет. В ужасе озираюсь по сторонам, и в этот момент жена кричит: «Кольца уже здесь, иди скорее обратно!» Оказалось, что водитель заметил коробочку с кольцами, припарковался и сам занес ее в ЗАГС. Спасибо парню — свадьбу спас! © Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск / VK

