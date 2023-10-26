15 комментариев от ехидных оторв, которые никогда не упустят шанса подколоть кого-нибудь

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Иногда натыкаешься в сети на такой ехидный или комичный комментарий, что не можешь сдержаться и не прыснуть со смеху. Мы такие тщательно собираем, и вот вам свежая подборка остроумных реплик, каждая из которых способна сделать чей-то день ярче.

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Для создания этого материала был использован источник: razbudimenya / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: DaSeryozno / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: artafera / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: viravat / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: adedas / Pikabu

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