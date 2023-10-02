15 комиксов о том, почему людям старшего поколения мы порой кажемся теми еще бездельниками

Что и говорить, наша жизнь сильно отличается от той, что была у наших родителей и бабушек-дедушек. Во многом это произошло благодаря технологиям — они сделали наш быт проще. Больше не обязательно выходить из дома, чтобы попасть на работу, как не нужно и убираться и готовить, если нет настроения — все это могут сделать специально обученные люди или техника. Но изменился не только образ жизни, изменился образ мышления. И из-за всего этого старшему поколению порой кажется, что мы ничего не хотим делать сами и избегаем ответственности.

Да, идти в магазины и тащить гору продуктов на себе теперь не обязательно. Можно заказать все необходимое из дома и получить уже через 15 минут!

Теперь, когда есть полуфабрикаты, можно не стоять у плиты, если на это нет ни сил, ни желания, ни времени

Хотя, конечно, ужин из этих самых полуфабрикатов выглядит порой не так впечатляюще, как приготовленный самим дома

Современная суматоха порой не оставляет нам времени даже на полуфабрикаты, не говоря уж о полноценном питании

Что касается выходных — теперь мы стараемся отдыхать и проводить больше времени с близкими, а не тратить все свободное время на бытовые дела

Тем более что часть этих самых дел можно доверить умной технике

... Или вообще вызвать клининговый сервис

Многие из нас научились любить и принимать себя. И жертвы во имя красоты потихоньку остаются в прошлом

Поездки на такси уже давно не роскошь, а обычное дело

И да, мы привыкли к шоппингу в интернете и больше не хотим тратить весь день в торговых центрах в попытках найти там нужную вещь

Мы без зазрения совести покупаем животным интерактивные игрушки, которые не требуют участия хозяина

Теперь совсем не обязательно выходить из дома, чтобы попасть на работу

Да и работа эта самая сильно изменилась

Да, появилось много средств передвижения. И на них хочется кататься не только детям

Мы перестали считать дачу местом бесконечной работы и воспринимаем ее как место отдыха