15+ доказательств того, что некоторых клиентов так и тянет превратить наш рабочий день в цирк

Работникам сферы обслуживания часто приходится сталкиваться с самыми разными клиентами. И если одни ведут себя вполне обычно, то другие становятся героями историй, которые потом обсуждаются среди близких людей и в сети.

Написал заказчик логотипа, пропавший кучу лет назад. Я за это время женился, развелся, 3 раза лежал на операционном столе, любил и ненавидел, а тут он такой как ни в чем не бывало продолжает диалог, даже не поздоровавшись:

— Давайте вот это слово подвинем вниз. © goshawaf / Twitter

— Давайте вот это слово подвинем вниз. © goshawaf / Twitter Работаю мастером по ремонту электроники в сервисном центре. Приходит клиентка:

— Ваш прибор не включается! Купили месяц назад, а вчера перестал работать!

— У вас просто села батарейка. Поменяйте батарейки или пользуйтесь адаптером, никаких проблем не будет.

— Молодой человек, не указывайте мне, что делать! Я столько времени потратила на то, чтобы сюда приехать, а вы мне еще и хамите!

Вот тут я не выдержал и улыбнулся. Ведь именно я, такой подлец, заставил ее сюда ехать, вместо того чтобы обратить внимание на индикатор севшей батарейки на экране прибора.

© TrupDenazawra / Pikabu

— Ваш прибор не включается! Купили месяц назад, а вчера перестал работать! — У вас просто села батарейка. Поменяйте батарейки или пользуйтесь адаптером, никаких проблем не будет. — Молодой человек, не указывайте мне, что делать! Я столько времени потратила на то, чтобы сюда приехать, а вы мне еще и хамите! Вот тут я не выдержал и улыбнулся. Ведь именно я, такой подлец, заставил ее сюда ехать, вместо того чтобы обратить внимание на индикатор севшей батарейки на экране прибора. © TrupDenazawra / Pikabu Я работала официанткой. Как-то раз пришел парень с маленькой дочкой и беременной женой. Жена пошла в туалет, а парень попросил счет. Я просто обомлела, когда поняла, что он написал на нем свой номер телефона и фразу «Позвони мне, детка». Я его рассчитала, дождалась возвращения жены и отдала ей карточку и счет. © ***4sleep / Reddit

Плохие люди в качестве покупателей

Стою я как-то на кассе, обслуживаю покупательницу. Через 2 часа эта женщина возвращается с чеком и говорит: «Вы мне пробили ваш пакет, но это был мой пакет, я его просто в корзинку положила, когда выбирала продукты. Верните 4 рубля». Я отдаю, и женщина сообщает о том, какой наш магазин плохой, а потом добавляет перед уходом: «Пришлось из-за вашей невнимательности с другого конца города ехать на автобусе!» А это, между прочим, 20 рублей до нас и 20 рублей обратно. Ну зато 4 рубля вернула. © goodmix / Pikabu

Начальник пишет:

— Вот заказчик смешной, прислал список замечаний, а там только один пункт, и то какая-то глупость.

Я говорю:

— Но там написано «Переделайте всё». © 4ShxQ5NJ8ClYY2X / Twitter

Диалог с клиентом:

— Вы мне не то даете! Я просила обогреватель на 500 кВт, а тут 480 Вт!

— Женщина, нагревателей такой мощности не существует. Может, вы имели в виду 500 Вт?

— Не путайте меня, мне в туалет деревенский нужен обогреватель на 500 кВт.

— Это огромная мощность, у вас из туалета получится электрокрематорий.

— У нас зимы холодные! © HromoiHomyak / Pikabu

— Вы мне не то даете! Я просила обогреватель на 500 кВт, а тут 480 Вт! — Женщина, нагревателей такой мощности не существует. Может, вы имели в виду 500 Вт? — Не путайте меня, мне в туалет деревенский нужен обогреватель на 500 кВт. — Это огромная мощность, у вас из туалета получится электрокрематорий. — У нас зимы холодные! © HromoiHomyak / Pikabu Работаю в головном офисе крупной сети гипермаркетов нашей страны. Занимаюсь оборудованием и часто получаю кляузные письма. Из последнего: одна женщина собралась подавать в суд на гипермаркет из-за того, что на нее наехал тележкой другой покупатель. Суть судебного акта: в магазине нет табличек ограничения скорости телег. © Подслушано / VK

Я работал в мясной лавке. Каждую субботу женщина покупала у нас 30 куриных ножек. Кажется, что это безобидный заказ? Как бы не так. Она требовала, чтобы ей взвесили ровно килограмм. Каждый раз в течение получаса она наблюдала за тем, как несчастный кассир подбирает ножки по весу, и наслаждалась зрелищем. © Sketchetic / Reddit

Даже кассе страшно работать

Пришла девушка выбирать платье на выпускной. Выбрала самое вычурное: с рюшами, бантиками, даже перья там были. Начали оформлять покупку, и она спрашивает:

— А теперь можете все это отпороть и в отдельные пакеты разложить?

