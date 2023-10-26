15 комментариев от ехидных оторв, которые никогда не упустят шанса подколоть кого-нибудь
Иногда натыкаешься в сети на такой ехидный или комичный комментарий, что не можешь сдержаться и не прыснуть со смеху. Мы такие тщательно собираем, и вот вам свежая подборка остроумных реплик, каждая из которых способна сделать чей-то день ярче.
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Если вы всегда готовы посмеяться, вот вам еще 3 крутые статьи с остроумными комментариями: