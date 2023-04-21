15+ изобретательных человек, которые везде проявляют креатив

Смекалка помогает нам создавать что-то из ничего. Например, мастерить подпорки для растений из подручных предметов или самодельный пульверизатор из резинки и бутылки. И не обязательно все изобретения должны нести пользу, иногда можно сделать что-то и для развлечения. Гитара из ободка для унитаза, зеркало в теннисной ракетке и почтовый ящик в виде форели тоже имеют право на жизнь. А в бонусах вас ждет рассказ про находчивых людей, которые нашли способ взять отгул на работе и отделаться от назойливых коллег.

Используя по назначению, рискуете навлечь тотальное невезение

Опора для кустов из костылей

«О нет, кто-то сидит на моей гитаре!»

Эффективный контроллер

Прошло 6 месяцев, а диван все еще стоит

«Cмастерил пульверизатор с помощью резинки»

«Покрасили стиральную машинку и сушилку»

Когда надо перевезти телевизор, а в наличии только мотоцикл

«Друзья соорудили самодельную полку»

Универсальное зарядное устройство

«Одно из колес моего стула отвалилось, пришлось импровизировать»

«Я рассмеялся, когда отец сказал, что смастерил комп из дерева. Хотя выглядит довольно клево»

«Кнопка „Пуск“ на компьютере моего друга»

Почтовый ящик в виде форели

«Из антенн смастерил себе штатив для фотоаппарата. Выдвигается до полуметра»

«Cделал блок для динамиков из шлакоблока»

Джинсовое одеяло с карманами

«Решил купить кошачий домик в магазине, но мне не понравилась цена. Поэтому я смастерил точно такой же всего за 2 часа»

«Отломал керамическую основу от лампы, вырезал проволочный каркас из абажура, покрасил золотой краской, добавил блестящих бусин и прибил гвоздями к потолку»

Бонус № 1

Товарищ по работе симулировал боль в пояснице, чтобы получить больничный. Если знаешь все тонкости, то врачу очень трудно уличить тебя в обмане. Выписали больничный. С помощью медсестры он оделся, уже взялся за ручку двери, и врач вдруг окликнула его. Многие прокалываются на этом моменте, повернув голову. Но Штирлиц знал и эту фишку: отпустив ручку, повернулся всем корпусом. © Sanviktorovi4 / Pikabu

Бонус № 2