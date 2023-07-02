15 казусов на свадьбе, которые запомнились людям даже больше, чем само торжество

Свадьба — мероприятие ответственное, хлопотное и зачастую крайне непредсказуемое. Как бы сильно молодожены и родственники ни силились проконтролировать каждую мелочь, в какой-то момент что-то легко может пойти наперекосяк: то невесту украдет неизвестный, то свекровь что-то выкинет, а может и жених внезапно уедет в закат.

Курьезные ситуации на свадьбах, совсем не исключение, а скорее даже правило. И потом зачастую бывает довольно сложно просто так выбросить из головы историю о том, как бросание букета невесты чуть не закончилось поездкой в травмпункт, или как гостей не пустили на свадьбу, потому что они «недостаточно» заплатили.