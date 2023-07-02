15 казусов на свадьбе, которые запомнились людям даже больше, чем само торжество
Свадьба — мероприятие ответственное, хлопотное и зачастую крайне непредсказуемое. Как бы сильно молодожены и родственники ни силились проконтролировать каждую мелочь, в какой-то момент что-то легко может пойти наперекосяк: то невесту украдет неизвестный, то свекровь что-то выкинет, а может и жених внезапно уедет в закат.
- Была на полусельской свадьбе у дальней родственницы. Церемония в ЗАГСе, звучат слова: «Возражает ли кто-нибудь против этого союза?» В зал врывается какой-то непонятный мужик в кепке, орет что-то протестующее, хватает невесту и выскакивает на улицу. Там кидает ее в коляску мотоцикла, и тут она как заорет, мол, ты кто такой и что творишь. Похититель смотрит на невесту, осознает, что это не та женщина, выгоняет ее из коляски и скрывается в неизвестном направлении. Свадьба продолжается так, словно ничего и не было. Я даже позавидовала такому накалу страстей, никакое венчание на пляже у моря даже в подметки не годится. © Палата № 6 / VK
- Мой папа был шафером на свадьбе и забыл имя невесты, когда собирался произнести речь. Он пытался вспомнить, суетливо бурча себе под нос разные имена девушек. Проблема в том, что он держал микрофон и все его слышали. Для гостей это звучало как длинный список бывших подружек жениха. © neg9 / Reddit
- На 1-м курсе института крутил музыку на свадьбах и дискотеках. Одна свадьба мне только запомнилась. В зал поднимается бывший невесты с цветами. Встает отец невесты и пытается его вывести из зала, подключается жених. И начинается потасовка. Причем потасовка не только между женихом и бывшим, но еще между гостями и родственниками со стороны жениха и невесты. Показалось, что даже дети ругались между собой. © MargoViktor / Pikabu
- Я собиралась поймать букет на свадьбе своей сестры, как вдруг моя 70-летняя трижды замужняя и разведенная тетя подбежала и просто сбила меня с ног, ловя букет. Потом, смеясь, она мне его отдала. Эта сцена попала на семейное видео. © unknown author / Reddit
- Моя двоюродная сестра устроила роскошную свадьбу. Жених был против, хотел сделать все скромнее, но сестра мечтала утереть нос своим подружкам. Жених даже оплатил прогулку и фотосессию на яхте. Да, все было круто. Но потом в молодой семье разразился скандал. Сестрица рассчитывала, что жених подарит ей машину. Она права получила незадолго до торжества, и муж говорил, что готов подарить ей такой свадебный подарок. Но в итоге-то он оплатил свадьбу и все ее хотелки, так что машина осталась на яхте, в фотографиях, в живой музыке и в брускеттах с омарами. Сестра обиделась, готова едва ли не развестись с мужем, потому что он жлоб и обманщик. © Подслушано / Ideer
- Я застряла в лифте в день свадьбы. С женихом, моей мамой, свидетельницей и кучей соседей. В духоте, с медленно сплывающим с лица макияжем и теряющей форму укладкой, а еще на высоченных каблуках. © OlenaZelena / Pikabu
- На нашей свадьбе у меня не разбился бокал «на счастье». Более того, отскочил от бордюра и покатился вниз по дороге. Все остолбенели. Сообразительный свидетель первым опомнился и рванул за ним по склону. Принес назад, вручил. Разбила его со второй попытки. © ********** / ADME
- Когда пришло время бросать подвязку, все одинокие парни встали, чтобы принять участие. Жених снимает подвязку и швыряет через голову прямо в середину толпы. И тут парни, не сговариваясь, берут и разбегаются, а подвязка падает на пол. Неловкое молчание, жених идет и забирает ее. © terkenstein / Reddit
- На свадьбе моего двоюродного брата семья жениха делала замечания семье невесты, намекая, что они ни за что не платили. Родители невесты начали бросать в них деньги с криками: «А как вам это? Теперь довольны?!» © tsim12345 / Reddit
- Приезжают ребята из города за невестой. Жених при полном параде, и вдруг откуда ни возьмись появляются родственники, начинается выкуп невесты. Сначала жених решил подыграть, но, когда они стали упираться, он швырнул букет и выдал: «Да ну ее, вашу невесту! Поехали, пацаны». И под обалдевшие взгляды огромной толпы родственников и родителей невесты ребята развернулись, запрыгнули в машину и уехали. © Milamanik / Pikabu
- У меня курьезный случай был. Муж на свадьбе после выкупа экстренно оказался в стоматологии, и ему вырвали зуб. Я в свадебном платье ждала его у дверей стоматологии, потом он еле выговорил «Да» в ЗАГСе. Вторую часть торжества держался молодцом, но практически ничего не ел, кроме пюре. © Юлианна Кот / ADME
- Кузина устроила свадебный прием в парке. В тот момент, когда она собиралась отрезать первый кусок от свадебного пирога, неожиданно пролетел голубь и подпортил его. Мой дядя сказал, что это на удачу, и все рассмеялись. © Chutzpar / Reddit
- Меня не предупредили, что у невесты есть сестра-близнец, и я первые 10 минут выкупа не могла понять, что происходит и почему жених с невестой выкупают невесту и всем при этом вполне нормально. © flo_rka / Twitter
- За моей бабушкой в молодости ухаживал один парень, трижды предлагал пожениться. В первые 2 раза она отказала, на третий раз согласилась. День свадьбы, ЗАГС, ждут начала церемонии. Бабушка с подругой отходят в туалет и сбегают через окно, потому что она вдруг поняла, что он не простит ей предыдущих отказов. © Alessia Suomi-Npp / ADME
- Такое бывает не только в кино. Все ждали начала церемонии, люди начали нервничать. К жениху подошли и что-то прошептали. Он вышел, и нам объявили, что свадьба отменяется. Оказывается, невеста взяла и передумала. © BenjaminDurassova / Reddit
- Отмечали свадьбу в хорошем ресторане. Официанты отработали на ура, мы планировали оставить им щедрые чаевые. Но тут свекровь заявляет, что сама с ними расплатится. Мы уезжаем из ресторана со спокойной душой. И только через 1,5 месяца узнаем, что вместо чаевых она подарила им корзину с фруктами. Которую, между прочим, подарили нам на свадьбу от самого ресторана. © Мама Дорогая / ADME
Курьезные ситуации на свадьбах, совсем не исключение, а скорее даже правило. И потом зачастую бывает довольно сложно просто так выбросить из головы историю о том, как бросание букета невесты чуть не закончилось поездкой в травмпункт, или как гостей не пустили на свадьбу, потому что они «недостаточно» заплатили.
AdMe/Народное творчество/15 казусов на свадьбе, которые запомнились людям даже больше, чем само торжество
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