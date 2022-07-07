15 кличек питомцев, которые могли придумать только люди с фантазией размером с Юпитер
Каждому домашнему питомцу нужно придумать имя — даже аквариумной рыбке. Эта задача сложнее, чем кажется: приходится собирать семейный совет и долго выбирать подходящий вариант. Иногда кличка не приживается, но чаще — трансформируется под влиянием характера ее носителя.
Мы в ADME узнали, какие креативные имена придумывают люди своим мохнатым, пернатым и чешуйчатым друзьям.
- У друга кошка родила одного котенка. Назвали Маркиз, коротко — Масик. Масика отдали к бабушке с дедушкой в деревню. Те сначала ворчали: «Не нужен нам кот» — а теперь они его, как любимого внучка, закармливают. И превратился Масик в Маркиза-жиробаса. Так и зовут.
- Кошку зовут Пульхерия Львовна, сокращенно — Пуся. На «Пуся!» она прибегает, на «Пульхерия Львовна!» — прячется, потому что полным именем мы ее зовем, только когда она в очередной раз нашкодила. © vOlga3110 / Pikabu
- Назвала кошку Изида, но имя трансформировалось в Изюм. Так у нее еще и фамилия приросла — Изюм Гусляр. Гусляр — от привычки лежать на подоконнике на боку и дергать нитки на шторах, как гусли. © Syaoloxai / Pikabu
- Был у нас кот Пушкин. Сначала Пушком звался, а потом бакенбарды отрастил. Сейчас есть кот Тишка. Долго не могли придумать, как назвать. Очень беспокойный оказался: как ночь — так он вопить и носиться. Мы ему сквозь сон: «Ну хватит, тише!» Так и стал Тишей. © Мария / ADME
- Подруга подобрала птенца вороны, который выпал из гнезда. Он сначала ее боялся и пытался клевать. За неуживчивый характер и черный цвет перьев птенца назвали Северусом в честь Снейпа. Сокращенно — Сева.
- Взяли кота с улицы уже взрослого, долго не могли назвать, были споры и целый конкурс имен. В итоге все сошлись на Яше. А потом у кота и фамилия появилась — Обдул, после того как он в дороге описал собаку. Кот Яков Обдул. © Tatioka / Pikabu
- Мой сын назвал свою бойцовую рыбку Карате. Дети придумывают отличные имена. © Greenmachine98 / Reddit
- Наш сосед выходил во двор и кричал: «Мяу, кис-кис!» Позже выяснилось, что это он зовет домой своего кота, которого назвал Мяу. © Маргарита Сарафанова / ADME
- Мы своему коту около месяца не могли придумать имя. Потом мама в шутку назвала его Крысом: больно облезлый был. С возрастом шубка стала длинной и пушистой, а имя облагородилось, и стал он Крисом. © RfNn / Pikabu
- У меня есть кот Заяц: вместо хвоста — огрызок, и скачет, как зайчик. Он нибелунг без хвоста — основной гордости этой породы. Его выбраковали именно из-за отсутствия хвостика, но мы успели вовремя, чтобы спасти кошачью душу. © Хищный ЗаИц / ADME
- Сыну 4 года. Знаете какую кличку он придумал для нашего щенка? Холодильник! © kudzupossum / Reddit
- Свою кошку назвала Куки. Бабушка с дедом на даче не могли понять, что это за имя. Предложила звать ее Куку. Ходит бабушка по участку: «Куку! Куку!» © Vares / ADME
- У нас белый котенок, зовут Мартин. Но самые ходовые кликухи — Блоха, Беляш, Шлепок Пушистый и Кусок Шерсти. © bulka.kota / Pikabu
- У соседей сынишка, 3 года. Они разрешили ему придумать имя для собаки. Теперь по их двору бегает и лает Самосвал. © Unknown author / Reddit
- Я своего кота назвала Густав, тая надежду избежать глупых кличек. Ха-ха! Знакомьтесь, это Гусь. Ну а где Гусь, там и Кусь. © NissaTraveler25 / Pikabu
А как зовут ваших питомцев? Как появилась их кличка?
AdMe/Народное творчество/15 кличек питомцев, которые могли придумать только люди с фантазией размером с Юпитер
Поделиться этой статьёй