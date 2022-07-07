15 кличек питомцев, которые могли придумать только люди с фантазией размером с Юпитер

Каждому домашнему питомцу нужно придумать имя — даже аквариумной рыбке. Эта задача сложнее, чем кажется: приходится собирать семейный совет и долго выбирать подходящий вариант. Иногда кличка не приживается, но чаще — трансформируется под влиянием характера ее носителя.