Все сделали, упаковали, она оплатила и ушла. Мы так опешили, что даже не поинтересовались, зачем ей все это. © tttt4uu / Pikabu

— А теперь можете все это отпороть и в отдельные пакеты разложить? Все сделали, упаковали, она оплатила и ушла. Мы так опешили, что даже не поинтересовались, зачем ей все это. © tttt4uu / Pikabu Работал в кондитерском магазине. Как-то раз пришла женщина с половиной торта, сказала, что вчера ее сын съел кусок и ему стало нехорошо. Протягивает мне коробку, я ее открываю, смотрю и еле сдерживаюсь от смеха: там был торт, который сделали полгода назад. Они все это время его хранили. © Romiress / Reddit

Работал продавцом-консультантом в обувном салоне. Заходит семейная пара с дитятком лет 4–5. Жена с сынишкой пошли в женский отдел, а супруг в мужской. Консультирую мужика по туфлям, тут к нему подбегает мелкий и кричит на весь магазин: «Папа, а мама тебя любит!» Отец нахмурился и произнес: «Я знаю. Пусть берет». © Подслушано / Ideer

Женщине понравилась сумочка, и она говорит:

— А мне скидка положена!

— Отлично. У вас есть наша карта?

— Нет.

— А карта торгового центра?

— Нет. Но у вас тут работала Наташа, вот она мне всегда по своей скидке пробивала [25 % как сотруднику магазина]. Я у вас и зонт, и сумки покупала, и она мне по своей скидке пробивала.

Понятия не имею, о какой Наташе речь. © pandarojo / Pikabu

Я раньше работал в органическом ресторане. Нашей отличительной особенностью было большое диетическое меню. Однажды к нам на ужин пришел мужчина, который сказал, что у него аллергия на 11 основных пищевых групп, включая арахис, лесные и кедровые орехи, морепродукты, молочные продукты, чечевицу, горох, а также пшеницу. В итоге этот мужчина заказал стейк. Все время, пока он его ел, я дежурил на страже с телефоном в руке, готовый в случае чего звонить в службу спасения. © swansandelephants / Reddit

Работаю кассиром. Подходит девушка с полной тележкой. Видит, что сзади подошел мужчина с одним хлебом, пропускает его. Пока его рассчитываю, подходит еще мужчина, тоже с одним хлебом. Девушка и его пропускает. Подходит третий, и девушка почти в истерике выдает: «Я ведь тоже только за хлебом зашла!» © Подслушано / Ideer

Работал в книжном. Коллега раскладывала книги. Неожиданно почувствовала: на спине что-то есть! Смотрит, а там покупательница книги выбирает и на спину наклонившейся коллеге кладет. Та спрашивает:

— Женщина, что вы делаете?!

— Вам что, жалко? Все равно тут стоите! — фыркнула покупательница, забрала книги и упорхнула к кассе. © Valetas / Pikabu

«Гас, чертовски красивый покупатель»

Есть у нас такой посетитель, который придумал гениальную схему экономии денег. Он каждый товар в корзине пробивал отдельным чеком. И все потому, что в нашем магазине все копейки округляются в меньшую сторону. И вот наш находчивый посетитель обычно раз в месяц приходил, набирал полную тележку и каждый товар пробивал отдельно. © goodmix / Pikabu

Работаю на автомойке, у нас система предварительной записи. Часто клиенты сохраняют в телефоне наш рабочий номер, подписывая моим именем, а мне потом звонят их разъяренные жены, выясняя, какие у меня отношения с их мужьями. © Подслушано / VK

Работаю продавцом-консультантом в магазине обуви. Недавно наблюдал за тем, как девушка разговаривала с парой обуви, а потом вышла из магазина, развернулась и сказала: «В следующем месяце я приду за вами, любимые». © Подслушано / Ideer

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.